Morbillo, allarme casi: cosa rischia chi salta il richiamo

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Il morbillo torna a essere un segnale da non liquidare come un problema del passato. Nei primi cinque mesi del 2026 in Italia sono stati confermati 472 casi, contro i 322 dello stesso periodo 2025. Il dato più scomodo è che il quadro potrebbe peggiorare se venissero confermati anche i casi possibili e probabili, arrivati a quota 609.

La nuova attenzione nasce dalla circolare con cui il Ministero della Salute chiede a Regioni, Province autonome e servizi sanitari di rafforzare sorveglianza, indagini sui casi sospetti e campagne vaccinali mirate. Il punto non riguarda solo i bambini: la fascia indicata con più forza è quella dei giovani adulti tra 15 e 39 anni, dove si concentrano molte persone non immunizzate o con ciclo incompleto.

Perché l’allarme riguarda anche gli adulti

Il morbillo è altamente contagioso e non resta confinato alle scuole. Un caso non riconosciuto in tempo può muoversi tra lavoro, università, trasporti, ambulatori e famiglie, esponendo persone fragili, neonati troppo piccoli per essere vaccinati e immunodepressi. Per questo il richiamo ministeriale insiste sulla segnalazione rapida, sull’indagine epidemiologica e sulla verifica dello stato immunitario degli operatori sanitari.

Secondo i dati ripresi dalla circolare, oltre il 90% dei contagi si è verificato in persone non vaccinate e quasi il 6% in persone con una sola dose. È qui che il richiamo cambia significato: non è solo una formalità del calendario vaccinale, ma la soglia che aiuta a interrompere la circolazione del virus.

Eruzione cutanea tipica del morbillo in età pediatrica. Foto: CDC/Public Health Image Library via Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Le differenze territoriali spiegano perché il tema sia urgente. L’aumento è segnalato in particolare in Calabria, passata da 17 casi nel 2025 a 265 nel 2026, in Campania, da 18 a 100, nel Lazio, da 47 a 54, e in Toscana, da 6 a 49. Numeri così sbilanciati indicano che basta una copertura insufficiente in alcune aree per riaprire catene di trasmissione difficili da spegnere.

Il nodo resta la copertura vaccinale. La soglia raccomandata per fermare la circolazione del morbillo è il 95% con due dosi. Al 2024, secondo il quadro riportato dal Ministero, nessuna Regione o Provincia autonoma raggiungeva quel livello per la seconda dose. I valori più bassi segnalati sono in Sicilia, Campania e Provincia autonoma di Bolzano.

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Cosa cambia ora per famiglie, Asl e medici

Per le famiglie, la prima conseguenza pratica è controllare il libretto vaccinale o il fascicolo sanitario, soprattutto se in casa ci sono adolescenti, giovani adulti, donne che programmano una gravidanza o persone fragili. Chi non sa se ha completato il ciclo deve parlarne con il medico o con il servizio vaccinale: nel dubbio, la valutazione va fatta su documentazione, storia clinica e indicazioni sanitarie, non su ricordi vaghi.

Per le Asl, la priorità è intercettare rapidamente i casi sospetti: febbre alta, tosse, rinite, congiuntivite e rash cutaneo sono segnali da non gestire con accessi improvvisati in sale d’attesa affollate. La raccomandazione è contattare prima medico o servizi sanitari, così da ridurre il rischio di esporre altri pazienti.

Flacone di vaccino MPR/MMR. Foto: Whispyhistory/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

La circolare chiede anche comunicazione del rischio e formazione degli operatori, perché una parte della partita si gioca nella capacità di spiegare perché il morbillo non è banale. La vaccinazione MPR protegge contro morbillo, parotite e rosolia; secondo i CDC, due dosi offrono una protezione molto elevata contro il morbillo. Il messaggio centrale, però, resta italiano: colmare i buchi vaccinali prima che diventino focolai.

Conclusioni finali

L’allarme morbillo non dice che l’Italia sia davanti a un’emergenza incontrollata, ma segnala una vulnerabilità reale: casi in risalita, coperture sotto la soglia del 95% e giovani adulti scoperti. La risposta più efficace è poco spettacolare ma decisiva: verificare lo stato vaccinale, recuperare le dosi mancanti, segnalare presto i sospetti e proteggere chi non può vaccinarsi.

Il rischio maggiore sarebbe considerare questi numeri un rumore di fondo. Il morbillo sfrutta proprio le zone grigie: una dose dimenticata, una diagnosi tardiva, una copertura locale troppo bassa. Intervenire adesso significa evitare che l’aumento del 2026 diventi una nuova stagione di focolai.

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