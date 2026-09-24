Colosseo chiuso, allarme cantieri: cosa rischia la sicurezza

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La morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, trasforma il Colosseo da simbolo turistico a luogo di una domanda scomoda: come si controlla davvero la sicurezza nei cantieri più delicati, quando lavori specializzati, turni notturni e subappalti si incontrano dentro un sito pubblico e monumentale?

Il Parco archeologico del Colosseo ha disposto la chiusura al pubblico in segno di lutto dopo l’incidente avvenuto durante i lavori all’interno dell’Anfiteatro Flavio. La misura è stata prorogata anche per giovedì 24 settembre 2026, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo e gli accertamenti dovranno ricostruire la dinamica della caduta.

Il Colosseo a Roma: foto Christoph Strässler/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

Cosa sappiamo sulla tragedia al Colosseo

Secondo le ricostruzioni disponibili, Moretti stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione del monumento durante un turno notturno, dopo la chiusura ai visitatori. Sarebbe precipitato da circa 10 metri. Le fonti giornalistiche riferiscono che l’operaio indossava l’imbracatura, ma che la fune non sarebbe risultata agganciata: è proprio su questo passaggio che gli inquirenti dovranno distinguere tra errore operativo, procedura non rispettata, controllo insufficiente o altra causa tecnica.

Il punto, però, non riguarda solo la dinamica individuale. Nei lavori in quota la catena della prevenzione è fatta di formazione, dispositivi, verifica dell’aggancio, supervisione e organizzazione del cantiere. Quando anche uno solo di questi anelli si spezza, il margine di recupero può diventare quasi nullo. Nel caso del Colosseo il peso pubblico dell’incidente è ancora più forte: il cantiere non era in un luogo qualsiasi, ma dentro uno dei siti archeologici più visitati e sorvegliati d’Italia.

La chiusura del Parco ha un valore simbolico e operativo. Simbolico, perché riconosce che la visita turistica non può proseguire come se nulla fosse davanti alla morte di un lavoratore. Operativo, perché sospendere accessi e attività consente verifiche, sopralluoghi e gestione delle prenotazioni coinvolte senza sovrapporre flussi di visitatori, addetti e investigatori.

L’interno del Colosseo: foto Colin/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Perché il caso pesa sui cantieri pubblici

La vicenda riapre un tema che va oltre Roma: nei cantieri pubblici ad alta complessità non basta affidare lavori specialistici a imprese qualificate. Serve che l’intera filiera, dal committente al subappalto, sia leggibile e controllabile. Nei siti culturali questo vale ancora di più, perché gli interventi sono spesso eseguiti in spazi stretti, storici, non progettati per un cantiere moderno e talvolta in orari compatibili con l’apertura al pubblico.

Il rischio concreto è duplice. Da una parte c’è il rischio umano, cioè che la sicurezza resti un adempimento formale fino al momento in cui accade l’irreparabile. Dall’altra c’è il rischio istituzionale: ogni incidente in un’opera pubblica mina la fiducia nella capacità dello Stato di pretendere standard rigorosi proprio nei luoghi che gestisce direttamente o indirettamente.

Per i visitatori, la conseguenza immediata è pratica: ingressi sospesi, rimborsi automatici per le prenotazioni interessate e impossibilità di deroghe individuali, come indicato dal Parco. Per lavoratori e imprese, invece, la conseguenza più importante dovrebbe essere un controllo più severo su turni, coordinamento, procedure di aggancio, vigilanza e responsabilità lungo la catena degli appalti.

La morte di un ragazzo di 22 anni non può essere archiviata come un incidente di percorso. Il fatto che sia avvenuta nel monumento più riconoscibile del Paese rende visibile ciò che spesso resta confinato nelle cronache locali: la sicurezza sul lavoro non è un tema laterale, ma una prova di serietà per ogni cantiere, soprattutto quando è pubblico.

Conclusioni finali

Il caso Colosseo lascia tre nodi aperti: la ricostruzione tecnica della caduta, la verifica delle procedure nei lavori in quota e la responsabilità organizzativa di chi coordina cantieri complessi. Finché questi punti non saranno chiariti, la chiusura del monumento resta anche un segnale: davanti a una morte sul lavoro, la priorità non può essere ripartire in fretta, ma capire perché la protezione non ha funzionato.

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