Case più care del 4%: cosa rischiano mutui e famiglie

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Il mercato della casa manda un segnale doppio: i prezzi salgono ancora, ma le compravendite non corrono più. Secondo il nuovo comunicato Istat, nel secondo trimestre 2026 l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie aumenta dell’1,7% rispetto ai primi tre mesi dell’anno e del 4,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.

La frenata è nel dettaglio: il ritmo annuo era stato del 5,1% nel primo trimestre, quindi la corsa rallenta. Ma per chi deve comprare casa il dato resta pesante, perché il rialzo arriva mentre i volumi delle compravendite residenziali sono sostanzialmente fermi. In altre parole, il mercato non esplode per numero di scambi, ma i valori continuano a salire. È qui che si apre il rischio concreto per famiglie, giovani acquirenti e chi deve rinegoziare o accendere un mutuo.

Il dato che cambia il quadro

L’Istat misura l’IPAB, l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie sia per viverci sia per investimento. Nel secondo trimestre 2026 crescono tutte le componenti: le abitazioni nuove segnano un +5,0% su base annua, quelle già esistenti un +3,7%. Anche su base trimestrale il movimento è positivo, con +2,7% per il nuovo e +1,5% per l’usato.

Il punto non è soltanto statistico. Se il prezzo dell’usato sale meno del nuovo, resta comunque più alto di un anno fa. E per molte famiglie l’usato è il primo mercato di accesso, perché offre tagli più vari, quartieri consolidati e prezzi nominali spesso più bassi rispetto alle nuove costruzioni. Un aumento del 3,7% su questa componente può bastare a restringere la platea di chi riesce a ottenere un finanziamento sostenibile.

Palazzine residenziali in un contesto urbano italiano. Foto: altotemi/Wikimedia Commons da Flickr, licenza CC BY-SA 2.0.

Compravendite quasi ferme, prezzi ancora in salita

Il comunicato Istat collega il rialzo a un contesto in cui i volumi sono stabili. L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate indica infatti una variazione tendenziale del settore residenziale pari a +0,1% nel secondo trimestre 2026, dopo il +4,4% del trimestre precedente.

Questo passaggio è importante perché racconta una tensione: non c’è un boom di acquisti, ma i prezzi non arretrano. La domanda resta abbastanza forte da sostenere i valori, oppure l’offerta disponibile non è sufficiente nei segmenti e nelle città più richiesti. Per i compratori significa meno margine di trattativa; per chi vende, invece, il mercato resta favorevole solo se l’immobile è coerente con posizione, qualità energetica e prezzo richiesto.

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La stabilità delle compravendite non va letta come immobilità assoluta. Può voler dire selezione più dura: chi ha redditi solidi, anticipo disponibile e accesso al credito procede; chi è al limite rinvia. L’effetto finale è un mercato meno inclusivo, dove il prezzo medio cresce anche se una parte della domanda resta fuori.

Dove aumentano di più i prezzi

La crescita è diffusa in tutte le ripartizioni territoriali. Il Centro registra l’aumento annuo più marcato, +5,1%, seguito dal Nord-Est a +4,2%, dal Nord-Ovest a +3,9% e da Sud e Isole a +2,6%. Tutte le aree restano positive, ma quasi tutte rallentano rispetto al trimestre precedente.

Nelle grandi città spicca Torino, con un balzo annuo dell’8,5%, in forte accelerazione rispetto al +3,8% del primo trimestre. Roma cresce del 6,4%, mentre Milano resta positiva ma frena al 2,4%, dopo il +7,1% dei primi tre mesi dell’anno. Il dato milanese non indica un mercato debole, ma segnala che i prezzi potrebbero aver già incorporato una parte ampia della crescita precedente.

Per chi cerca casa, la geografia conta. Un aumento nazionale del 4% può sembrare un numero unico, ma nella pratica si traduce in pressioni diverse: più forti nei capoluoghi con domanda concentrata, più leggere in aree dove redditi, demografia e offerta non sostengono la stessa dinamica.

Edificio residenziale e commerciale a Lodi. Foto: Arbalete/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa rischiano mutui e famiglie

Il primo rischio è l’aumento della soglia di ingresso. Se il prezzo sale, cresce l’anticipo richiesto e spesso anche l’importo del mutuo. Una famiglia che deve rispettare il rapporto tra rata e reddito può ritrovarsi davanti a tre scelte: comprare una casa più piccola, spostarsi in una zona meno centrale o rinviare l’acquisto.

Il secondo rischio riguarda la distanza tra casa nuova e casa usata. Il nuovo cresce più velocemente, anche perché incorpora standard energetici, materiali e costi di costruzione. Questo può spingere parte della domanda sull’usato, sostenendone i valori. Ma se l’usato richiede lavori importanti, il prezzo di acquisto non è l’unico costo da considerare: ristrutturazione, efficientamento, spese condominiali e tempi tecnici diventano parte della decisione economica.

Il terzo effetto riguarda chi ha già una casa. Per i proprietari il rialzo dei valori può sembrare una buona notizia patrimoniale, ma non sempre migliora la vita quotidiana. Chi vuole cambiare abitazione vende a prezzi più alti, ma compra nello stesso mercato più caro. Il vantaggio reale emerge soprattutto per chi vende senza dover riacquistare subito o per chi possiede immobili da mettere a reddito.

Il segnale per il 2026

L’Istat indica una variazione media acquisita per il 2026 pari a +3,8%. È un dato tecnico, ma utile: se l’indice restasse fermo nei prossimi trimestri, l’anno avrebbe già in dote una crescita di quasi quattro punti. Questo rende il tema casa uno dei fronti economici più sensibili, insieme a salari, costo del credito e inflazione.

Per le famiglie, la mossa prudente è ragionare sul costo totale e non solo sul prezzo dell’annuncio. Serve considerare rata, anticipo, spese notarili, lavori, classe energetica e margine di emergenza. In un mercato che rallenta nei volumi ma non nei prezzi, la fretta può diventare costosa quanto l’attesa.

Conclusioni finali

Il +4,0% dei prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre 2026 non racconta una bolla esplosiva, ma un mercato ancora teso. Le compravendite sono quasi ferme, mentre i valori continuano a salire in tutte le aree del Paese. La conseguenza più concreta è l’accesso più difficile alla proprietà: chi ha reddito, risparmio iniziale e credito bancario regge; chi è al margine rischia di restare più a lungo in affitto o di ridimensionare il progetto di acquisto.

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