Eurofighter colpito a Ta’if: cosa rischia l’Italia nel Golfo

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Un Eurofighter F-2000 italiano colpito dentro una base saudita non e’ un dettaglio tecnico da addetti ai lavori. E’ il segnale piu’ concreto, per l’Italia, che la crisi tra Yemen, Mar Rosso e Golfo non riguarda solo le rotte commerciali o il prezzo dell’energia: riguarda anche la sicurezza del personale militare schierato in un’area diventata piu’ instabile.

Il Ministero della Difesa ha confermato che nella base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita, “non vi sono militari italiani coinvolti” e che il velivolo si trovava in un’area decentrata. La precisazione riduce l’allarme immediato sulle persone, ma non cancella la sostanza politica e operativa del caso: un asset italiano e’ stato raggiunto durante attacchi contro una installazione dove opera personale nazionale.

La notizia arriva mentre Roma chiede all’Europa piu’ mezzi e risorse per proteggere le rotte del Mar Rosso. Per questo l’episodio pesa oltre il danno materiale al caccia: mette insieme difesa aerea, missioni internazionali, sicurezza dei commerci e rischio di escalation in un quadrante che incide anche su prezzi, logistica e bollette.

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Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare italiana: foto Ministero della Difesa, licenza CC BY-NC-SA 4.0.

Perche’ l’attacco cambia il quadro

Secondo il comunicato della Difesa, il ministro Guido Crosetto ha seguito la situazione nella notte in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. La base di Ta’if e’ stata oggetto di diversi attacchi e ospita personale italiano impegnato nell’operazione Inherent Resolve. Il ministero ha aggiunto che non risultano altri danni a mezzi o infrastrutture usati dal personale italiano.

Il punto, pero’, e’ che la sicurezza non si misura solo contando feriti e vittime. Quando un velivolo da combattimento viene colpito a terra, anche se parcheggiato in una zona separata, emergono domande sulla protezione degli hangar, sulla capacita’ di intercettare droni o missili, sulla vulnerabilita’ delle basi e sulla sostenibilita’ della presenza italiana se gli attacchi dovessero ripetersi.

Per l’opinione pubblica italiana la questione e’ ancora piu’ sensibile perche’ coinvolge un teatro lontano ma non astratto. Il Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb sono passaggi decisivi per le merci dirette verso il Mediterraneo. Se le tensioni crescono, gli effetti possono arrivare sulle assicurazioni marittime, sui tempi di consegna, sui costi dell’energia e sui prezzi finali pagati da famiglie e imprese.

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Cosa rischia l’Italia

Il primo rischio e’ operativo. La Difesa ha fatto sapere di aver chiesto una nuova valutazione sull’evoluzione del quadro, sulle condizioni del personale e sulle possibili opzioni. In parole semplici, Roma deve decidere se le misure gia’ adottate bastano o se servono cambiamenti nella postura, nella protezione della base o nelle regole di impiego degli asset.

Il secondo rischio e’ politico. Le opposizioni hanno chiesto al governo di riferire in Parlamento, sostenendo che un episodio di questo tipo non puo’ essere trattato come un incidente minore. La richiesta non riguarda solo l’aereo danneggiato: riguarda la natura della presenza italiana nell’area, i margini di decisione del governo e il livello di coinvolgimento del Parlamento quando cresce la possibilita’ che uomini e mezzi italiani finiscano dentro una spirale di attacchi e ritorsioni.

Il terzo rischio e’ economico. Le tensioni tra Yemen, Arabia Saudita e rotte marittime hanno gia’ spinto molti operatori a ricalcolare percorsi e premi assicurativi. Se il Mar Rosso resta instabile, parte del traffico puo’ continuare a scegliere tratte piu’ lunghe attorno all’Africa. Questo significa piu’ giorni di navigazione, piu’ carburante, piu’ costi logistici e, alla fine, una pressione che puo’ riapparire nei listini.

Personale militare alla King Fahd Air Base di Ta'if durante una visita istituzionale nel 2026: foto Simon Dawson/No 10 Downing Street via Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Il nodo europeo nel Mar Rosso

L’attacco all’Eurofighter si inserisce in un momento in cui l’Italia sollecita un potenziamento della missione europea Aspides. Il problema, per Roma, e’ che la sicurezza delle rotte non puo’ ricadere su pochi Paesi mentre tutta l’economia europea beneficia dei passaggi commerciali tra Asia, Golfo e Mediterraneo.

Da qui nasce la richiesta di piu’ navi, piu’ fondi e piu’ condivisione del rischio. Non e’ solo una partita diplomatica: se le navi militari a protezione delle rotte sono insufficienti, gli armatori percepiscono un rischio piu’ alto e prendono decisioni conservative. Ogni deviazione o ritardo aumenta il costo della catena logistica, soprattutto per settori che dipendono da componenti, materie prime e consegne programmate.

Il caso di Ta’if mostra anche un secondo livello del problema. Proteggere le navi in mare non basta se le basi aeree e logistiche nell’area diventano bersagli. La sicurezza delle missioni passa da difese multilivello: intelligence, sistemi anti-drone, difesa antimissile, dispersione degli asset, capacita’ di riparazione rapida e procedure di evacuazione se il quadro dovesse deteriorarsi.

Perche’ il caso pesa sulle famiglie

Il collegamento con la vita quotidiana puo’ sembrare lontano, ma non lo e’. L’Italia importa energia, beni intermedi e prodotti finiti lungo rotte che attraversano un’area vulnerabile. Quando una crisi aumenta i costi di trasporto, gli effetti non arrivano sempre subito, ma possono accumularsi nei mesi: piu’ caro spedire, piu’ caro assicurare, piu’ caro tenere scorte.

Per le imprese, specialmente piccole e medie, il problema e’ la prevedibilita’. Un fornitore che consegna in ritardo, una tratta che cambia o un costo assicurativo che sale possono ridurre margini gia’ stretti. Per le famiglie, invece, il rischio e’ vedere riemergere rincari indiretti su prodotti importati, carburanti, energia o beni di consumo che dipendono da filiere lunghe.

Questo non significa che l’attacco di Ta’if produrra’ automaticamente aumenti immediati. Significa pero’ che l’episodio rafforza un segnale: la crisi nel Golfo e nel Mar Rosso sta diventando un fattore permanente di rischio per l’Europa, non una turbolenza episodica confinata alle cronache estere.

Conclusioni finali

Il fatto che nessun militare italiano sia rimasto coinvolto e’ la notizia piu’ importante. Ma sarebbe un errore fermarsi al sollievo. Un F-2000 italiano colpito a Ta’if obbliga Roma a misurare con piu’ precisione rischi, coperture e obiettivi della presenza nell’area.

La scelta vera, adesso, e’ tra subire l’instabilita’ come emergenza ricorrente o costruire una risposta europea piu’ chiara. Per l’Italia il nodo e’ doppio: proteggere il personale e gli asset militari, ma anche evitare che l’insicurezza del Golfo continui a trasformarsi in costi per rotte, imprese e famiglie.

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