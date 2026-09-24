Nucleare in Italia, svolta legge: cosa cambia per centrali e scorie

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Il ritorno del nucleare in Italia non e’ piu’ soltanto un tema da convegni energetici. Con il via libera definitivo alla legge delega, il Parlamento riapre una strada chiusa politicamente dopo i referendum e affida al governo il compito di scrivere le regole operative su impianti, sicurezza, autorizzazioni e gestione dei rifiuti radioattivi. La svolta non significa che una centrale nascera’ domani, ma cambia subito il quadro: da oggi il dossier entra nella fase delle norme attuative, quella in cui si capira’ dove stanno i vincoli veri e quanto spazio ci sara’ per territori, imprese e controlli indipendenti.

La centrale nucleare di Caorso, in Emilia-Romagna. Foto: Simone Ramella, Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Che cosa cambia con la legge delega

Il provvedimento approvato in via definitiva punta a ricostruire una cornice nazionale per l’energia nucleare sostenibile. La parola chiave e’ delega: il Parlamento indica l’indirizzo, mentre il governo dovra’ adottare i decreti legislativi che renderanno concreta la disciplina dell’intero ciclo di vita, dalla progettazione alla dismissione degli impianti.

Secondo la documentazione parlamentare, il perimetro comprende la possibile realizzazione di nuovi impianti, la gestione di quelli esistenti in dismissione, il combustibile esaurito, i rifiuti radioattivi, la ricerca e le tecnologie di nuova generazione. In pratica, la legge non accende reattori, ma rimette in moto la macchina regolatoria necessaria per decidere se, come e con quali garanzie il nucleare possa rientrare nel mix energetico italiano.

Il passaggio e’ politicamente forte perche’ arriva dopo quasi quarant’anni di assenza dalla produzione nucleare nazionale. Il governo lo presenta come uno strumento per decarbonizzazione, sicurezza energetica e contenimento dei costi. Le opposizioni e una parte del mondo ambientalista insistono invece sui rischi economici, sui tempi lunghi e sul nodo non risolto delle scorie.

I nodi: sicurezza, costi e territori

La partita vera si giochera’ nei decreti. Autorizzazioni, standard di sicurezza, controlli ambientali, localizzazione degli impianti e benefici per i territori sono i capitoli che possono trasformare la legge in un percorso praticabile o in un nuovo braccio di ferro istituzionale. ISPRA ha gia’ segnalato la centralita’ di dati affidabili e valutazioni di sostenibilita’: un punto decisivo, perche’ il nucleare vive o muore sulla credibilita’ tecnica delle regole.

Il tema piu’ sensibile resta quello dei rifiuti radioattivi. L’Italia deve ancora fare i conti con la gestione definitiva dei materiali derivanti dalle vecchie centrali e dalle attivita’ mediche, industriali e di ricerca. Parlare di nuovi impianti senza chiarire deposito, responsabilita’, tempi e controlli rischia di aprire un conflitto preventivo con comuni e regioni.

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La centrale nucleare di Borgo Sabotino, a Latina. Foto: Raboe001, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

C’e’ poi il fattore costo. Una centrale nucleare richiede investimenti lunghi, filiere qualificate e certezza normativa per molti anni. Per famiglie e imprese il beneficio promesso e’ un sistema elettrico piu’ stabile e meno esposto alle fiammate del gas, ma l’effetto sulle bollette non sarebbe immediato. Anche per questo la discussione non puo’ essere ridotta a un si’ o no ideologico: servono numeri, scenari e confronti trasparenti con rinnovabili, accumuli, reti e importazioni.

Tempi e prossime mosse

Il primo calendario da osservare e’ quello dei decreti legislativi. Sara’ li’ che si vedra’ se l’esecutivo scegliera’ una strada rapida e centralizzata oppure un impianto piu’ graduale, con maggiore coinvolgimento degli enti locali. Un secondo fronte riguarda l’assetto dei controlli: il nuovo quadro dovra’ indicare chi autorizza, chi vigila, chi valuta i rischi e chi risponde in caso di problemi.

Per l’Italia la sfida e’ doppia. Da un lato c’e’ la necessita’ di diversificare l’energia in un contesto di prezzi instabili e obiettivi climatici stringenti. Dall’altro c’e’ una memoria pubblica segnata da referendum, incidenti internazionali e diffidenza verso le grandi opere. La legge delega riapre il dossier, ma non cancella questa frattura: la porta viene socchiusa, non spalancata.

Piscina del combustibile esaurito nella centrale di Caorso. Foto: Simone Ramella, Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Conclusioni finali

La svolta sul nucleare e’ reale perche’ riporta l’Italia dentro una traiettoria normativa da cui era uscita da decenni. Ma il punto decisivo comincia ora: decreti, controlli, scorie, costi e consenso territoriale diranno se il provvedimento sara’ l’inizio di una nuova politica energetica o l’ennesimo dossier destinato a scontrarsi con tempi e opposizioni. Per cittadini e imprese non cambia la bolletta domani mattina; cambia pero’ il perimetro delle scelte energetiche dei prossimi anni.

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