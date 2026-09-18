Bab el-Mandeb, svolta italiana: cosa rischiano prezzi e rotte

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

L’Italia prepara una mossa autonoma sullo stretto di Bab el-Mandeb: secondo quanto annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, la Marina Militare dovra’ predisporre quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane, senza attendere i tempi decisionali europei. La notizia pesa perche’ riguarda una delle rotte piu’ delicate tra Mar Rosso e Golfo di Aden, ma anche perche’ l’effetto finale puo’ arrivare fino a porti, imprese, tempi di consegna e prezzi al consumo.

Il punto politico e operativo e’ chiaro: davanti alla nuova tensione su Bab el-Mandeb, sommata alla crisi di Hormuz, Roma non vuole che l’incertezza blocchi il traffico mercantile nazionale. Per i lettori italiani non e’ una questione lontana: quando una rotta marittima si allunga o diventa piu’ costosa da assicurare, il conto puo’ ricadere su carburanti, componenti industriali, beni importati e logistica.

La fregata italiana Carlo Margottini F592 in navigazione. Foto: U.S. Navy / Wikimedia Commons, public domain.

Perche’ la decisione cambia la partita

Bab el-Mandeb e’ il passaggio che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Chi lo attraversa puo’ poi risalire verso Suez e il Mediterraneo, oppure scendere verso l’Oceano Indiano. Quando il transito diventa rischioso, molte compagnie valutano deviazioni attorno al Capo di Buona Speranza: una scelta piu’ lunga, piu’ cara e meno prevedibile.

Leggi anche Schengen con la Spagna prorogato: cosa cambia ai controlli

Crosetto ha legato la scelta alla difesa degli interessi nazionali: approvvigionamenti, lavoro delle aziende, potere d’acquisto delle famiglie e infrastrutture sottomarine, dai cavi dati ai collegamenti energetici. In altre parole, la sicurezza marittima non viene presentata solo come tema militare, ma come protezione di una catena economica che parte dal mare e arriva nei bilanci delle imprese e delle famiglie.

La differenza rispetto a una semplice dichiarazione e’ il riferimento all’attivazione della Marina Militare per predisporre il transito sicuro delle navi italiane. Resta da capire quali saranno tempi, regole operative e raccordo con le missioni gia’ esistenti, ma il segnale e’ netto: l’Italia vuole tenersi la possibilita’ di agire anche prima di una decisione europea comune.

Cosa rischiano merci, porti e famiglie

Il primo rischio e’ il tempo. Una nave che evita il Mar Rosso deve percorrere piu’ miglia, consuma piu’ carburante, occupa piu’ a lungo equipaggio e mezzi, modifica slot nei porti e consegne a terra. Questo puo’ creare ritardi nelle filiere industriali, soprattutto per aziende che dipendono da componenti o materie prime in arrivo dall’Asia e dal Medio Oriente.

Da non perdere Scuole, 68 crolli in un anno: cosa rischiano studenti e famiglie

Il secondo rischio e’ il costo. In una fase di tensione, aumentano premi assicurativi, spese di sicurezza e margini richiesti dagli operatori. Anche quando il rincaro non arriva subito sullo scaffale, entra nei contratti di trasporto e nei listini delle imprese. Per questo il tema non riguarda soltanto armatori e marina: riguarda anche chi compra beni importati, chi produce con componenti esteri e chi lavora nei porti italiani.

Il terzo rischio e’ strategico. Se Bab el-Mandeb e Hormuz restano contemporaneamente sotto pressione, l’Europa si trova davanti a una doppia vulnerabilita’: energia, merci e dati passano da colli di bottiglia difficili da sostituire. L’Italia, per posizione geografica e peso dei suoi porti, ha interesse a evitare che il Mediterraneo perda affidabilita’ proprio mentre Suez e Mar Rosso dovrebbero essere il corridoio naturale verso l’Asia.

Vista satellitare dello stretto di Bab el-Mandeb tra Africa e Penisola Arabica. Immagine: NASA/METI/AIST/Japan Space Systems e U.S./Japan ASTER Science Team / Wikimedia Commons, public domain.

Il nodo europeo

La scelta italiana non cancella il livello europeo, ma lo mette sotto pressione. La missione Aspides e il coordinamento Ue restano il quadro naturale per una risposta comune nel Mar Rosso. Tuttavia Crosetto ha indicato un problema pratico: se la decisione collettiva arriva troppo lentamente, le merci si fermano o si spostano su rotte piu’ onerose.

Qui sta la parte piu’ delicata. Un’iniziativa nazionale puo’ dare protezione immediata ai mercantili italiani, ma deve evitare sovrapposizioni operative, ambiguita’ sulle regole d’ingaggio e messaggi contraddittori agli alleati. La sicurezza di uno stretto cosi’ esposto funziona meglio se le marine condividono informazioni, aree di responsabilita’ e catena decisionale.

Lo stretto di Bab el-Mandeb visto dal canale marittimo. Foto: Richard Weil / Wikimedia Commons, CC0.

Per l’Italia, pero’, il messaggio interno e’ gia’ arrivato: non si vuole aspettare che la crisi logistica diventi rincaro generalizzato. Dopo mesi in cui energia, carburanti e commercio estero hanno mostrato quanto siano sensibili agli shock geopolitici, Bab el-Mandeb entra nel dibattito pubblico come una rotta lontana solo sulla carta.

Conclusioni finali

La svolta annunciata da Crosetto su Bab el-Mandeb segnala che la crisi del Mar Rosso non e’ piu’ soltanto una voce di politica estera: e’ un tema di prezzi, porti, imprese e sicurezza economica. Se la Marina proteggera’ il transito delle navi italiane, l’obiettivo sara’ evitare che ritardi e costi si trasformino in un nuovo shock per famiglie e filiere produttive. La partita ora si gioca su due piani: rapidita’ nazionale e coordinamento europeo. Senza il primo si rischia di arrivare tardi; senza il secondo si rischia di muoversi in ordine sparso.

Leggi anche: Petrolio verso 100 dollari: cosa rischiano benzina e imprese

Leggi anche: Appalti UE, svolta Buy European: cosa cambia per le imprese