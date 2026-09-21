Ticket sanitari, svolta tariffe: cosa cambia dal 21 settembre

Dal 21 settembre 2026 entrano in vigore le nuove tariffe SSN per specialistica e protesica: cosa cambia davvero per ticket, esenzioni e visite.

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Da oggi, 21 settembre 2026, il nuovo tariffario nazionale del Servizio sanitario nazionale entra nella vita quotidiana di chi prenota visite, esami diagnostici e prestazioni protesiche. La parola che fa scattare l’allarme e’ “ticket”, ma il punto decisivo e’ piu’ preciso: non tutte le tariffe diventano automaticamente un rincaro per il paziente.

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale aggiorna i valori massimi usati per remunerare strutture pubbliche e private accreditate. La revisione riguarda 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell’assistenza protesica. Per chi non ha esenzioni, pero’, l’impatto reale dipende dal tetto regionale, dal tipo di ricetta, dalla prestazione prescritta e dalla corretta indicazione del codice di esenzione.

Tessera sanitaria italiana. Foto: Krdan/Wikimedia Commons, licenza CC0.

La novita’ che pesa su visite ed esami

Il nuovo tariffario serve a sostituire il precedente impianto, dopo una lunga fase di aggiornamenti, ricorsi e riallineamenti dei valori economici delle prestazioni. In pratica, lo Stato fissa nuove tariffe nazionali di riferimento: sono i prezzi massimi con cui il sistema remunera una prestazione erogata per conto del SSN.

Questo non coincide sempre con quanto paga il cittadino allo sportello. Il ticket sanitario e’ la quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito quando non esiste un’esenzione. Per molte ricette, nella maggior parte delle Regioni, continua a pesare il limite ordinario di 36,15 euro, oltre a eventuali regole locali. Ecco perche’ un aumento della tariffa puo’ tradursi in un rincaro pieno, parziale oppure nullo.

Secondo le ricostruzioni diffuse da Rai News e Sky TG24, l’aumento medio delle tariffe interessate e’ stimato intorno al 5,8%. Ma la media va letta con prudenza: alcune voci salgono di pochi centesimi, altre superano il vecchio importo in modo piu’ evidente, mentre oltre otto prestazioni su dieci dovrebbero restare senza variazioni.

Dove il ticket puo’ salire davvero

Gli esempi piu’ immediati aiutano a capire la differenza tra tariffa e pagamento effettivo. Una prima visita cardiologica con elettrocardiogramma passa da 33,60 a 38 euro come tariffa nazionale. Se la Regione applica il tetto di 36,15 euro per ricetta, il cittadino non esente non paghera’ 38 euro, ma potra’ arrivare al limite massimo, con un aumento effettivo rispetto al vecchio valore.

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Molte prime visite specialistiche passano da 25 a 26 euro. Rientrano in questa fascia visite neurologiche, ginecologiche, ortopediche, pneumologiche, endocrinologiche e gastroenterologiche. Altri ritocchi sono piu’ piccoli: l’elettrocardiogramma sale da 11,60 a 12,05 euro, il prelievo venoso da 3,80 a 4,30 euro, la spirometria semplice da 24 a 24,90 euro.

Il caso cambia se sulla stessa impegnativa sono presenti piu’ prestazioni. La somma delle tariffe puo’ raggiungere rapidamente il tetto previsto; superata quella soglia, l’ulteriore costo resta a carico del sistema regionale. Per questo il controllo non va fatto solo sul singolo esame, ma sulla ricetta completa.

Visita ambulatoriale con controllo della pressione. Foto: Linda Bartlett/NIH via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Chi resta protetto dalle esenzioni

Le esenzioni non vengono cancellate dal nuovo decreto. Restano centrali quelle per reddito ed eta’, disoccupazione entro determinate soglie, assegno sociale, pensione minima, invalidita’, gravidanza, patologie croniche o rare e programmi di screening. La protezione, pero’, funziona se il codice corretto e’ presente sulla prescrizione e se la prestazione rientra nel perimetro coperto.

Per un paziente con patologia cronica, ad esempio, non tutte le visite sono automaticamente gratuite: l’esenzione copre le prestazioni collegate a quella specifica condizione. Per chi ha gia’ un appuntamento fissato dopo il 21 settembre, la verifica piu’ utile e’ pratica: controllare il portale regionale, il Fascicolo sanitario elettronico, il Cup o la struttura presso cui e’ stata prenotata la prestazione.

La distinzione tra prima visita e visita di controllo diventa ancora piu’ importante. Una visita di controllo segue un percorso gia’ avviato, mentre la prima visita apre un nuovo quesito diagnostico o rivaluta un problema cambiato. Se l’indicazione in ricetta e’ sbagliata, possono cambiare sia il percorso clinico sia l’importo richiesto.

Cosa controllare prima di pagare

La prima verifica e’ il codice della prestazione. Lo stesso nome comune usato dal paziente puo’ nascondere codici diversi nel nomenclatore, con tariffe differenti. La seconda e’ la presenza del codice di esenzione, se spettante. La terza riguarda la classe di priorita’ e la validita’ dell’impegnativa, per evitare di dover ripetere prenotazioni o pagamenti.

Chi paga online dovrebbe confrontare l’importo con quello indicato dal portale regionale o dal Cup. Chi paga allo sportello puo’ chiedere chiarimento prima del versamento, soprattutto quando la prenotazione e’ stata fatta prima dell’entrata in vigore del nuovo tariffario ma l’erogazione avviene dopo il 21 settembre 2026.

Il tema non riguarda soltanto le famiglie. Il nuovo tariffario pesa anche sull’equilibrio tra pubblico e privato accreditato: tariffe piu’ aderenti ai costi possono rendere piu’ sostenibile l’offerta di alcune prestazioni, ma non bastano da sole ad abbattere le liste d’attesa. Servono personale, agende, macchinari e organizzazione.

Conclusioni finali

La svolta sui ticket sanitari non e’ un rincaro lineare per tutti, ma un cambio di regole da leggere con attenzione. Le tariffe nazionali aumentano per una parte delle prestazioni, il ticket puo’ salire per i non esenti, ma tetti regionali ed esenzioni continuano a fare da filtro.

Il consiglio concreto e’ semplice: prima di pagare o riprenotare, verificare codice prestazione, codice di esenzione, tipo di visita e importo sul canale regionale ufficiale. Nel nuovo tariffario la differenza tra pagare di piu’ e non pagare nulla puo’ stare in una riga della ricetta.

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