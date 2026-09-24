PIL Italia alzato dall’OCSE: cosa rischiano salari e manovra

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La crescita italiana incassa un segnale migliore del previsto, ma non un via libera. Nel nuovo rapporto intermedio di settembre, l’OCSE alza la stima del PIL italiano 2026 allo 0,9%, contro lo 0,5% indicato a giugno. Il dato e’ una notizia forte per famiglie, imprese e governo, perche’ arriva mentre la manovra prende forma e il costo dell’energia resta una variabile pesante.

La parte meno comoda del messaggio, pero’, sta nel resto della diagnosi: nel 2027 la crescita italiana e’ vista allo 0,6%, i salari reali restano fragili e i margini fiscali sono stretti dal deficit, dal debito, dalla difesa e dall’invecchiamento della popolazione. Tradotto: l’Italia cresce piu’ di quanto si temesse, ma non abbastanza da poter ignorare produttivita’, prezzi e conti pubblici.

Perche’ la stima OCSE cambia il quadro

Il rialzo della previsione conta perche’ misura una resilienza superiore alle attese nella prima parte dell’anno. Secondo la lettura riportata dall’agenzia, il contributo e’ arrivato dai consumi, dagli investimenti e anche dalla spinta pubblica legata al PNRR. E’ un mix che aiuta a spiegare perche’ l’Italia non appaia piu’ ferma sullo 0,5% previsto prima dell’estate.

Il punto politico ed economico e’ che la revisione arriva dopo giorni segnati dal deficit 2025 confermato al 3,1% del PIL. Una crescita piu’ alta rende meno cupo il quadro, ma non cancella i vincoli: con il costo del debito e gli impegni di bilancio, ogni euro di sostegno deve essere mirato. Il rischio e’ promettere troppo sulla base di un miglioramento che, per ora, resta moderato.

Chateau de la Muette, sede dell’OCSE a Parigi. Foto: MySociety/Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Il nodo salari: crescita piu’ alta non vuol dire sollievo immediato

L’avvertimento piu’ concreto riguarda il potere d’acquisto. Nel rapporto OCSE, il livello dei salari reali in alcune economie del G20, tra cui l’Italia, e’ ancora pari o inferiore al livello pre-pandemia. Questo significa che una parte della crescita puo’ non trasformarsi subito in maggiore sicurezza per le famiglie, soprattutto se carburanti, bollette e beni alimentari restano sotto pressione.

Per i lavoratori la domanda vera non e’ solo quanto cresca il PIL, ma quanto di quella crescita arrivi in busta paga e nei servizi. Se l’energia resta cara e i prezzi tornano a mordere, gli aumenti nominali rischiano di essere assorbiti dall’inflazione. Per le imprese, invece, il problema e’ doppio: costi piu’ alti e consumi piu’ selettivi possono ridurre gli investimenti proprio quando servirebbe accelerare sulla produttivita’.

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Manovra e PNRR: il margine si restringe

Il messaggio OCSE pesa anche sulla prossima manovra. La crescita 2026 alzata allo 0,9% aiuta il rapporto tra entrate e spesa, ma il rallentamento atteso allo 0,6% nel 2027 invita alla prudenza. Inoltre il PNRR, indicato come uno dei motori degli investimenti, entra nella fase finale: se quella spinta si attenua, la crescita dovra’ poggiare di piu’ su capitale privato, riforme e produttivita’.

Da qui la scelta piu’ delicata: sostenere chi e’ colpito dai rincari senza riaprire una stagione di bonus larghi e poco selettivi. Gli aiuti generalizzati possono attenuare lo shock nel breve periodo, ma consumano risorse e rischiano di lasciare il Paese piu’ esposto se energia, tassi o spread tornano a peggiorare. Per questo il rialzo del PIL e’ una buona notizia, ma non autorizza scorciatoie.

Palazzo Koch a Roma, sede della Banca d’Italia. Foto: Carlo Raso/Wikimedia Commons, Public Domain Mark.

Cosa cambia per famiglie e imprese

Per le famiglie il segnale principale e’ questo: una recessione appare meno probabile nello scenario OCSE, ma il miglioramento non basta da solo a proteggere redditi e risparmi. Mutui, prestiti, carburanti e bollette restano variabili da seguire, perche’ possono assorbire rapidamente i benefici di una crescita piu’ robusta.

Per le imprese, invece, il rialzo delle stime puo’ sostenere fiducia e investimenti, ma solo se accompagnato da domanda, credito e regole stabili. La crescita trainata da investimenti pubblici ha una scadenza: quando il ciclo PNRR rallenta, servono cantieri completati, competenze, energia meno volatile e burocrazia piu’ rapida. Senza questo passaggio, il 2027 rischia di confermare una frenata gia’ scritta nelle previsioni.

Conclusioni finali

Il rialzo OCSE del PIL italiano 2026 allo 0,9% e’ un segnale positivo e concreto: l’economia ha retto meglio del previsto. Ma e’ anche un promemoria severo. Salari reali deboli, energia cara, deficit e fine della spinta PNRR impediscono di leggere il dato come una svolta definitiva.

La vera partita dei prossimi mesi sara’ trasformare questa resilienza in crescita stabile: meno misure tampone, piu’ produttivita’, investimenti e aiuti mirati. Altrimenti il miglioramento del 2026 rischia di restare una parentesi prima di un 2027 piu’ lento.

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