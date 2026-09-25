Italia-Belgio, svolta Mancini: cosa rischia la Nazionale

Italia-Belgio apre la Nations League: il ritorno di Mancini, la gara numero 900 e un girone duro mettono subito alla prova gli Azzurri.

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La nuova Italia riparte da una partita che pesa piu’ di una semplice serata di Nations League. Italia-Belgio, stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, e’ il debutto-bis di Roberto Mancini sulla panchina azzurra e insieme la gara numero 900 nella storia della Nazionale. Dopo la delusione del Mondiale mancato, il primo segnale non riguarda solo il risultato: riguarda credibilita’, identita’ e fiducia.

Il calendario non concede un avvio morbido. Il Belgio arriva con talento, esperienza internazionale e un nuovo corso tecnico, mentre l’Italia si trova in un girone con Francia e Turchia, quattro partite in undici giorni e pochissimo tempo per trasformare una convocazione giovane in una squadra riconoscibile. La svolta promessa da Mancini deve quindi cominciare subito, davanti a un pubblico chiamato a riavvicinarsi agli Azzurri.

Lo Stadio Olimpico di Roma durante una partita di calcio. Foto: Alexdevil/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Perche’ Italia-Belgio e’ gia’ uno snodo

La FIGC ha presentato la partita come l’inizio di un nuovo cammino: Mancini torna nella capitale, nel luogo simbolico dell’Europeo 2021, ma lo scenario e’ completamente diverso. Allora l’Italia partiva da un ciclo in crescita; oggi deve ricostruire dopo una ferita sportiva profonda. Il ct lo ha detto chiaramente alla vigilia: giocare bene e fare risultato e’ la medicina necessaria per riportare entusiasmo.

Il dato della gara numero 900 aggiunge valore simbolico, ma il punto tecnico e’ piu’ concreto. Mancini ha avuto pochi allenamenti, deve inserire diversi volti nuovi e allo stesso tempo proteggere una vecchia guardia chiamata a guidare lo spogliatoio. In una Nations League cosi’ compressa, sbagliare la partenza puo’ costare subito: non solo in classifica, ma nel clima attorno alla Nazionale.

Il rischio del girone: non c’e’ margine per esperimenti lenti

Secondo il calendario UEFA, l’Italia apre contro il Belgio il 25 settembre, poi gioca in Turchia il 28 settembre, in Francia il 2 ottobre e di nuovo contro la Turchia il 5 ottobre. Le ultime due gare, con Francia e Belgio, arriveranno a novembre. E’ un percorso che obbliga a decidere in fretta: assetto, gerarchie, equilibri offensivi e gestione dei giovani.

Il pericolo e’ pensare che la Nations League sia soltanto un laboratorio. Lo e’, ma fino a un certo punto. La competizione serve a misurare livello, ranking, fiducia e profondita’ della rosa. Dopo un’estate da spettatori, gli Azzurri non possono permettersi un altro avvio incerto: il pubblico accetta il ricambio generazionale, ma chiede una squadra con idee leggibili e intensita’ immediata.

Roberto Mancini sulla linea laterale alla guida dell’Italia. Foto: Biser Todorov/Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

Giovani, attacco e memoria: le tre leve della ripartenza

La lista azzurra racconta una Nazionale piu’ giovane e piu’ aperta rispetto al passato. La FIGC sottolinea i volti nuovi, mentre Sky Sport riporta i dubbi offensivi della vigilia, compresa la possibilita’ di vedere insieme Moise Kean e Francesco Pio Esposito. E’ un indizio importante: Mancini vuole ridare aggressivita’ e presenza in area a una squadra spesso accusata di produrre meno di quanto costruisca.

Il Belgio, pero’, e’ un test scomodo proprio per una squadra in rodaggio. Ha giocatori di Serie A, conosce il calcio italiano e puo’ colpire negli spazi se l’Italia forza troppo la costruzione. Per questo la sfida vera sara’ tenere insieme entusiasmo e controllo: pressing, coraggio e ritmo, ma senza regalare transizioni a una nazionale abituata a punire ogni esitazione.

C’e’ anche un passaggio emotivo. Prima del fischio d’inizio saranno ricordati Sandro Mazzola e Franco Baresi, due riferimenti della storia azzurra. Non e’ un dettaglio ornamentale: in una sera di ripartenza, la memoria serve a ricordare cosa rappresenta la maglia e quanto velocemente possa cambiare il giudizio attorno alla Nazionale.

Cosa cambia per gli Azzurri se arriva subito una risposta

Una vittoria non risolverebbe tutto, ma sposterebbe subito il tono del ciclo. Darebbe a Mancini margine per lavorare, aiuterebbe i giovani a entrare senza paura e renderebbe piu’ sostenibile la trasferta in Turchia. Anche un pareggio convincente potrebbe avere valore, se accompagnato da identita’ e occasioni chiare. Il problema sarebbe un’Italia confusa: poco pericolosa davanti, fragile sulle seconde palle e incapace di accendere l’Olimpico.

La partita, quindi, vale per cio’ che dira’ oltre il tabellino. Si capira’ se Mancini ha gia’ una base tecnica, se Donnarumma e i senatori riescono a proteggere il gruppo, se gli esordienti possono stare a questo livello e se il pubblico e’ disposto a credere davvero a un nuovo inizio. Il Belgio e’ l’avversario giusto per scoprirlo, perche’ non concede alibi.

Conclusioni finali

Italia-Belgio e’ il primo esame del Mancini-bis: non decide da sola il futuro della Nazionale, ma puo’ cambiare subito il clima. La gara numero 900 arriva in un momento in cui gli Azzurri devono dimostrare di avere una direzione, non soltanto una reazione emotiva alla delusione.

La svolta passa da tre cose semplici e difficili: coraggio nei giovani, solidita’ contro una rivale forte e capacita’ di riconquistare i tifosi con il gioco. Se l’Italia esce dall’Olimpico con queste risposte, il nuovo ciclo parte davvero. Se esce con altri dubbi, il calendario della Nations League rischia di trasformarsi subito in salita.

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