Pensioni a 67 anni e mezzo: cosa rischia chi esce nel 2029

Pensioni 2029: la traiettoria della Ragioneria indica 67 anni e 6 mesi per la vecchiaia e piu' contributi per l'anticipata.

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La prossima stretta sulle pensioni non e’ piu’ solo un tema tecnico da addetti ai lavori: nelle nuove proiezioni della Ragioneria generale dello Stato, l’uscita ordinaria dal lavoro potrebbe arrivare nel 2029 a 67 anni e 6 mesi. E’ un passaggio che pesa su chi oggi ha gia’ una data in mente, su chi valuta l’anticipo e sulle imprese che devono organizzare il ricambio generazionale.

Il punto delicato e’ questo: gli aumenti del 2027 e del 2028 sono gia’ recepiti dall’INPS, mentre quelli dal 2029 in avanti restano una traiettoria previsionale legata all’adeguamento alla speranza di vita. Proprio per questo non vanno letti come una scadenza individuale definitiva, ma come un segnale forte: chi e’ vicino alla pensione deve controllare contributi, finestre e possibili eccezioni con molto anticipo.

La sede centrale INPS a Roma. Foto: Carlo Dani/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa cambia per chi punta alla pensione nel 2029

Per la pensione di vecchiaia, la soglia ordinaria indicata dalle stime sale da 67 anni a 67 anni e mezzo. La progressione e’ gia’ partita: l’INPS segnala che nel 2027 il requisito diventa 67 anni e un mese, nel 2028 67 anni e 3 mesi. La tabella della Ragioneria aggiunge il possibile salto successivo, portando il 2029 a un livello piu’ alto di altri tre mesi.

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La pensione anticipata non resta fuori dal meccanismo. Secondo la ricostruzione diffusa sulla base del rapporto RGS, nel 2029 potrebbero servire 43 anni e 4 mesi di contributi per gli uomini e un anno in meno per le donne. Dal 2031 la soglia stimata salirebbe ancora: 43 anni e 6 mesi per gli uomini e 42 anni e 6 mesi per le donne. Sono numeri che incidono soprattutto sui lavoratori con carriere lunghe, ma discontinue, dove pochi mesi possono spostare l’assegno o rinviare l’uscita.

Il rischio piu’ immediato riguarda chi ragiona per eta’ anagrafica senza verificare la propria posizione contributiva. Un mese mancante, un periodo non accreditato, un riscatto non valutato o una contribuzione estera non ricongiunta possono trasformare una previsione realistica in un rinvio. Per questo il primo controllo utile e’ l’estratto conto contributivo, seguito da una simulazione aggiornata attraverso i canali ufficiali.

C’e’ poi un effetto sulle famiglie: se l’uscita si allontana, cambia la pianificazione dei redditi, dei mutui residui, dell’assistenza a genitori anziani e dell’eventuale aiuto economico ai figli. Anche le aziende devono fare i conti con personale che rimane piu’ a lungo in servizio, mentre l’ingresso dei giovani puo’ rallentare nei settori dove il turnover dipende molto dai pensionamenti.

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Pensionati e familiari durante un evento informativo a Vicenza. Foto: U.S. Army/Davide Dalla Massara via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

La Ragioneria collega questa pressione al quadro demografico: l’invecchiamento della popolazione aumenta il peso della spesa pensionistica sul Pil, mentre il sistema contributivo e l’adeguamento automatico dei requisiti cercano di contenerne l’impatto. E’ il classico equilibrio difficile tra sostenibilita’ dei conti pubblici e aspettative individuali di uscita dal lavoro.

Il nodo politico sara’ capire se la prossima manovra confermera’ la traiettoria, la sterilizzera’ in parte o introdurra’ canali selettivi per lavori gravosi, donne, caregiver o uscite contributive. Finche’ non ci sono norme nuove, pero’, il riferimento prudente resta quello ufficiale: 2027 e 2028 gia’ aggiornati dall’INPS, 2029 da monitorare nelle tabelle RGS e nei successivi provvedimenti.

Per chi e’ nato tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, il messaggio operativo e’ semplice: non aspettare l’ultimo anno. Verificare adesso i contributi permette di correggere anomalie, valutare riscatti, capire se esistono canali alternativi e stimare l’impatto sull’importo. La pensione, sempre piu’, non e’ una data unica: e’ un percorso amministrativo da preparare.

Conclusioni finali

La soglia dei 67 anni e 6 mesi nel 2029 non va letta come panico da calendario, ma come un avviso concreto. La direzione e’ chiara: l’eta’ di uscita tende ad allungarsi e i requisiti contributivi diventano piu’ severi. Chi ha pochi anni davanti dovrebbe muoversi ora, con dati certi sulla propria posizione e senza basarsi su simulazioni vecchie.

Il punto che cambia davvero e’ la gestione del tempo. Tre o sei mesi possono sembrare poco in una tabella pubblica, ma diventano molto quando incidono su lavoro, salute, reddito familiare e organizzazione della vita quotidiana. Per questo la notizia pesa: non chiude il dossier pensioni, ma lo riapre nel momento in cui famiglie e imprese stanno gia’ facendo i conti con salari, inflazione e ricambio generazionale.

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