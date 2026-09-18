Eurovision 2027, no Irlanda: cosa rischia il festival

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il nuovo no dell’Irlanda a Eurovision 2027 non è una nota a margine del calendario musicale: è un altro segnale della crisi di neutralità che attraversa il contest europeo. RTÉ, l’emittente pubblica irlandese, ha confermato che non parteciperà e non trasmetterà la prossima edizione, prevista a Burgas, in Bulgaria, dall’11 al 15 maggio 2027.

La motivazione indicata dall’emittente riguarda la partecipazione di Israele e la situazione a Gaza. Il punto, per chi guarda il festival dall’Italia, non è solo politico: riguarda il valore televisivo dell’evento, la sua tenuta commerciale, la credibilità dell’European Broadcasting Union e il ruolo delle televisioni pubbliche quando un appuntamento nato per unire diventa terreno di frattura.

Il palco dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Foto: MrSilesian, Wikimedia Commons, licenza CC0.

Perché il no dell’Irlanda pesa

L’Irlanda non è un Paese qualunque nella storia dell’Eurovision. Ha costruito una parte importante dell’identità del concorso e, proprio per questo, la scelta di restare fuori per il secondo anno consecutivo ha un effetto superiore al singolo slot lasciato libero. La decisione di RTÉ indica che il problema non si è chiuso con l’edizione precedente e che il confronto tra valori dichiarati, partecipazione nazionale e contesto internazionale resta aperto.

Secondo la comunicazione ufficiale dell’emittente, la posizione non cambia: l’Irlanda non invierà un artista e non manderà in onda la competizione. Questo aspetto è centrale. Non si tratta soltanto di rinunciare alla gara, ma di interrompere anche il rapporto televisivo con il pubblico domestico. Per un evento che vive di ascolti, televoto, sponsor e conversazione social, la perdita della trasmissione in un Paese storico pesa sulla percezione complessiva del prodotto.

Cosa rischia l’Eurovision

Il primo rischio è l’effetto domino. Dopo i Paesi Bassi, anche l’Irlanda conferma la propria distanza; Sky TG24 ricorda inoltre il precedente del 2026, quando più emittenti europee scelsero di non partecipare. Se altri broadcaster dovessero seguire, Eurovision 2027 potrebbe presentarsi con un cast ridotto o comunque segnato da assenze molto visibili.

Il secondo rischio è reputazionale. L’Eurovision ha sempre rivendicato una formula semplice: competizione musicale, identità nazionali, spettacolo televisivo e slogan di unità. Quando però alcuni membri sostengono che il contesto internazionale renda impossibile partecipare, il festival deve dimostrare di avere regole comprensibili e applicate in modo coerente. La questione non è se la musica debba restare separata dalla politica in astratto, ma se un evento pubblico finanziato e trasmesso da broadcaster nazionali possa davvero apparire neutrale agli occhi di tutti.

Da non perdere Emmy 2026, sfida finale: cosa cambia per serie e streaming

Il terzo rischio riguarda gli artisti. Una partecipazione a Eurovision può cambiare una carriera, ma può anche esporre cantanti, autori e delegazioni a pressioni che non dipendono dalla canzone. Se il dibattito resta dominato dal conflitto, la selezione dei brani e la promozione nazionale rischiano di diventare secondarie rispetto alla posizione politica percepita del Paese in gara.

Il centro televisivo RTÉ a Dublino, sede dell’emittente pubblica irlandese. Foto: Conoronmaps, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il nodo per televisioni pubbliche e pubblico italiano

Per le televisioni pubbliche europee, il caso irlandese è un promemoria scomodo: la partecipazione a un grande evento non è più soltanto una scelta di palinsesto. Ogni broadcaster deve valutare audience, missione pubblica, sensibilità nazionale, libertà editoriale e rapporti con l’organizzatore. La decisione di RTÉ rende evidente che il costo simbolico, per alcune emittenti, può superare il beneficio di stare dentro il grande show.

Per il pubblico italiano il tema ha almeno due conseguenze concrete. La prima riguarda lo spettacolo: un Eurovision con defezioni importanti perde parte del suo fascino competitivo, perché una quota della narrazione sta proprio nel confronto tra culture musicali diverse. La seconda riguarda la lettura mediatica: ogni annuncio di ritiro sposta l’attenzione dal brano vincitore, dagli ascolti e dalla scenografia alla domanda su quali Paesi ci saranno e a quali condizioni.

La Rai, come gli altri membri EBU, dovrà muoversi dentro questo equilibrio. Non c’è automatismo tra la scelta irlandese e le scelte italiane, ma il precedente conta: più il fronte dei no diventa visibile, più cresce la pressione perché ogni emittente spieghi con chiarezza la propria posizione.

La risposta dell’organizzazione

La reazione riportata dalle fonti parla di dispiacere e rispetto per la decisione irlandese. È una formula prudente, ma non risolve il problema di fondo: se l’Eurovision vuole conservare il proprio ruolo di evento pan-europeo, deve convincere sia chi resta sia chi si ritira che le regole del gioco siano trasparenti. Il punto non è soltanto gestire l’edizione di Burgas, ma evitare che ogni stagione parta con lo stesso interrogativo sulla legittimità delle presenze.

Da qui al maggio 2027, quindi, la notizia da seguire non sarà solo la lista degli artisti. Saranno decisive la lista definitiva dei Paesi partecipanti, le eventuali nuove prese di posizione dei broadcaster e la capacità dell’EBU di tenere insieme spettacolo, regole e fiducia pubblica.

Conclusioni finali

Il no dell’Irlanda a Eurovision 2027 cambia il clima del festival prima ancora che inizi la gara. La decisione di RTÉ conferma che il nodo Israele-Gaza resta aperto e che l’Eurovision non può più contare solo sulla forza del suo formato televisivo. Se il numero delle defezioni crescerà, il rischio sarà doppio: meno varietà sul palco e più dubbi sulla neutralità percepita dell’evento. Per ora la certezza è una: Burgas 2027 parte già con una domanda politica dentro uno show musicale.

Leggi anche: Oscar 2027, svolta italiana: cosa cambia per i 21 film in gara

Leggi anche: X Factor riparte con Irama: cosa cambia per talent e TV