Italia fuori dall’EuroVolley: cosa rischia il ciclo azzurro

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L’Italia esce dall’EuroVolley 2026 nel modo piu’ pesante per una squadra abituata a stare in fondo ai tornei: avanti nel tie-break, davanti agli 8.260 spettatori del PalaVela di Torino, gli azzurri cedono 3-2 alla Finlandia e lasciano la semifinale a una delle grandi sorprese del torneo. Ora la domanda e’ concreta: quanto pesa questo stop sul ciclo azzurro verso il 2027?

Il tabellino ufficiale racconta una partita spezzata in cinque atti: 25-21, 26-28, 16-25, 25-20, 13-15. L’Italia ha reagito dopo il terzo set, ha rimesso la gara in equilibrio e nel quinto e’ salita fino al 12-10. Proprio li’, pero’, la Finlandia ha trovato lucidita’, servizio e coraggio. Per una nazionale costruita per vincere, non e’ una semplice serata storta: e’ un segnale tecnico e mentale da leggere senza alibi.

La nazionale italiana al PalaVela di Torino prima del quarto di finale contro la Finlandia. Foto: Fipav Creative Hub, libero utilizzo per quotidiani, siti internet di informazione e media.

Dove si e’ spezzata la partita

La chiave non sta solo nell’ultimo pallone. La FIPAV ha indicato 24 errori al servizio per l’Italia, 35 errori totali e una Finlandia capace di restare dentro lo scambio anche nei momenti piu’ difficili. Gli azzurri erano partiti bene, con Romanò subito incisivo e il primo set gestito dopo una fase di equilibrio. Il secondo, perso ai vantaggi, ha pero’ cambiato inerzia: dal possibile 2-0 si e’ passati a una partita nuova, piu’ nervosa e piu’ favorevole a chi non aveva nulla da perdere.

Nel terzo set l’Italia e’ scivolata in una zona pericolosa: ricezione sotto pressione, poca continuita’ in cambio palla, Finlandia aggressiva e ordinata. Il 16-25 ha pesato perche’ ha mostrato il lato fragile di una squadra che, nelle partite a eliminazione diretta, deve riuscire a restare pulita anche quando la qualita’ cala. Il quarto set sembrava aver rimesso tutto sui binari giusti, con il muro e il servizio a riaccendere il PalaVela. Poi il tie-break ha ribaltato ancora la scena.

Il 12-10 del quinto parziale era il margine da trasformare in semifinale. La Finlandia, invece, ha chiuso 15-13 e si e’ presa la sfida con la Francia a Milano. Non e’ solo una sorpresa statistica: e’ il passaggio di una nazionale che ha letto meglio gli ultimi punti, mentre l’Italia non e’ riuscita a mettere quella che De Giorgi ha definito, nella notte, la “zampata finale”.

Un attacco dell’Italia contro il muro della Finlandia nel quarto di finale EuroVolley 2026. Foto: Fipav Creative Hub, libero utilizzo per quotidiani, siti internet di informazione e media.

Cosa rischia il ciclo azzurro

Il rischio immediato e’ trasformare una sconfitta in un processo. Sarebbe comodo, ma poco utile. Questa Italia resta una squadra di alto livello, con un nucleo che ha gia’ vinto e con giocatori ancora centrali nel panorama internazionale. Il punto, semmai, e’ che il ciclo entra in una fase diversa: dopo anni in cui il gruppo ha vissuto di slancio, risultati e identita’ forte, ora deve dimostrare di saper metabolizzare anche una caduta inattesa in casa.

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La prima conseguenza riguarda le gerarchie. Yuri Romanò chiude con 20 punti, Giovanni Sanguinetti con 14, Mattia Bottolo con 13; ma nelle rotazioni decisive De Giorgi ha dovuto cercare soluzioni, alternando Michieletto, Galassi, Porro, Sani e Rychlicki. Questo non e’ necessariamente un problema: la profondita’ e’ una risorsa. Diventa pero’ un tema se nei finali punto a punto manca una struttura riconoscibile e automatica.

La seconda conseguenza e’ psicologica. La sconfitta arriva in Italia, in un torneo in cui l’obiettivo minimo percepito era arrivare alla fase finale di Milano. Uscire ai quarti contro la Finlandia cambia la memoria dell’Europeo: non piu’ percorso solido interrotto da una grande favorita, ma occasione persa contro un’avversaria coraggiosa e organizzata. Proprio per questo la reazione dei prossimi mesi sara’ importante quanto l’analisi tecnica.

Yuri Romano e Mattia Bottolo durante Italia-Finlandia al PalaVela. Foto: Fipav Creative Hub, libero utilizzo per quotidiani, siti internet di informazione e media.

Infine c’e’ il tema del 2027. Gli azzurri dovranno rimettere ordine tra gestione fisica, calendario dei club, competitivita’ internazionale e ricambi. La partita di Torino non dice che il ciclo e’ finito, ma avverte che non puo’ vivere solo sul credito del passato. Nel volley moderno, dove il margine tra semifinali e uscita ai quarti si misura in due palloni, serve una nazionale capace di tenere qualita’ e freddezza nello stesso momento.

Conclusioni finali

Italia-Finlandia 2-3 e’ una sconfitta che fa male per risultato, contesto e dinamica. Gli azzurri avevano la partita in mano nel tie-break e l’hanno vista scivolare via proprio quando contava chiuderla. Il ciclo di De Giorgi non va archiviato, ma deve essere riletto con onesta’: meno automatismi, piu’ pressione, una concorrenza europea cresciuta e la necessita’ di tornare cinici nei finali. La Finlandia va in semifinale con merito; l’Italia riparte da una domanda semplice e scomoda: come evitare che il prossimo 12-10 diventi un’altra occasione perduta?

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