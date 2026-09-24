Oscar 2027, L’Estranea scelta: cosa cambia per il cinema italiano

L'Estranea di Paolo Strippoli rappresentera' l'Italia agli Oscar 2027: cosa cambia dopo la scelta ANICA e quali sono le prossime date.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

L’Estranea di Paolo Strippoli sara’ il film italiano nella corsa agli Oscar 2027 per la categoria International Feature Film. La scelta del comitato istituito presso ANICA, arrivata il 23 settembre, cambia il peso del film: non e’ piu’ soltanto il titolo italiano reduce da Venezia e Toronto, ma il candidato che dovra’ trasformare un percorso festivaliero gia’ visibile in una campagna internazionale vera.

Il punto politico-culturale, per l’industria del cinema italiano, e’ netto: a rappresentare il Paese non e’ stato scelto un dramma istituzionale o un nome piu’ prevedibile, ma un film di genere, con radici nel thriller psicologico e nell’horror, firmato da un regista trentatreenne. La candidatura non garantisce la shortlist, ma segnala che l’Italia prova a parlare all’Academy con un’identita’ meno tradizionale e piu’ riconoscibile sul mercato globale.

Il cast e il regista di L’Estranea alla 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Foto: Harald Krichel / WikiPortraits, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Perche’ la scelta e’ un segnale per l’Italia

Secondo quanto riportato da ANSA, il comitato di selezione ha votato L’Estranea davanti a un notaio, scegliendolo tra i 21 titoli italiani iscritti. La motivazione sottolinea un film nuovo, di genere, di un giovane autore, apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. Sono parole importanti perche’ spostano l’attenzione dalla sola reputazione d’autore alla capacita’ di un’opera di arrivare a pubblici diversi.

Il film aveva gia’ costruito una traiettoria utile alla corsa: presentazione alla 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, risultato a Toronto nel People’s Choice Midnight Madness Award e nuova tappa internazionale a Busan. Per una campagna Oscar, questa sequenza conta: non basta essere designati dal proprio Paese, serve arrivare ai votanti con recensioni, passaparola, proiezioni e una storia semplice da comunicare.

La storia produttiva aggiunge un altro elemento. L’Estranea e’ prodotto da Propaganda Italia con Rai Cinema, in associazione con Dinamo Film, e coprodotto con partner francesi e belgi. Questo assetto puo’ aiutare la circolazione europea, ma ora la partita si sposta soprattutto negli Stati Uniti: screening mirati, presenza del regista, sostegno del distributore e capacita’ di far emergere il film dentro una competizione molto affollata.

Paolo Strippoli alla 83ª Mostra di Venezia. Foto: Harald Krichel / WikiPortraits, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La designazione italiana e’ solo il primo gradino. In base al calendario indicato da ANICA, la shortlist dei film internazionali sara’ annunciata il 15 dicembre 2026; le nomination arriveranno il 21 gennaio 2027; la cerimonia degli Academy Awards si terra’ a Los Angeles il 14 marzo 2027. La vera soglia, dunque, e’ dicembre: entrare tra i 15 cambierebbe scala alla campagna.

Da non perdere Cinema a 3,50 euro dal 21 settembre: cosa cambia in sala

Il rischio principale e’ la visibilita’. Ogni anno la categoria internazionale raccoglie titoli gia’ sostenuti da festival, premi, distributori statunitensi e reti promozionali molto forti. Un film italiano di genere puo’ distinguersi proprio per la sua identita’, ma deve evitare di restare confinato a una nicchia. La sfida sara’ spiegare rapidamente perche’ una storia familiare attraversata da tensione psicologica e venature horror possa parlare anche oltre il pubblico specializzato.

C’e’ poi un effetto immediato sul mercato italiano. L’uscita in sala dell’8 ottobre, indicata da Rai News e legata a 01 Distribution, arriva con un’etichetta piu’ forte: non soltanto nuovo film di Strippoli, ma candidato italiano agli Oscar. Questo puo’ incidere sulla comunicazione, sulla tenitura in sala e sull’attenzione dei media, specie se il film sapra’ trasformare la designazione in curiosita’ del pubblico e non solo in notizia per addetti ai lavori.

Jasmine Trinca, protagonista di L’Estranea, alla Mostra di Venezia 2026. Foto: Harald Krichel / WikiPortraits, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa cambia per il cinema di genere

La scelta pesa anche per il cinema di genere italiano. Per anni thriller, horror e contaminazioni piu’ popolari sono stati spesso considerati laterali rispetto alla rappresentanza culturale nazionale. Con L’Estranea, invece, il comitato manda agli Oscar un’opera che rivendica proprio quella grammatica: tensione, segreti familiari, paura, controllo, elementi emotivi e spettacolari usati per raccontare fragilita’ e legami.

Non significa che l’Italia stia cambiando da sola la propria immagine internazionale, ma e’ un passaggio utile. Se la candidatura riuscira’ a generare attenzione, altri produttori potrebbero vedere piu’ spazio per progetti ambiziosi fuori dal perimetro del dramma realistico classico. Il caso Strippoli diventa quindi un test: dimostrare che un autore giovane puo’ usare codici accessibili senza perdere riconoscibilita’ artistica.

La presenza di interpreti come Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano aiuta a tenere insieme due livelli: credibilita’ autoriale e appeal piu’ largo. Ma la partita decisiva resta la ricezione internazionale. In un’annata in cui molti Paesi punteranno su film gia’ premiati o molto discussi, l’Italia sceglie una carta meno scontata: proprio per questo piu’ rischiosa, ma anche piu’ riconoscibile.

Conclusioni finali

La designazione di L’Estranea non e’ ancora una nomination, e sarebbe fuorviante presentarla come un risultato gia’ acquisito. E’ pero’ una svolta concreta: il film di Paolo Strippoli diventa il titolo su cui l’Italia investe per entrare nella shortlist internazionale degli Oscar. Da qui al 15 dicembre conteranno festival, sale, proiezioni, recensioni e capacita’ di campagna. Il segnale, intanto, e’ chiaro: il cinema italiano prova a competere anche con il linguaggio del genere.

Leggi anche: L’Estranea premiata a Toronto: cosa cambia verso gli Oscar

Leggi anche: Sanremo 2027, svolta Eurovision e IA: cosa cambia all’Ariston