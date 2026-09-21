Nato, allarme 007: cosa rischia l’Europa se Mosca testa l’Alleanza

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L’allarme non parla ancora di una guerra aperta, ma di qualcosa forse piu’ difficile da gestire: un test russo della Nato, fatto di droni, missili, sabotaggi o incursioni limitate per misurare la reazione dell’Alleanza. Secondo il Guardian, diversi responsabili dell’intelligence europea temono che Mosca possa cercare una prova di forza in “mesi, non anni”. Per l’Italia e per l’Europa il punto non e’ il panico, ma la preparazione.

La differenza e’ decisiva. Una provocazione sotto la soglia della guerra convenzionale puo’ colpire aeroporti, ferrovie, infrastrutture energetiche, cavi sottomarini o confini sensibili senza offrire subito una risposta automatica. Proprio questa zona grigia e’ il rischio: dividere gli alleati, stressare i servizi di sicurezza e trasformare ogni incidente in un dilemma politico.

Militari statunitensi, tedeschi e spagnoli con la bandiera NATO durante Saber Strike 24 a Bemowo Piskie, Polonia. Foto: Sgt. Omar Joseph, U.S. Army/DVIDS via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Cosa dicono gli 007 europei

Il quadro emerso nelle ultime ore e’ netto ma non uniforme. Il Guardian riporta gli avvertimenti del capo del servizio di sicurezza ceco, Michal Koudelka, secondo cui una provocazione russa potrebbe includere droni, false flag, campagne di influenza o perfino una piccola incursione su territorio Nato. Dalla Lettonia arriva una lettura piu’ prudente: non ci sarebbero prove di un attacco imminente, ma segnali di preparazione a mosse piu’ decisive in Europa.

Questa cautela conta. Parlare di minaccia non significa dire che un’invasione sia inevitabile. Significa invece riconoscere che la Russia, gia’ accusata da governi e agenzie occidentali di campagne di sabotaggio, puo’ provare a spostare piu’ avanti il limite di cio’ che l’Europa tollera. Il bersaglio non e’ solo militare: e’ la fiducia dei cittadini nella capacita’ delle istituzioni di proteggere servizi essenziali e confini.

Perche’ il rischio riguarda anche l’Italia

L’Italia non confina con la Russia, ma partecipa alla sicurezza del fianco est. La pagina aggiornata della Nato ricorda che i battlegroup multinazionali sono presenti in Bulgaria, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia; in piu’, l’Alleanza cita esplicitamente difesa aerea, cyber, spazio e protezione delle infrastrutture critiche. In questo dispositivo rientrano anche contributi italiani, come mostra la presenza di personale e mezzi dell’Esercito in esercitazioni Nato in Polonia.

La conseguenza pratica e’ semplice: se una provocazione colpisse il fianco est, Roma sarebbe coinvolta nel dibattito politico e operativo sulla risposta. Non necessariamente con uno scenario di guerra, ma con decisioni su sorveglianza, assetti militari, sanzioni, sicurezza energetica, aeroporti, porti e reti digitali. Il rischio per i cittadini italiani sarebbe meno spettacolare ma concreto: piu’ controlli, possibili disservizi, pressione sui costi della sicurezza e nuove priorita’ di bilancio.

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Un militare dellEsercito italiano su un Dardo Infantry Fighting Vehicle durante Saber Strike 24 in Polonia. Foto: Sgt. Omar Joseph, U.S. Army/DVIDS via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

La zona grigia tra sabotaggi e Articolo 5

Il nodo e’ l’Articolo 5, cioe’ il principio per cui un attacco contro un alleato e’ considerato un attacco contro tutti. Mosca, secondo le preoccupazioni citate dagli 007 europei, potrebbe cercare proprio un punto ambiguo: un drone che cade vicino a un confine, un sabotaggio attribuibile ma non subito dimostrabile, un’azione contro infrastrutture di supporto all’Ucraina presentata come incidente.

Militari spagnoli su un Uro VAMTAC durante Saber Strike 24 in Polonia. Foto: Sgt. Omar Joseph, U.S. Army/DVIDS via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

La Nato sostiene di aver rafforzato il fianco orientale con forze pronte, difesa aerea e missilistica, attivita’ marittime nel Baltico e maggiore condivisione di intelligence. Ma la deterrenza funziona solo se la risposta politica e’ credibile. Se ogni Paese valuta il rischio in modo diverso, la provocazione ottiene gia’ un risultato: rallentare la decisione comune.

La risposta europea: meno panico, piu’ procedure

Nel discorso sullo Stato dell’Unione 2026, Ursula von der Leyen ha chiesto un vero counter-hybrid playbook, cioe’ regole europee piu’ chiare per reagire a incidenti sotto la soglia dell’aggressione armata. E’ un passaggio politico importante perche’ sposta il tema dalla sola difesa militare alla gestione coordinata di droni, cyberattacchi, sabotaggi e disinformazione.

Per l’Europa la sfida e’ duplice. Da un lato deve evitare allarmismi che favoriscono la guerra psicologica del Cremlino. Dall’altro deve preparare risposte rapide, documentate e proporzionate. Significa piu’ scambio di informazioni tra servizi, protezione delle reti critiche, capacita’ di attribuire un attacco e una comunicazione pubblica che non lasci vuoti riempiti da propaganda o paura.

Conclusioni finali

L’allarme degli 007 europei non dice che la Nato sia alla vigilia di un conflitto diretto. Dice qualcosa di piu’ utile e piu’ scomodo: la prossima prova potrebbe arrivare nella zona grigia, dove una risposta troppo debole incoraggia altre mosse e una risposta confusa divide gli alleati. Per l’Italia la priorita’ e’ non trattare il fianco est come un problema lontano. La sicurezza europea oggi passa anche da aeroporti, cavi, reti digitali, confini e decisioni prese in poche ore.

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