Diesel Euro 5, blocco rinviato: cosa cambia nel Nord

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Il rinvio del blocco ai diesel Euro 5 non è solo una tregua per chi usa l’auto ogni giorno. È una scelta che sposta di un anno uno dei nodi più delicati del Bacino Padano: tenere insieme aria più pulita, costi familiari, lavoro e logistica in alcune delle aree più trafficate e produttive del Paese.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che evita lo stop strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni interessate. La misura, secondo quanto comunicato dal Mit e riportato da ANSA, riguarda un parco veicoli molto ampio: circa 3,5 milioni di autoveicoli e 0,6 milioni di veicoli commerciali diesel Euro 5 in Italia, con oltre 1,2 milioni di auto e 200mila mezzi commerciali concentrati nel Bacino Padano.

Traffico e deviazioni sull’autostrada A4: il rinvio del blocco diesel Euro 5 tocca mobilità e logistica del Nord. Foto: Luca Fascia/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Cosa cambia per automobilisti e imprese

Il punto concreto è la data. Il provvedimento differisce il termine dal 1 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027 per le limitazioni strutturali che avrebbero inciso su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Per famiglie, pendolari, artigiani e piccole imprese significa evitare un passaggio brusco in autunno: un anno in più per programmare la sostituzione del mezzo, valutare deroghe locali o riorganizzare spostamenti e consegne.

La proroga non equivale però a un liberi tutti permanente. Le Regioni restano chiamate ad aggiornare i piani per la qualità dell’aria e a garantire risultati compatibili con gli obblighi ambientali. In Lombardia, le misure permanenti indicano che le limitazioni sui diesel Euro 5 erano previste progressivamente nei comuni oltre i 100mila abitanti, a partire da Milano, Brescia, Monza e Bergamo. In Emilia-Romagna il tema riguarda anche i nove comuni sopra i 100mila abitanti, da Piacenza a Rimini.

Il rischio economico più immediato era evidente: chi non può cambiare veicolo in tempi rapidi avrebbe potuto trovarsi davanti a costi imprevisti, perdita di mobilità o difficoltà operative. Il rinvio riduce questo shock, ma non cancella il conto futuro: il parco circolante dovrà comunque essere rinnovato e chi lavora con un mezzo commerciale farebbe bene a usare questi dodici mesi come margine di pianificazione, non come semplice pausa.

Foschia e smog sulla Pianura Padana ripresi dal satellite Terra: la qualità dell’aria resta il nodo del rinvio. Foto: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Il nodo della qualità dell’aria

La parte più sensibile è ambientale. La Pianura Padana resta una delle aree europee più difficili per dispersione degli inquinanti, anche per ragioni geografiche e meteorologiche. Per questo il decreto non può essere letto soltanto come una misura per automobilisti: è un passaggio dentro una trattativa più ampia su PM10, ossidi di azoto, riscaldamenti, traffico e attività produttive.

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L’Emilia-Romagna ha già scelto la strada delle misure alternative e compensative, sospendendo il blocco strutturale e puntando su interventi che comprendono il posticipo dell’accensione degli impianti di riscaldamento in alcune aree di pianura, il rafforzamento delle limitazioni emergenziali e un progetto da 10 milioni di euro per sostituire impianti più inquinanti. È il segnale politico e tecnico della fase che si apre: meno automatismi, più responsabilità nel dimostrare che le emissioni calano davvero.

Per i cittadini la domanda pratica è semplice: posso circolare? La risposta dipenderà ancora dalle regole regionali e comunali, dalle fasce orarie, dalle eventuali misure emergenziali e dagli strumenti come Move-In dove previsti. Chi vive o lavora nelle aree interessate dovrebbe controllare periodicamente i portali regionali e comunali, perché il rinvio nazionale sposta il blocco generale ma non elimina tutte le limitazioni locali già in vigore per veicoli più vecchi o nelle giornate di criticità.

La decisione, quindi, compra tempo. Ma quel tempo ha valore solo se viene usato per chiarire incentivi, deroghe, controlli, alternative di trasporto e investimenti sui mezzi meno inquinanti. Senza questo passaggio, il rinvio rischia di trasformarsi nel solito conto rimandato alla scadenza successiva.

Conclusioni finali

Il decreto sui diesel Euro 5 evita uno stop immediato che avrebbe pesato su famiglie, lavoratori e imprese del Nord. La svolta vera, però, non è il rinvio in sé: è capire se entro il 1 ottobre 2027 le Regioni del Bacino Padano riusciranno a mettere in campo misure ambientali credibili senza scaricare tutto il costo della transizione su chi ha meno margini per cambiare veicolo.

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