Sinner fuori da Pechino, allarme ranking: cosa rischia ora

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Il forfait di Jannik Sinner a Pechino non è solo una rinuncia in calendario: è il primo vero bivio del suo finale di stagione. Il numero 1 del mondo non difende i punti del titolo conquistato un anno fa al China Open e, mentre Alexander Zverev è già nel tabellone cinese, la corsa al vertice ATP torna improvvisamente aperta.

La notizia sportiva è forte perché tiene insieme tre piani: il recupero dal problema al ginocchio destro, la decisione imminente sul Masters 1000 di Shanghai e il peso dei punti da difendere tra ottobre e novembre. Sinner resta davanti, ma il margine si è assottigliato e ogni scelta ora vale doppio: rientrare troppo presto può costare fisicamente, aspettare ancora può consegnare terreno al rivale tedesco.

Jannik Sinner in campo durante un torneo ATP. Foto: Beireke1 / Wikimedia Commons, licenza CC0.

Il forfait che pesa più del calendario

ANSA ha riportato l’annuncio con cui Sinner ha spiegato di non essere ancora pronto per competere a Pechino. Il punto non è soltanto l’assenza da un ATP 500: il torneo cinese era stato indicato dagli organizzatori come uno degli appuntamenti simbolo del rientro dell’azzurro, con il campione in carica inizialmente previsto nella lista dei protagonisti.

Il tabellone poi ha certificato un cambio di scenario: secondo il sito ufficiale del China Open, Zverev è tra le prime teste di serie e ha iniziato il percorso a Pechino in un draw a 32 giocatori, con Novak Djokovic possibile incrocio pesante nella sua zona. Sinner, invece, guarda da fuori una settimana che avrebbe dovuto servire per ritrovare ritmo partita e difendere punti importanti.

Sky Sport ha ricostruito la situazione fisica in modo più rassicurante rispetto all’allarme iniziale: l’infortunio al ginocchio è considerato superato sul piano clinico, ma il nodo riguarda la risposta del campo e il livello di condizione. È una differenza decisiva. Essere guarito non significa automaticamente essere pronto a reggere partite vere, viaggi, recuperi ravvicinati e pressione da numero 1.

Cosa rischia Sinner nel ranking

La classifica resta nelle mani di Sinner nell’immediato, ma il vantaggio su Zverev non è più una protezione larga. Sky indica 1.370 punti di margine alla vigilia di Pechino: abbastanza per non essere superato solo dal risultato cinese, non abbastanza per vivere con tranquillità l’intero autunno.

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Il problema è il calendario dei punti in uscita. Sinner deve gestire il rientro pensando a Shanghai, Vienna, Parigi e ATP Finals, dove nella parte finale del 2025 aveva costruito una dote pesante. Zverev, al contrario, difende meno punti e può attaccare. Questo rende ogni turno superato o mancato un segnale diretto per la corsa al numero 1 di fine anno.

Alexander Zverev in campo durante un torneo ATP. Foto: Keith Allison / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

Se Sinner decidesse di saltare anche Shanghai, il rischio non sarebbe solo contabile. Perderebbe un altro test competitivo prima dei tornei europei indoor, cioè la superficie su cui il margine fisico e mentale pesa moltissimo. Se invece partisse per la Cina senza essere pronto, il rischio sarebbe riaprire il problema e compromettere Vienna, Parigi e Torino. È per questo che la scelta delle prossime ore diventa più importante del singolo torneo.

Il Diamond Court del National Tennis Center di Pechino, sede del China Open. Foto: N509FZ / Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perché Shanghai diventa lo snodo

Shanghai è il primo banco di prova realistico. Un Masters 1000 offre punti pesanti, ma anche partite di alto livello fin dai primi turni. Secondo Sky, nella peggiore combinazione per Sinner, cioè Zverev vincente sia a Pechino sia a Shanghai, all’azzurro basterebbe arrivare agli ottavi del torneo cinese per restare davanti. È una soglia apparentemente bassa, ma solo se il corpo consente di giocare con continuità.

La gestione conservativa finora ha avuto una logica: Sinner ha rinunciato agli US Open e poi a Pechino per ridurre il rischio. Ora, però, quella prudenza deve trasformarsi in una decisione operativa. Il numero 1 non può difendere il primato solo con il passato: deve tornare a mettere partite vere nella gambe, senza farsi trascinare da una classifica che invita ad affrettare i tempi.

Per il pubblico italiano il punto è semplice: il caso Sinner non riguarda un singolo forfait, ma la tenuta di una stagione straordinaria nel suo tratto più delicato. Dopo Wimbledon, il calendario sembrava una passerella verso Torino; ora è diventato un percorso di controllo, con Zverev abbastanza vicino da trasformare ogni rinuncia in pressione.

Conclusioni finali

Il forfait di Pechino non toglie a Sinner il comando immediato del ranking, ma cambia il clima della corsa. Il vantaggio esiste, però non basta più per ignorare ciò che farà Zverev tra Cina, Europa indoor e Finals. Il vero rischio è dover scegliere tra due pericoli: rientrare troppo presto o perdere troppi punti restando fermo.

La decisione su Shanghai dirà molto più di una conferenza o di un allenamento. Se Sinner sarà pronto, avrà l’occasione di blindare il primato con pochi turni ben gestiti. Se non lo sarà, il finale di stagione diventerà una difesa punto su punto, con Torino sullo sfondo e il numero 1 ancora tutto da proteggere.

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