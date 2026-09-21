Infortuni sul lavoro, allarme tetti: cosa rischia chi sale

La nuova sequenza di incidenti riporta al centro il rischio cadute e schiacciamenti: cosa controllare davvero nei cantieri e nei lavori in quota.

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Una caduta dal tetto, una mano schiacciata, un investimento in area aziendale e un operaio di 19 anni precipitato da circa sette metri: la nuova sequenza di infortuni sul lavoro raccontata nelle ultime ore non e’ un elenco locale, ma un segnale nazionale. Il punto non e’ solo il numero degli incidenti. E’ la ripetizione degli stessi scenari: quota, manutenzione, mezzi in movimento, turni in cui pochi secondi separano la routine dall’emergenza.

Operai in quota durante lavori di costruzione con protezioni anticaduta. Credito: NIOSH / Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Secondo ANSA, un operaio di 40 anni di origini indiane e’ morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone in un’azienda agricola di Matinella, frazione di Albanella, nel Salernitano. Sul caso sono intervenuti i carabinieri e lo Spisal, chiamato a verificare anche la posizione lavorativa della vittima, mentre il corpo e’ stato portato all’obitorio di Eboli in attesa dell’autopsia.

Nello stesso quadro, tra Venezia e Treviso, ANSA segnala tre episodi gravi in poche ore: un addetto ferroviario con un trauma alla mano per schiacciamento alla stazione di Mestre, un sessantenne investito a Fusina mentre scendeva da un mezzo in un impianto di Ecoricicli di Veritas e un giovane operaio caduto dal tetto di un capannone a Motta di Livenza. Sono dinamiche diverse, ma hanno un tratto comune: la vulnerabilita’ dei lavori operativi quando la prevenzione non riesce a diventare gesto quotidiano.

Perche’ il rischio tetti pesa piu’ di altri

Il lavoro in quota e’ tra le situazioni piu’ esposte perche’ somma tre fattori: altezza, superfici spesso non progettate per il passaggio e tempi stretti di intervento. Un tetto industriale, una copertura agricola o una struttura provvisoria possono sembrare solidi, ma bastano un lucernario fragile, una lastra non portante, una linea vita assente o usata male per trasformare una manutenzione ordinaria in una caduta grave.

La notizia di Salerno e quella di Motta di Livenza riportano al centro proprio questo nodo. Non basta sapere che un lavoratore “era sul tetto”: bisogna capire chi aveva autorizzato l’accesso, con quali dispositivi, con quale valutazione del rischio, con quale formazione e con quale sorveglianza. Le indagini servono a stabilire le responsabilita’, ma per famiglie e imprese la domanda piu’ concreta e’ un’altra: quante lavorazioni simili sono in corso ogni giorno senza che tutti questi passaggi siano davvero verificati?

Il segnale nei dati ufficiali

Gli open data INAIL aggiornati periodicamente non vanno letti come una classifica istantanea, perche’ le denunce e gli esiti mortali possono essere rivisti nel tempo. Servono pero’ a misurare la pressione di fondo. L’ultimo avviso mensile disponibile sul portale INAIL, riferito ai dati rilevati al 31 luglio 2026, conferma che il monitoraggio degli infortuni resta una fotografia provvisoria ma indispensabile per capire dove intervenire.

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Il bollettino della Regione Veneto sugli infortuni mortali e gravi, pubblicato a settembre e riferito ad agosto 2026, mostra quanto il fenomeno sia osservato ormai con dettaglio territoriale: dinamica dell’evento, comparto, ruolo della persona coinvolta, Azienda Ulss competente. E’ una granularita’ utile per non ridurre tutto a uno slogan. Se una zona registra piu’ eventi da caduta o schiacciamento, la risposta non puo’ essere generica: servono controlli mirati, formazione ripetuta e procedure piu’ semplici da applicare sul campo.

Lavoratori su una trave in quota senza protezione anticaduta adeguata. Credito: NIOSH / Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Cosa cambia per aziende e lavoratori

Per le aziende, la sequenza di casi impone una verifica immediata dei lavori non ordinari: manutenzioni su coperture, interventi su binari e piazzali, movimentazione di camion e mezzi, attivita’ in aziende agricole e capannoni. Sono proprio le operazioni considerate “brevi” o “abituali” quelle in cui il rischio viene sottovalutato. Una linea vita non controllata, una separazione poco chiara tra pedoni e mezzi o una procedura lasciata alla memoria dell’operatore possono pesare piu’ di un macchinario complesso.

Per i lavoratori, il primo punto e’ non normalizzare l’eccezione. Se il punto di ancoraggio non e’ chiaro, se la copertura non e’ stata valutata, se un mezzo si muove senza percorso separato o se il turno procede senza briefing, il problema non e’ prudenza individuale: e’ organizzazione del lavoro. Il diritto a fermarsi davanti a una condizione non sicura e’ parte della prevenzione, non un intralcio alla produttivita’.

C’e’ poi il tema degli appalti e dei subappalti. Quando piu’ soggetti entrano nello stesso luogo di lavoro, la catena delle responsabilita’ deve essere leggibile: chi coordina, chi informa, chi controlla l’accesso alle aree pericolose, chi verifica che i dispositivi siano davvero disponibili e utilizzati. La sicurezza non regge se viene spezzata in passaggi amministrativi che nessuno sente propri.

Conclusioni finali

La nuova scia di infortuni tra Salerno, Venezia e Treviso non puo’ essere archiviata come somma di episodi separati. Il messaggio e’ piu’ netto: i lavori in quota, i mezzi in movimento e le manutenzioni rapide restano punti critici della sicurezza italiana. Per evitare che il prossimo caso sia gia’ scritto, servono controlli selettivi, procedure comprensibili e una cultura aziendale in cui fermare un’attivita’ rischiosa non sia un problema, ma il primo indicatore che il sistema funziona.

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