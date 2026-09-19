Carburanti UE ai massimi: cosa rischiano famiglie e imprese

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Il caro carburanti torna a essere un segnale economico da non archiviare come una fiammata passeggera. Secondo i dati europei rilanciati nelle ultime ore, benzina e diesel nell’Unione europea hanno raggiunto livelli record nelle serie del Weekly Oil Bulletin: un pieno da 50 litri vale ormai oltre cento euro in media, con il gasolio ancora piu’ pesante per chi lavora su strada.

La novita’ non e’ solo il prezzo alla pompa. La Banca centrale europea ha messo a fuoco un passaggio cruciale: il greggio non spiega tutto, perche’ i margini tra prodotti raffinati e petrolio, i cosiddetti crack spread, sono saliti su livelli eccezionali. In pratica, anche quando il barile non corre come nelle fasi piu’ acute della crisi energetica, benzina e diesel possono restare cari per scarsita’ di capacita’ di raffinazione, scorte tese e tensioni geopolitiche.

Stazione di servizio Beyfin in Toscana: foto Albarubescens/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perche’ il pieno pesa di nuovo

La fotografia e’ delicata perche’ arriva dopo mesi in cui famiglie e imprese avevano gia’ assorbito bollette, mutui e prezzi alimentari piu’ alti. Il carburante, pero’, ha una caratteristica che lo rende particolarmente sensibile: entra nella vita quotidiana e insieme nella filiera dei costi. Colpisce chi usa l’auto per andare al lavoro, ma anche trasportatori, artigiani, distribuzione, turismo e consegne urbane.

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Il punto indicato dalla BCE e’ che il rincaro dei prodotti raffinati si e’ sganciato in parte dal movimento del petrolio. Nei verbali della riunione di luglio l’istituto ha segnalato che i differenziali tra prezzi all’ingrosso dei carburanti e greggio sono saliti rapidamente, spinti da inventari ridotti e da capacita’ di raffinazione limitata dopo danni e strozzature nell’area mediorientale e in Russia. Questo passaggio aiuta a spiegare perche’ il diesel, carburante chiave per camion e logistica, rimanga sotto pressione.

Per i consumatori il risultato e’ semplice: il prezzo finale puo’ restare alto anche senza un nuovo massimo del Brent. Per le imprese e’ piu’ insidioso, perche’ i costi di trasporto non sempre si trasferiscono subito sui listini. Chi lavora con contratti gia’ firmati, consegne programmate o margini stretti rischia di vedere eroso il risultato operativo prima ancora di poter ritoccare i prezzi.

Stazione di servizio Aral a Kranenburg, in Germania, con prezzi dei carburanti esposti: foto Fantaglobe11/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

L’effetto su prezzi, spesa e trasporti

Il rischio principale e’ una seconda ondata di rincari indiretti. Non significa che ogni prodotto aumentera’ domani mattina, ma che il carburante caro rende piu’ costoso muovere merci, personale e servizi. Nella grande distribuzione pesa sui tragitti dai magazzini ai punti vendita; nell’agricoltura incide su macchinari e trasporto; nel turismo puo’ alzare il costo degli spostamenti proprio mentre molte famiglie cercano offerte fuori stagione.

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Il gasolio e’ l’osservato speciale. Se il suo prezzo resta superiore alla benzina e i margini di raffinazione non rientrano, l’impatto si concentra sul trasporto merci. E quando il trasporto merci diventa piu’ caro, la pressione puo’ arrivare al carrello della spesa con qualche settimana di ritardo. La BCE, nelle proiezioni di settembre, continua infatti a considerare l’energia una variabile decisiva per lo scenario dell’inflazione, anche se il petrolio del terzo trimestre e’ stimato sotto le ipotesi formulate a giugno.

Per le famiglie italiane il nodo e’ il bilancio mensile. Un pendolare che percorre molti chilometri non subisce solo il prezzo del pieno: deve sommarlo a assicurazione, manutenzione, pedaggi e possibili rincari dei servizi. Per le piccole imprese, invece, il problema e’ la prevedibilita’. Se il carburante cambia rapidamente, diventa piu’ difficile fare preventivi, fissare consegne e difendere margini gia’ sottili.

Cosa guardare nelle prossime settimane

Il primo indicatore da seguire e’ il Weekly Oil Bulletin della Commissione europea, che permette di confrontare prezzi con tasse nei diversi Paesi. Il secondo e’ il differenziale tra petrolio e carburanti raffinati: se scende, la pressione sulla pompa puo’ attenuarsi; se resta alta, il sollievo del greggio piu’ basso rischia di non arrivare al distributore.

Conta anche la risposta dei governi. Tagli fiscali generalizzati costano molto e possono essere difficili da mantenere; interventi mirati su autotrasporto, pendolari o fasce fragili sono meno immediati ma piu’ selettivi. La scelta politica sara’ delicata: aiutare chi e’ piu’ esposto senza alimentare nuovo deficit e senza coprire inefficienze di mercato.

Per chi guida, la strategia resta poco spettacolare ma concreta: confrontare i prezzi, evitare quando possibile i rifornimenti in autostrada, programmare i viaggi e controllare consumi e manutenzione. Per le imprese, invece, il tema e’ contrattuale: clausole di adeguamento, pianificazione dei giri e monitoraggio settimanale dei costi diventano strumenti di difesa, non burocrazia.

Conclusioni finali

Il record dei carburanti nell’UE e’ un campanello d’allarme perche’ arriva da una combinazione scomoda: tensioni energetiche, raffinazione sotto stress e prezzi finali che non seguono sempre il petrolio in discesa. Per l’Italia il rischio non e’ solo pagare di piu’ il pieno, ma vedere il gasolio caro rientrare nei costi di trasporto, nei listini e nei margini delle piccole imprese.

La domanda decisiva, nelle prossime settimane, sara’ se i margini di raffinazione inizieranno a normalizzarsi. Se accadra’, famiglie e aziende potranno respirare. Se invece resteranno su livelli elevati, il carburante tornera’ a essere uno dei canali piu’ rapidi con cui la crisi energetica entra nel portafoglio quotidiano.

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