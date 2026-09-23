Oro ciclismo, svolta staffetta: cosa cambia per l’Italia

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L’Italia del ciclismo si prende un oro che pesa piu’ di una medaglia: nella cronostaffetta mista dei Mondiali su strada di Montreal 2026, il sestetto azzurro ha battuto Francia e Svizzera e ha trasformato una specialita’ spesso letta come gara di contorno in un messaggio tecnico molto chiaro. Il titolo e’ arrivato con Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel.

Il dato che racconta la svolta e’ il tempo ufficiale indicato dall’UCI: 51’32″28 sui 40,6 chilometri, a una media di 47,266 km/h. L’Italia ha chiuso davanti alla Francia di otto secondi e alla Svizzera di diciannove. Non e’ solo una vittoria stretta in una giornata favorevole: e’ il primo oro azzurro nella specialita’, dopo il secondo posto del 2022 e i bronzi del 2021 e del 2024.

Filippo Ganna in azione al Tour of Britain 2026. Foto: Geof Sheppard/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perche’ questo oro pesa oltre il podio

La prova mista e’ una gara spietata perche’ somma due mondi: tre uomini aprono la cronometro, tre donne la chiudono. Se uno dei due blocchi perde ritmo, traiettorie o compattezza, il conto arriva subito. Per questo il successo italiano dice qualcosa di piu’ profondo rispetto alla condizione del singolo campione: mostra una filiera a cronometro capace di tenere insieme esperienza, potenza e continuita’ tra settore maschile e femminile.

Il nome di Ganna resta naturalmente centrale. Dopo l’argento nella cronometro individuale, il piemontese ha portato nella staffetta la specialita’ che piu’ gli appartiene: velocita’ costante, controllo dello sforzo, capacita’ di fare selezione senza strappare la squadra. Ma l’oro non vive solo del suo traino. Cattaneo e Sobrero hanno dato equilibrio al primo segmento, mentre il terzetto femminile ha completato il lavoro quando la gara era ancora aperta.

Qui entrano in scena Longo Borghini, Guazzini e Trinca Colonel. La loro parte e’ stata decisiva per proteggere il vantaggio e per evitare che Francia e Svizzera rientrassero nel finale. In una disciplina dove il cambio tra terzetti e la gestione degli ultimi chilometri possono ribaltare il risultato, l’Italia ha mostrato maturita’: non ha solo spinto forte, ha corso da squadra.

La notizia cambia anche il racconto del Mondiale azzurro. Prima di questo oro, l’Italia aveva gia’ raccolto argenti importanti con Ganna tra gli elite e con Nicolas Milesi nella cronometro Under 23. Il Team Relay sposta pero’ il bilancio da “buon avvio” a campionato mondiale da protagonista. Significa arrivare alle prove in linea con piu’ fiducia, piu’ visibilita’ e una pressione diversa sugli avversari.

Elisa Longo Borghini al Ladies Tour 2024. Foto: FakirNL/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

C’e’ poi un effetto meno immediato ma molto concreto: la staffetta mista premia le nazioni complete. Non basta avere un fuoriclasse, non basta una generazione isolata. Serve profondita’, serve lavoro federale, serve capacita’ di costruire terzetti affidabili in entrambi i settori. Per un movimento spesso giudicato attraverso le grandi classiche o il Tour, questo oro ricorda che l’Italia puo’ competere anche nelle prove di struttura.

Per il pubblico italiano e’ una vittoria facile da leggere: sei atleti, due meta’ della stessa gara, un cronometro comune. Ma per gli addetti ai lavori il segnale e’ ancora piu’ preciso. La crono moderna richiede materiali, posizione, preparazione aerodinamica e abitudine a correre al limite senza spezzare il ritmo. Vincere cosi’ vuol dire che il gruppo ha trovato un punto di equilibrio raro.

La conseguenza piu’ interessante riguarda il futuro immediato. Montreal non finisce con il Team Relay: il Mondiale continua con le prove in linea, dove tattica, resistenza e lettura della corsa conteranno piu’ della pura velocita’ contro il tempo. L’oro non garantisce altri podi, ma alza l’asticella. Gli azzurri non sono piu’ solo una squadra in cerca di conferme: sono una nazionale che ha gia’ lasciato un segno forte nella rassegna canadese.

Conclusioni finali

L’oro nella cronostaffetta mista e’ una svolta perche’ unisce risultato, metodo e prospettiva. L’Italia non ha vinto una gara marginale: ha conquistato una prova che misura la salute complessiva di un movimento, dal blocco maschile a quello femminile. Il distacco contenuto sulla Francia rende il successo ancora piu’ significativo, perche’ racconta una vittoria costruita sui dettagli.

Da Montreal arriva quindi un messaggio semplice: il ciclismo azzurro ha ancora specialisti capaci di pesare nelle crono, ma soprattutto ha una squadra. In un Mondiale lungo, questo puo’ cambiare clima, ambizioni e attenzione. Il podio del Team Relay non chiude la storia: la apre, con l’Italia gia’ in maglia iridata quando le gare piu’ attese devono ancora decidere il resto del copione.

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