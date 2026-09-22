Caivano, tesoro nei muri: cosa rivela il blitz sul clan

Blitz anticamorra tra Caivano e Casoria: 34 misure cautelari, 3,2 milioni in contanti e 11 Rolex nei muri. Cosa rivela l'inchiesta.

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Il denaro era nascosto nei muri, insieme a orologi di lusso: il blitz anticamorra tra Caivano e Casoria consegna una fotografia concreta del potere economico attribuito al clan Angelino. Non solo arresti, quindi, ma un segnale sul funzionamento di una rete criminale che, secondo gli inquirenti, trattava droga, estorsioni e controllo del territorio come un sistema d’impresa.

L’operazione, eseguita dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e dalle sezioni operative di Caivano e Casoria, ha portato a 34 misure cautelari: 23 in carcere e 11 ai domiciliari. Nell’abitazione indicata come riconducibile a un vertice del gruppo sono stati trovati 3,2 milioni di euro in contanti e 11 Rolex, nascosti in intercapedini e vani protetti da sistemi elettronici.

Il tesoro murato e le accuse

La notizia colpisce perché trasforma in immagine fisica un dato spesso astratto: la liquidità delle piazze di spaccio. Le banconote, secondo la ricostruzione pubblicata da ANSA, erano soprattutto tagli da 50 euro, ordinate e cellophanate. Gli investigatori le avrebbero recuperate dopo aver aperto i nascondigli ricavati nei muri dell’abitazione nel quartiere Bronx di Caivano.

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Al centro dell’ordinanza ci sono ipotesi di associazione di tipo camorristico, traffico e detenzione di droga, estorsioni e reati aggravati dal metodo mafioso. L’inchiesta riguarda il clan Angelino, indicato come operativo tra Caivano e Casoria. Il dato dei 34 indagati destinatari di misura è rilevante non soltanto per la dimensione numerica, ma perché descrive una struttura ritenuta capace di reggere turni, forniture, pagamenti e disciplina interna.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche basate sugli atti, le indagini avrebbero seguito un arco temporale lungo, dal 2021 al 2025, con il contributo di collaboratori di giustizia. È un passaggio decisivo: non si parla di una perquisizione isolata, ma di un procedimento che prova a collegare soldi, presunte gerarchie e gestione quotidiana degli affari illeciti.

Perché il sequestro pesa

Il sequestro da 3,2 milioni è il cuore simbolico dell’operazione. Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, citato dalle fonti, ha collegato quella cifra anche al costo delle intercettazioni, sostenendo che somme del genere possono rientrare nel Fondo unico giustizia una volta definitive le condizioni previste dalla legge. Al di là della frase, il punto è più ampio: colpire il denaro serve a ridurre la capacità di pagare stipendi criminali, comprare consenso e riorganizzare piazze di spaccio.

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Le estorsioni sono l’altra parte della storia. Il racconto degli inquirenti parla di commercianti sottoposti a pressioni ricorrenti, con pagamenti in momenti dell’anno come Natale, Pasqua e Ferragosto. Per chi vive o lavora in territori segnati dalla presenza dei clan, questo è il danno più difficile da misurare: non soltanto il denaro versato, ma la normalizzazione della paura e la rinuncia a denunciare.

Proprio per questo l’operazione ha una portata che va oltre il singolo clan. Se i soldi erano nascosti nei muri, significa che la rete aveva bisogno di conservare liquidità rapida, fuori dai circuiti bancari, pronta a essere usata. È una forma di economia parallela che sottrae spazio alla concorrenza legale e rende più fragile il tessuto dei quartieri.

Il segnale per Caivano e Casoria

Caivano è da anni al centro di interventi istituzionali, controlli straordinari e promesse di riqualificazione. Il blitz mostra però quanto sia complicato trasformare la presenza dello Stato in sicurezza quotidiana. Non basta liberare un’area o aumentare i pattugliamenti per cancellare reti familiari, debiti, ruoli e rendite criminali che si sono sedimentati nel tempo.

La parte più delicata riguarda il rapporto con i cittadini. Quando emerge che solo pochi commercianti denunciano, il tema non può essere trattato come una semplice mancanza di coraggio individuale. Denunciare in un territorio controllato dai clan significa esporsi, perdere protezioni informali, temere ritorsioni e spesso non sentirsi abbastanza accompagnati. Per questo indagini, presidi sociali, scuole, amministrazioni locali e tutela economica delle vittime devono camminare insieme.

Per il pubblico italiano, il caso Caivano-Casoria è anche un promemoria sul lessico delle grandi operazioni antimafia. Una misura cautelare non è una condanna e gli indagati restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva. Ma i numeri del sequestro e la struttura contestata aiutano a capire perché la cronaca criminale non sia un fatto locale: riguarda il costo della legalità, la fiducia nelle istituzioni e la libertà economica di interi quartieri.

Conclusioni finali

Il blitz sul clan Angelino pesa perché unisce tre elementi: 34 misure cautelari, un tesoro da 3,2 milioni di euro occultato nei muri e l’ipotesi di una macchina criminale capace di muoversi tra droga, estorsioni e controllo sociale. La forza della notizia non sta solo nello spettacolo dei contanti recuperati, ma in ciò che quei soldi raccontano: un’organizzazione che accumula, nasconde e reinveste potere.

Ora la partita si sposta sul processo, sulle eventuali confische e sulla capacità di sostenere chi denuncia. Per Caivano e Casoria il punto non è archiviare l’operazione come l’ennesimo blitz, ma capire se dopo l’arresto dei presunti capi restano risorse, servizi e protezioni sufficienti per impedire al vuoto di riempirsi di nuovo.

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