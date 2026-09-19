Addio Mazzola, cosa perde l’Inter e perche’ pesa sul calcio

Sandro Mazzola e' morto a 83 anni: il ricordo dell'Inter, i numeri della carriera e il peso della sua eredita' per il calcio italiano.

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La morte di Sandro Mazzola, annunciata dall’Inter nella notte del 19 settembre 2026, chiude una delle storie piu’ riconoscibili del calcio italiano. Aveva 83 anni e non era soltanto una bandiera nerazzurra: era il filo che teneva insieme la Grande Inter di Helenio Herrera, la Nazionale campione d’Europa nel 1968, il ricordo di Valentino Mazzola e una stagione in cui il calcio parlava ancora attraverso volti, maglie e appartenenze nette.

Il lutto pesa perche’ Mazzola non e’ stato una leggenda da almanacco. E’ stato un giocatore capace di segnare in una finale di Coppa dei Campioni, un capitano, un dirigente, un volto televisivo e un punto di riferimento per generazioni di tifosi. Per l’Inter significa perdere una parte della propria identita’; per il calcio italiano significa salutare un campione che ha attraversato tragedia familiare, gloria europea e memoria popolare senza smettere di essere riconoscibile.

Sandro Mazzola con Pele a San Siro il 12 maggio 1963, prima di Italia-Brasile. Foto: autore sconosciuto, Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Il comunicato dell’Inter e il peso del lutto

Il club nerazzurro ha affidato il ricordo a una lunga nota ufficiale, un testo che non si limita alla formula del cordoglio. L’Inter sottolinea che Mazzola e’ stato “la storia” del club, un ragazzo entrato presto nell’orbita nerazzurra e mai davvero uscito da quella casa sportiva. Il presidente Giuseppe Marotta, il vicepresidente Javier Zanetti, l’allenatore Cristian Chivu, la squadra e tutto il mondo interista si sono stretti alla famiglia.

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Il punto centrale e’ proprio questo: Mazzola non rappresentava soltanto un periodo vincente. Era una figura di continuita’. Nei racconti dei tifosi, nelle visite ad Appiano, nella memoria della prima stella e nelle immagini della Grande Inter, il suo nome tornava come un riferimento semplice da capire anche per chi non lo aveva visto giocare. In un calcio che cambia proprieta’, format, calendari e linguaggi, certe figure restano rare perche’ danno profondita’ alla parola appartenenza.

Dalla tragedia di Superga alla maglia nerazzurra

La biografia di Mazzola comincia con un’ombra enorme. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino morto nella tragedia di Superga del 4 maggio 1949, Sandro crebbe con un cognome pesantissimo sulle spalle. L’Inter ricorda quel passaggio come un fardello, ma anche come l’origine di un percorso costruito con l’aiuto di figure nerazzurre come Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi.

Il debutto in prima squadra arrivo’ il 10 giugno 1961, in una Juventus-Inter diventata storica per il contesto e per il risultato. L’Inter schiero’ una formazione giovanissima e perse 9-1, ma l’unico gol nerazzurro fu proprio di Mazzola, appena diciottenne. Da li’ comincio’ una carriera intera con una sola maglia, una rarita’ gia’ allora e quasi un reperto emotivo nel calcio contemporaneo.

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Sandro Mazzola con la maglia dell’Inter. Foto: Snake90/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

I numeri di una bandiera

I numeri spiegano solo una parte, ma in questo caso sono sufficienti per misurare la grandezza. Con l’Inter Mazzola ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Nel 1964 fu protagonista della finale europea contro il Real Madrid, con una doppietta che consegno’ al club la prima Coppa dei Campioni della sua storia. Nel 1965 vinse anche il titolo di capocannoniere della Serie A con 17 gol.

Sky Sport ricorda anche il suo percorso azzurro: 70 presenze e 22 gol con la Nazionale, tre Mondiali disputati e soprattutto l’Europeo del 1968 vinto dall’Italia. In quella stagione Mazzola non fu soltanto il simbolo di una squadra di club dominante, ma uno dei volti di un calcio italiano capace di imporsi anche a livello internazionale.

Perche’ la sua morte pesa oggi

La notizia arriva in un momento in cui il calcio italiano vive di risultati immediati, classifiche, diritti televisivi e mercato continuo. La morte di Mazzola costringe invece a guardare alla memoria lunga: cosa resta di un club quando passano allenatori, proprieta’ e generazioni? Restano i nomi che hanno dato forma a un’idea. Per l’Inter, Mazzola e’ uno di quei nomi.

La sua storia parla anche oltre il tifo nerazzurro. C’e’ la staffetta simbolica con Gianni Rivera, c’e’ il confronto inevitabile con il padre Valentino, c’e’ il calcio televisivo degli anni successivi, c’e’ il ruolo da dirigente con intuizioni importanti. Ma soprattutto c’e’ un’immagine precisa: un giocatore elegante, offensivo, rapido, capace di portare dentro il campo una miscela di tecnica e responsabilita’.

Per i tifosi piu’ giovani, Mazzola rischiava di essere un nome ascoltato nei racconti dei nonni o letto nei palmares. Il lutto lo riporta al centro e ricorda che le squadre non vivono soltanto di presente. Vivono anche di eredita’, di fotografie, di gol che diventano patrimonio comune. E quando una figura cosi’ se ne va, la perdita non riguarda soltanto chi l’ha applaudita dal vivo.

Conclusioni finali

L’addio a Sandro Mazzola e’ una notizia sportiva, ma anche un passaggio di memoria nazionale. L’Inter perde una bandiera autentica, il calcio italiano perde uno dei volti piu’ limpidi del secondo Novecento. I suoi trofei raccontano il campione; la sua biografia racconta qualcosa di piu’ fragile e piu’ forte insieme: un figlio segnato da una tragedia, diventato simbolo con una sola maglia e rimasto nella storia senza bisogno di essere reinventato.

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