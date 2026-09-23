Salute mentale e social, allarme ansia: cosa rischiano i giovani

Salute mentale e social: 138 mila post in sei mesi, ansia dominante e poca copertura nei tg. Cosa rischiano giovani e famiglie.

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La salute mentale dei giovani torna al centro del dibattito pubblico, ma questa volta il segnale arriva dal rumore digitale. Nei primi sei mesi del 2026, secondo l’indagine rilanciata da Rai News e realizzata dall’Osservatorio di Pavia con Associazione Civita, sui social sono comparsi oltre 138 mila post legati al disagio psichico. La parola che domina e’ ansia, citata circa 37 mila volte, molto piu’ di depressione.

Il dato pesa perche’ racconta due fenomeni insieme: da una parte ragazzi, famiglie e creator parlano sempre piu’ spesso di salute mentale online; dall’altra, l’informazione tradizionale fatica a uscire dalla cronaca e dedica al tema appena l’1,8% dei servizi analizzati nei tg di prima serata. Il rischio non e’ parlare troppo di ansia, ma parlarne male, senza strumenti e senza distinguere tra esperienza personale, divulgazione corretta e scorciatoie pericolose.

Camminata per la Giornata mondiale della salute mentale a New Delhi. Foto: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India/Wikimedia Commons, GODL-India.

Il dato che cambia il quadro

L’indagine prende in esame il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2026. Il volume mensile dei post pertinenti resta stabile, tra circa 21 mila e 26 mila contenuti, e comprende conversazioni su ansia, depressione, disturbi alimentari, problemi di attenzione e neurodivergenze. Non e’ quindi un picco isolato, ma una corrente continua.

La parte piu’ delicata riguarda lo squilibrio tra social e televisioni. Nei tg analizzati, su 21.442 notizie, soltanto 389 hanno riguardato la salute mentale. E in sette casi su dieci il tema sarebbe stato collegato a ordine pubblico, sicurezza o fatti di cronaca. Cosi’ il disagio rischia di apparire soprattutto come emergenza o allarme, non come questione quotidiana di prevenzione, cura e linguaggio.

Perche’ l’ansia domina online

La parola ansia funziona sui social perche’ e’ riconoscibile, breve, condivisibile. Molti giovani la usano per raccontare scuola, lavoro, relazioni, prestazione, futuro e confronto continuo con gli altri. Ma proprio questa facilita’ puo’ creare confusione: uno stato di stress, una fase difficile e un disturbo d’ansia non sono la stessa cosa.

Quando il racconto e’ affidato soprattutto ad algoritmi e contenuti virali, chi cerca risposte puo’ trovare conforto, ma anche diagnosi improvvisate, consigli non scientifici o semplificazioni. Il punto non e’ demonizzare creator e piattaforme: spesso sono il primo spazio in cui una persona trova parole per descrivere quello che prova. Il problema nasce quando quel primo spazio sostituisce servizi, scuola, famiglia, medici e professionisti.

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Uso di social media da smartphone. Foto: Harland Quarrington/MOD/Wikimedia Commons, Open Government Licence v1.0.

Cosa rischiano giovani e famiglie

Il rischio principale e’ la normalizzazione confusa. Parlare apertamente di disagio puo’ ridurre lo stigma, ma trasformare ogni difficolta’ in etichetta clinica puo’ avere l’effetto opposto: fa sentire fragili, isolati o gia’ definiti da una parola. Per i genitori diventa difficile capire quando ascoltare, quando preoccuparsi e quando chiedere aiuto.

Un segnale da non ignorare e’ il cambiamento persistente: sonno che peggiora, ritiro dalle relazioni, calo netto nel rendimento, irritabilita’ continua, perdita di interesse, paura di uscire o sintomi fisici ricorrenti. Nessun post puo’ sostituire una valutazione, ma puo’ essere un campanello d’allarme. La risposta piu’ utile e’ spostare la conversazione dal giudizio alla domanda: cosa sta succedendo, da quanto tempo, con chi ne possiamo parlare?

Ro.Mens e il nodo dello stigma

La ricerca sara’ presentata nell’ambito di Ro.Mens 2026, festival promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma 2, che quest’anno dedica particolare attenzione a giovani e salute mentale. Il programma include anche un convegno su comunicazione, stigma e parole, con la partecipazione di istituzioni, professionisti, giornalisti e organismi internazionali.

La cornice e’ importante: l’Organizzazione mondiale della sanita’, con il Mosaic toolkit, insiste su tre principi per ridurre stigma e discriminazione: coinvolgere persone con esperienza vissuta, favorire il contatto sociale e costruire collaborazioni inclusive. Tradotto in pratica, significa che parlare di salute mentale non dovrebbe servire a fare paura, ma a rendere piu’ facile chiedere aiuto.

Come leggere il segnale senza allarmismi

Per i lettori, la lezione e’ concreta. Se un contenuto social fa riconoscere un disagio, puo’ essere l’inizio di una conversazione utile. Se promette diagnosi rapide, soluzioni universali o colpe semplici, va trattato con cautela. La stessa regola vale per l’informazione: servono dati, contesto e parole precise, non solo il caso estremo.

La salute mentale e’ anche benessere digitale: tempi di connessione, qualita’ dei contenuti, confronto continuo, sonno, relazioni reali e accesso ai servizi si tengono insieme. Non basta dire ai ragazzi di spegnere il telefono. Serve aiutarli a distinguere tra contenuti che aprono domande e contenuti che aumentano paura, vergogna o dipendenza dal giudizio degli altri.

Conclusioni finali

I 138 mila post sulla salute mentale non dicono che una generazione e’ perduta, ma che il disagio ha trovato una piazza enorme e spesso poco guidata. Il segnale forte e’ questo: l’ansia e’ diventata linguaggio comune, mentre servizi, scuola, famiglie e media devono imparare a rispondere con piu’ continuita’. La svolta non sta nel silenziare i social, ma nel portare dentro quella conversazione piu’ competenza, meno stigma e percorsi di aiuto riconoscibili.

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