Maltempo al Centro-Sud, allerta gialla: cosa rischia chi viaggia

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Il venerdì nero del meteo non riguarda tutta l’Italia, ma per chi vive o deve spostarsi nel Centro-Sud la finestra da monitorare è concreta: la Protezione civile ha indicato per oggi, 25 settembre 2026, un’allerta gialla su sette regioni. Non è un livello estremo, ma è quello in cui bastano temporali rapidi, strade già fragili o sottopassi pieni d’acqua per trasformare un rovescio in un problema serio.

Fulmini su Matera durante un temporale. Foto: RODRIG75O/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Le regioni citate nel bollettino nazionale sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Il punto non è solo la pioggia: in alcune aree l’avviso riguarda il rischio temporali, in altre anche il rischio idraulico o idrogeologico. Significa possibili allagamenti localizzati, ruscellamenti, caduta massi, innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua minori e criticità sulle strade esposte.

Dove scatta l’allerta e perché pesa sugli spostamenti

Il bollettino della Protezione civile, emesso il 24 settembre e riferito alla giornata di venerdì, elenca zone di allerta molto estese: tutta la Calabria per rischio temporali e, in diverse aree, anche per rischio idraulico; settori dell’Abruzzo, del Molise, della Puglia e della Sicilia per rischio idrogeologico; Campania e Basilicata per temporali diffusi su più bacini. In pratica, chi si muove lungo dorsali interne, strade costiere o collegamenti provinciali deve considerare il meteo come una variabile operativa, non come un fastidio di stagione.

La previsione diffusa da Rai News parla di una perturbazione in transito con acquazzoni e temporali al Centro-Sud, accompagnata da un calo termico anche di 3-5 gradi sotto media tra medio Adriatico e Sud. La fase dovrebbe essere breve, con miglioramento già dalla fine della giornata, ma la durata ridotta non elimina il rischio: i temporali di settembre possono scaricare molta acqua in poco tempo e colpire a macchia di leopardo.

Temporale sul mar Tirreno. Foto: Alexey Komarov/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Campania, Puglia e Sicilia: le aree da guardare con più attenzione

In Campania l’allerta regionale è stata attivata dalle 22 di giovedì fino alle 16 di venerdì, con possibili temporali improvvisi e localmente intensi. Sky TG24, riprendendo la Protezione civile regionale, segnala anche grandine, fulmini e raffiche di vento, oltre a possibili allagamenti, esondazioni e frane. È un quadro particolarmente delicato nelle aree percorse da incendi nei mesi scorsi, dove i versanti possono reagire peggio alla pioggia intensa.

La Puglia compare nel bollettino nazionale con numerose zone di allerta, dal Gargano al Salento, passando per Tavoliere, Basso Ofanto e Puglia centrale. In Sicilia sono citati settori tirrenici, ionici, occidentali e meridionali, comprese isole minori. Non significa che ogni Comune subirà danni, ma che il sistema di protezione civile vede condizioni sufficienti per effetti al suolo localizzati.

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Cosa conviene controllare prima di partire

La regola utile, in queste ore, è semplice: evitare di decidere solo guardando il cielo sopra casa. Prima di mettersi in viaggio conviene controllare il bollettino regionale, lo stato delle strade principali, eventuali ordinanze comunali e i canali ufficiali dei gestori del trasporto. L’allerta gialla non impone automaticamente chiusure, ma può accompagnarsi a sottopassi impraticabili, rami caduti, rallentamenti ferroviari locali o deviazioni su tratti provinciali.

Particolare cautela serve nei tratti dove l’acqua può accumularsi velocemente: sottovia, fondovalle, strade vicino a torrenti, rampe, litoranee esposte a mareggiate e zone già interessate da frane. In auto, attraversare acqua in movimento resta una delle scelte più rischiose: pochi centimetri possono nascondere buche, tombini saltati o correnti laterali.

Tempesta a Lama Monachile, Polignano a Mare. Foto: Raffylng/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il segnale per il fine settimana

La buona notizia è che la perturbazione appare veloce. Le previsioni Rai indicano per sabato 26 settembre ancora qualche acquazzone residuo su Salento, Calabria e Sicilia, mentre sul resto del Paese dovrebbe prevalere un tempo più stabile. Proprio per questo il rischio maggiore è concentrato nella giornata di oggi: poche ore, ma con fenomeni potenzialmente intensi nelle aree più esposte.

Per famiglie, pendolari e turisti, la scelta più prudente è anticipare o posticipare gli spostamenti non necessari nelle zone più colpite, soprattutto se il percorso attraversa aree interne o costiere vulnerabili. Per chi deve comunque partire, aggiornare il percorso prima e durante il viaggio può fare la differenza tra un ritardo gestibile e una situazione bloccata.

Conclusioni finali

L’allerta gialla del 25 settembre non racconta un’emergenza nazionale, ma un rischio concreto e diffuso su una parte ampia del Paese. La combinazione tra temporali improvvisi, territori fragili e rientri del venerdì rende decisivi i controlli preventivi: bollettini ufficiali, viabilità locale e prudenza nei punti dove l’acqua si concentra. Se la perturbazione correrà via in serata, il margine più delicato resta adesso.

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