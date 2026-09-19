Benigni su Rai1: cosa cambia per il Cantico di San Francesco

Roberto Benigni torna su Rai1 con uno speciale sul Cantico delle Creature: data, fonti e perché l’evento pesa per pubblico e Rai.

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Il ritorno di Roberto Benigni su Rai1 non è soltanto un nuovo appuntamento televisivo: arriva dentro il percorso nazionale verso il 4 ottobre 2026, data simbolo degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Lo speciale, annunciato da Rai Pubblicità con il titolo Francesco Il Cantico, andrà in onda su Rai 1 e RaiPlay e riporta in prima fascia uno dei testi più riconoscibili della cultura italiana: il Cantico delle Creature.

La notizia pesa perché intreccia televisione generalista, memoria religiosa, patrimonio artistico e racconto culturale. In un palinsesto sempre più frammentato tra streaming, clip social e programmi evento, la Rai prova a trasformare l’anniversario francescano in un appuntamento nazionale, affidandolo a un volto capace di parlare a pubblici diversi. Per gli spettatori cambia soprattutto il quadro: non sarà una semplice serata celebrativa, ma il punto più visibile di un calendario più ampio fatto di musica, archivi, digitale, giovani artisti e iniziative istituzionali.

Roberto Benigni durante la 70ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Foto: Harald Krichel, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Perché lo speciale diventa un caso televisivo

Rai Pubblicità descrive lo speciale come un’interpretazione unica del Cantico delle Creature, collocata a 800 anni dalla scomparsa del Santo. Il dato centrale è la piattaforma: Rai1 conserva la forza dell’evento condiviso, mentre RaiPlay permette una circolazione più lunga, recuperabile anche dopo la messa in onda. È la doppia strada che oggi decide la vita di molti prodotti culturali: immediatezza televisiva e archivio digitale.

La scelta di Benigni non è casuale. L’attore e regista premio Oscar ha costruito negli anni una riconoscibilità pubblica legata alla lettura popolare dei classici, dalla Divina Commedia ai testi biblici e civili. Qui il rischio editoriale è evidente: trasformare un testo spirituale e poetico in un prodotto televisivo senza schiacciarlo sulla retorica. Proprio per questo la serata sarà osservata anche oltre il pubblico abituale dello spettacolo: dal mondo culturale, dalle comunità francescane, dalla scuola e da chi segue il rapporto tra servizio pubblico e grandi anniversari nazionali.

Il calendario verso il 4 ottobre

Secondo ANSA, le iniziative presentate al Ministero della Cultura accompagnano il Paese verso il 4 ottobre con un percorso che unisce musica, memoria, tecnologia e tv. Il palinsesto Rai partirà già dal 27 settembre con uno speciale del Tg1 e proseguirà con documentari, approfondimenti, contenuti radiofonici e materiali disponibili su RaiPlay. Il momento più atteso resta però la serata con Benigni dedicata al Cantico delle Creature.

Il Comitato nazionale San Francesco 800 ha messo al centro anche altri progetti: Assicurare la memoria, dedicato alla tutela e catalogazione del patrimonio francescano; Il mio Cantico Libero, contest musicale per giovani artisti; e Preserving Assisi, iniziativa digitale pensata per documentare e rendere esplorabile il complesso della Basilica attraverso tecnologie ad alta risoluzione. La televisione, in questo schema, non è un corpo separato: diventa la vetrina più ampia di un anniversario che vuole lasciare strumenti, archivi e contenuti oltre la singola ricorrenza.

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Il complesso della Basilica di San Francesco ad Assisi, luogo simbolo delle celebrazioni dell’ottavo centenario. Foto: Effems, Wikimedia Commons, licenza CC0.

Cosa cambia per pubblico, Rai e cultura italiana

Per il pubblico cambia la soglia di accesso. Un testo antico come il Cantico può uscire dagli spazi specialistici e rientrare nella conversazione familiare, scolastica e mediatica. È una dinamica già vista con i grandi monologhi televisivi di Benigni: chi non leggerebbe spontaneamente un testo fondativo può incontrarlo attraverso una performance, per poi cercarne contesto, significato e storia.

Per la Rai, invece, la posta è doppia. Da un lato c’è la missione di servizio pubblico: raccontare un anniversario nazionale senza ridurlo a cerimonia. Dall’altro c’è la competizione dell’attenzione. Uno speciale di questo tipo deve funzionare come evento, ma anche produrre contenuti riutilizzabili, condivisibili e riconoscibili sulle piattaforme digitali. Il successo non si misurerà soltanto nello share della sera, ma nella capacità di far circolare il tema nei giorni successivi.

Il nodo culturale riguarda anche il linguaggio. San Francesco è una figura religiosa, ma il suo immaginario attraversa ambiente, povertà, pace, fraternità, cura del creato e patrimonio artistico. Il Cantico delle Creature permette quindi una lettura che parla al presente senza bisogno di forzature: crisi climatica, fragilità sociali, educazione sentimentale e rapporto con la natura sono temi che il pubblico italiano riconosce come attuali.

Le cautele necessarie

Proprio perché il tema è ampio, lo speciale dovrà evitare due trappole. La prima è la semplificazione: un testo così stratificato non può diventare soltanto una cornice emotiva. La seconda è l’eccesso celebrativo: gli anniversari funzionano quando aprono domande, non quando chiudono tutto nella commemorazione. La presenza di Benigni può aiutare, se la sua lettura terrà insieme ritmo televisivo, rispetto del testo e capacità di spiegare perché quelle parole parlano ancora a una società secolarizzata e divisa.

Per famiglie e scuole, l’appuntamento può diventare anche un’occasione pratica. Guardarlo in diretta o recuperarlo su RaiPlay significa avere un materiale semplice da usare per introdurre il Cantico, Assisi, il francescanesimo e il rapporto tra letteratura italiana delle origini e linguaggio contemporaneo. È qui che un evento televisivo smette di essere soltanto intrattenimento e diventa strumento culturale.

Conclusioni finali

Lo speciale Francesco Il Cantico porta Roberto Benigni nel cuore delle celebrazioni francescane del 2026 e segnala una scelta precisa: usare la televisione generalista per riaprire un testo antico a un pubblico largo. La data del 4 ottobre, la doppia uscita su Rai1 e RaiPlay e il collegamento con i progetti del Comitato rendono la serata più di un omaggio. Sarà un test sulla capacità del servizio pubblico di trasformare un anniversario in racconto vivo, accessibile e non superficiale.

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