Report in tribunale, caso Ranucci: cosa rischia ora la Rai

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il caso Report-Ranucci entra nella sua fase piu’ delicata: oggi, 25 settembre 2026, il Tribunale del Lavoro di Roma esamina il ricorso urgente con cui Sigfrido Ranucci contesta la rimozione dalla conduzione e dalla responsabilita’ autorale del programma d’inchiesta di Rai3. Non e’ piu’ soltanto una scelta di palinsesto o un avvicendamento televisivo: la decisione del giudice puo’ pesare sui tempi della nuova stagione, sul perimetro dei poteri aziendali e sulla continuita’ editoriale di una delle trasmissioni piu’ identificate con il servizio pubblico.

La Rai aveva comunicato il cambio di conduzione a fine agosto, aprendo una frattura che nelle settimane successive si e’ spostata dal piano televisivo a quello giuslavoristico. Nel ricorso, secondo le ricostruzioni delle agenzie e di Rai News, viene chiesta la sospensione degli effetti del provvedimento e il reintegro di Ranucci nelle mansioni di autore e conduttore in tempo utile per la prima puntata della nuova stagione, indicata per l’8 novembre 2026. Ecco perche’ l’udienza di oggi e’ un passaggio concreto, non un rumore di fondo.

Sede Rai di viale Mazzini a Roma. Foto: Laky 1970/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il nodo dell’urgenza

Il punto centrale e’ il carattere cautelare del ricorso. Ranucci non chiede solo una valutazione a posteriori sulla legittimita’ dello spostamento: chiede una decisione rapida, per evitare che il nuovo assetto diventi nei fatti irreversibile prima ancora del merito. Nella richiesta, riportata dalle fonti consultate, rientrano la sospensione del termine dei trenta giorni fissato dalla comunicazione aziendale e il blocco dell’assegnazione unilaterale di altri incarichi.

Questo dettaglio cambia la posta in gioco. Se il tribunale dovesse accogliere anche solo parte delle richieste cautelari, la Rai sarebbe costretta a ripensare tempi e forma della transizione. Se invece il ricorso venisse respinto, l’azienda avrebbe un margine operativo piu’ ampio per procedere con il nuovo schema, pur restando aperto il confronto di merito e il dibattito pubblico sul ruolo di Report.

Il caso tocca anche un tema sensibile: quando un cambio di mansione in un programma d’inchiesta puo’ essere letto come riorganizzazione aziendale e quando invece diventa un ridimensionamento professionale? E’ su questa linea che si muove la controversia, con l’aggravante di un calendario televisivo gia’ vicino e di una redazione che negli ultimi mesi e’ diventata parte della notizia.

Cosa cambia per programma e servizio pubblico

Per gli spettatori, l’effetto piu’ immediato riguarda la riconoscibilita’ del prodotto. Report non e’ un format neutro separabile facilmente dal suo metodo, dalla sua squadra e dalla figura che lo ha guidato negli ultimi anni. Una conduzione diversa puo’ funzionare, ma deve convincere il pubblico sulla continuita’ del patto editoriale: inchieste, indipendenza, contraddittorio, tempi lunghi e responsabilita’ autoriale.

Da non perdere L’Estranea premiata a Toronto: cosa cambia verso gli Oscar

Per la Rai, il rischio e’ doppio. Da una parte c’e’ il rischio organizzativo: dover correggere una scelta in corsa, con una stagione gia’ programmata. Dall’altra c’e’ il rischio reputazionale: ogni decisione su un programma d’inchiesta viene letta anche come segnale sul rapporto tra servizio pubblico, autonomia giornalistica e pressione politica. Proprio per questo la vicenda richiede prudenza nel linguaggio: il tribunale valutera’ gli atti, mentre il giudizio editoriale restera’ affidato ai fatti e, alla fine, al pubblico.

Palazzo di Giustizia a Roma, contesto istituzionale della giustizia nella Capitale. Foto: Tournasol7/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La data chiave resta l’8 novembre 2026, quando e’ prevista la partenza della nuova stagione. Il calendario rende ogni passaggio piu’ stretto: una decisione cautelare favorevole a Ranucci potrebbe riaprire subito la partita della conduzione; un diniego permetterebbe alla Rai di arrivare alla messa in onda con il nuovo assetto, ma senza cancellare il contenzioso.

Il precedente articolo di LSDI sul cambio alla guida di Report aveva raccontato la frattura iniziale. Ora il salto e’ diverso: non si discute soltanto chi siedera’ in studio, ma se la procedura usata per arrivarci regga davanti a un giudice. E in una televisione pubblica osservata da politica, redazioni e telespettatori, anche la forma pesa quasi quanto il risultato.

Conclusioni finali

La svolta dell’udienza non garantisce un finale immediato, ma restringe il campo: il caso Ranucci-Report passa dalle reazioni pubbliche agli atti giudiziari. Per la Rai la priorita’ e’ evitare che una riorganizzazione editoriale diventi una crisi di credibilita’. Per Report, invece, il nodo e’ conservare forza, metodo e fiducia del pubblico, qualunque sia il volto della prossima stagione.

Leggi anche: Report cambia conduzione: cosa rischia la Rai dopo Ranucci

Leggi anche: Prix Italia all’Aquila, svolta RaiPlay: cosa cambia per la TV