Droni su Mosca e raid su Kiev: cosa rischia ora l’Europa

Nuova escalation tra droni ucraini su Mosca e raid russi su Kiev: per l'Europa crescono rischi su energia, difesa aerea e negoziati.

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La guerra dei droni entra in una fase ancora piu’ difficile da contenere: mentre Mosca denuncia una nuova ondata di velivoli senza pilota diretti verso la capitale e le sue infrastrutture, Kiev subisce raid russi con morti, feriti e danni in piu’ quartieri. Il dato politico e’ immediato: il fronte non resta confinato alle trincee, ma corre sopra aeroporti, raffinerie, palazzi residenziali e reti energetiche.

Per l’Europa il rischio non e’ solo assistere a un altro giorno di guerra. La combinazione tra attacchi ucraini in profondita’ sul territorio russo e bombardamenti russi sulle citta’ ucraine puo’ alzare la pressione su energia, difesa aerea, rotte civili e negoziati. E arriva in una fase in cui ogni segnale di escalation pesa anche sulle decisioni di governi, imprese e famiglie: dal prezzo dei carburanti alla sicurezza degli aeroporti, fino alla possibilita’ che nuovi pacchetti di aiuti militari diventino inevitabili.

La raffineria di Mosca vista dall'alto, contesto energetico colpito nella guerra dei droni. Foto: A.Savin/Wikimedia Commons, licenza FAL.

Cosa e’ successo tra Mosca e Kiev

Secondo le ricostruzioni diffuse dalle agenzie internazionali e dai media italiani, la regione di Mosca e’ stata colpita da una nuova offensiva di droni ucraini. Le autorita’ russe hanno parlato di abbattimenti, disagi negli scali e interventi sulle infrastrutture, mentre l’attenzione si e’ concentrata anche su obiettivi energetici come aree industriali e raffinerie.

In parallelo, l’Ucraina ha denunciato nuovi raid russi su Kiev, con missili e droni diretti contro la capitale e altre zone del Paese. Il presidente Volodymyr Zelensky, secondo gli aggiornamenti rilanciati da Sky TG24, ha parlato di una pressione massiccia dall’inizio del mese: 1.500 bombe e 1.280 droni russi. Sono numeri che servono a comunicare una cosa precisa: la guerra a distanza non e’ un episodio isolato, ma una routine operativa sempre piu’ intensa.

La parte piu’ delicata riguarda la simultaneita’. Quando Mosca viene colpita da droni e Kiev finisce sotto bombardamento nello stesso arco di ore, il conflitto diventa piu’ instabile perche’ ogni parte prova a dimostrare capacita’ di risposta. Questo rende piu’ difficile distinguere tra attacco militare, pressione psicologica e messaggio politico rivolto agli alleati.

Perche’ l’Europa guarda a raffinerie e aeroporti

Gli attacchi contro infrastrutture energetiche russe non sono soltanto una questione militare. Se una raffineria viene fermata, danneggiata o costretta a ridurre l’attivita’, il segnale arriva anche ai mercati: non sempre in modo immediato, ma abbastanza da alimentare incertezza su carburanti, logistica e assicurazioni. Per un Paese come l’Italia, che importa energia e subisce rapidamente le oscillazioni dei prezzi, la vulnerabilita’ degli impianti resta un elemento da seguire.

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La seconda preoccupazione e’ il traffico aereo. Ogni volta che una capitale o una grande regione metropolitana deve sospendere o limitare voli per la minaccia di droni, si conferma che la difesa dello spazio aereo civile e’ diventata un problema strutturale. Non riguarda solo Russia e Ucraina: in Europa si discute da mesi di radar, antimissile, anti-drone e protezione delle infrastrutture critiche.

La terza conseguenza e’ politica. Piu’ gli attacchi diventano profondi, piu’ aumenta il peso delle scelte occidentali su forniture, intelligence e limiti d’impiego delle armi. La domanda, per le capitali europee, non e’ soltanto se sostenere Kiev, ma come farlo senza aprire nuovi margini di escalation diretta con Mosca.

Rottami di un drone russo Geran-2 dopo un attacco su Kiev. Foto: Kyiv City State Administration/Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Il nodo della difesa aerea ucraina

Per Kiev la priorita’ resta proteggere citta’, centrali, ferrovie e reti elettriche. I droni costano meno dei missili intercettori, arrivano in sciami e costringono la difesa aerea a consumare risorse. Quando vengono usati insieme a missili balistici o da crociera, obbligano i sistemi ucraini a scegliere cosa fermare per primo.

Questo spiega perche’ Zelensky continui a chiedere piu’ difese occidentali. La protezione di Kiev non e’ solo simbolica: la capitale concentra governo, infrastrutture, ospedali, reti di trasporto e popolazione civile. Ogni attacco riuscito indebolisce la percezione di sicurezza interna e rende piu’ complessa la ricostruzione economica, anche nelle zone lontane dal fronte.

Allo stesso tempo, l’uso ucraino dei droni a lungo raggio cerca di colpire il costo industriale della guerra russa. Raffinerie, depositi e aeroporti sono bersagli che possono rallentare la macchina militare, ma espongono anche Kiev all’accusa russa di portare il conflitto dentro aree urbane e industriali molto sensibili. E’ proprio qui che la guerra dei droni diventa politicamente esplosiva.

Cosa puo’ cambiare adesso

Nel breve periodo e’ probabile che aumentino gli attacchi incrociati. La Russia punta a logorare l’Ucraina prima dell’inverno, quando energia e riscaldamento diventano leve di pressione. Kiev, dal canto suo, prova a rendere piu’ costosa la guerra colpendo logistica, carburanti e simboli di sicurezza interna russa.

Per l’Italia e per l’Unione europea il punto da seguire e’ duplice. Da un lato c’e’ il rischio economico: energia, assicurazioni, trasporti e materie prime possono reagire anche a episodi localizzati, se indicano una vulnerabilita’ piu’ ampia. Dall’altro c’e’ il rischio strategico: ogni nuova ondata di droni rende piu’ urgente una politica europea comune su difesa aerea, produzione di munizioni e protezione delle infrastrutture civili.

Non significa che un singolo attacco cambi da solo il corso della guerra. Significa pero’ che la soglia dell’ordinario si e’ spostata: cio’ che un anno fa sarebbe stato letto come escalation eccezionale oggi appare come parte di una campagna continua. Ed e’ proprio questa normalizzazione del rischio a preoccupare l’Europa.

Conclusioni finali

La nuova sequenza tra droni su Mosca e raid su Kiev mostra una guerra sempre piu’ lunga, tecnologica e distribuita. Per i cittadini europei la conseguenza piu’ concreta non e’ solo diplomatica: puo’ passare da prezzi dell’energia, sicurezza dei voli, nuovi investimenti nella difesa e tenuta delle reti civili. Il segnale, oggi, e’ chiaro: finche’ droni e missili resteranno lo strumento quotidiano della pressione, ogni negoziato partira’ da un livello di sfiducia piu’ alto.

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