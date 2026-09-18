Influenza, 9 vaccini autorizzati: cosa cambia da ottobre

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L’autunno porta una novità concreta per medici di famiglia, farmacie, Regioni e cittadini fragili: per la stagione 2026-2027 l’Agenzia italiana del farmaco ha indicato 9 vaccini antinfluenzali autorizzati. La campagna non parte da una sola data nazionale uguale per tutti, ma il riferimento operativo indicato dal Ministero è chiaro: avvio regionale dall’inizio di ottobre, con offerta gratuita e attiva alle categorie più esposte alle complicanze.

La notizia pesa perché arriva prima della finestra in cui famiglie, over 60 e persone con patologie croniche devono decidere quando vaccinarsi. La lista AIFA non significa che ogni prodotto sarà disponibile in ogni ambulatorio: le Regioni acquistano i vaccini tramite gare e scelgono, tra quelli in commercio, quali usare nell’offerta del Servizio sanitario nazionale.

Vaccino antinfluenzale in siringhe preriempite per over 65. Fonte: Whispyhistory/Wikimedia Commons, licenza CC0.

La lista AIFA e l’avvio della campagna

Nel comunicato del 16 settembre 2026, AIFA spiega che l’autorizzazione riguarda l’aggiornamento dei ceppi virali in base alle caratteristiche dei virus circolati nell’ultima stagione e alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. Tra i prodotti indicati figurano vaccini iniettabili per adulti e bambini dai 6 mesi, formulazioni pensate per fasce anziane e anche uno spray nasale destinato a bambini e adolescenti tra 2 e 18 anni.

Il punto pratico è questo: la vaccinazione antinfluenzale viene raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a chi ha compiuto 60 anni, alle donne in gravidanza e nel post partum, ai bambini da 6 mesi a 6 anni, alle persone con condizioni che aumentano il rischio di complicanze, agli ospiti di strutture di lungodegenza e a diverse categorie professionali esposte o essenziali, compresi operatori sanitari, forze di polizia, vigili del fuoco e donatori di sangue.

La circolare del Ministero della Salute chiede alle Regioni di condurre le campagne a partire dalla 40ma settimana dell’anno, quindi dall’inizio di ottobre, e di continuare a offrire il vaccino anche a chi arriva in ritardo durante la stagione. È un dettaglio importante: chi non riesce a vaccinarsi subito non deve considerare persa la finestra utile, soprattutto se appartiene a un gruppo a rischio.

Siringhe preriempite di vaccino antinfluenzale. Fonte: Epolk/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa cambia per famiglie, over 60 e persone fragili

Per i cittadini il cambiamento non è tanto burocratico quanto organizzativo. La lista AIFA rende più chiaro il perimetro dei prodotti autorizzati, ma l’accesso concreto passerà da calendari regionali, medici di medicina generale, pediatri, farmacie aderenti e centri vaccinali. Chi è fragile dovrebbe muoversi presto, verificando con il proprio medico il momento migliore e l’eventuale co-somministrazione con altri vaccini raccomandati.

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Per gli over 60, e in particolare per chi convive con diabete, malattie cardiovascolari, respiratorie o deficit immunitari, il vaccino resta una barriera contro le forme gravi. Il Ministero ricorda che l’influenza può aumentare accessi in pronto soccorso, ricoveri, assenze da scuola e lavoro, e che anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone con malattie croniche sono più vulnerabili a complicanze come polmonite, miocardite ed encefalite.

La presenza di formulazioni diverse serve proprio a calibrare l’offerta: non tutti ricevono lo stesso prodotto e non tutti i vaccini autorizzati saranno presenti in tutte le Regioni. Per questo è meglio evitare il fai da te informativo: la scelta finale deve passare da indicazione sanitaria e disponibilità locale.

Spray nasale antinfluenzale per bambini e adolescenti. Fonte: Whispyhistory/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Sicurezza, lattice e cosa controllare prima della dose

Accanto alla lista dei vaccini, AIFA ha pubblicato anche una verifica sul lattice nei confezionamenti primari, un’informazione rilevante per le persone allergiche alla gomma naturale. Secondo la scheda dell’Agenzia, più prodotti risultano privi di lattice o non lo usano nel processo produttivo; per alcuni casi resta l’indicazione di consultare il medico se si è sensibili al lattice.

Il messaggio non è allarmistico: i vaccini antinfluenzali sono utilizzati da anni e AIFA richiama un profilo di sicurezza consolidato, monitorato attraverso la Rete nazionale di farmacovigilanza e condiviso con l’Agenzia europea dei medicinali. Ma proprio perché si parla di milioni di dosi, allergie note, terapie in corso e storia clinica individuale vanno comunicate prima della somministrazione.

Il vaccino non sostituisce le regole di base: igiene delle mani, copertura di bocca e naso quando si tossisce o starnutisce, aerazione degli ambienti e attenzione ai sintomi nelle comunità più esposte. La prevenzione funziona meglio quando vaccino e comportamenti quotidiani si sommano, non quando vengono messi in competizione.

Conclusioni finali

La svolta dei 9 vaccini autorizzati mette in moto la campagna antinfluenzale prima del picco invernale. Da ottobre la partita si sposta sul territorio: prenotazioni, disponibilità regionali e capacità di raggiungere in tempo over 60, bambini piccoli, donne in gravidanza e persone fragili. Per chi rientra nelle categorie gratuite, il consiglio pratico è semplice: controllare il calendario della propria Regione e parlarne con medico, pediatra o farmacista prima che l’influenza inizi a correre.

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