Italia, poker in Turchia: cosa rischia Mancini con la Francia

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Il 4-1 dell’Italia in Turchia non cancella da solo il trauma della falsa partenza in Nations League, ma cambia subito il tono della settimana azzurra. A Bursa la squadra di Roberto Mancini ha trovato gol, coraggio e soprattutto una risposta pubblica dopo il ko con il Belgio: ora la partita con la Francia diventa il vero esame di credibilità.

La Nazionale italiana in campo in una gara ufficiale. Foto: Biser Todorov/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

Il risultato è netto: Turchia-Italia 1-4, con reti di Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode all’esordio e Francesco Pio Esposito. Non è solo una vittoria larga: è il segnale che Mancini ha scelto di accelerare sulla linea giovane, assumendosi il rischio di cambiare uomini e gerarchie mentre il girone è già entrato nella fase più delicata.

Perché il poker pesa sul girone

La Nations League non ha il peso emotivo di un Mondiale, ma per questa Italia arriva in un momento in cui ogni partita misura la ricostruzione. Dopo la sconfitta all’Olimpico, un altro passo falso avrebbe aperto subito il tema della retrocessione in Lega B e avrebbe reso più pesante l’ambiente intorno alla Nazionale. Il poker di Bursa, invece, restituisce margine e permette agli azzurri di presentarsi a Parigi con un risultato forte alle spalle.

La parte più importante è il modo. L’Italia ha aggredito la partita nel primo tempo, ha segnato tre volte prima dell’intervallo e ha trovato risorse da calciatori non ancora centrali nel racconto pubblico della Nazionale. Il gol di Kayode al debutto è il simbolo più immediato: non una scelta conservativa, ma un investimento su gambe e personalità. Anche Pio Esposito, in rete nel finale, rafforza l’idea di un attacco che può uscire dalla dipendenza dai nomi abituali.

Il Bursa Metropolitan Municipality Stadium, contesto della trasferta azzurra in Turchia. Foto: Eemirrgs/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Resta però un dato da leggere con prudenza. La Turchia di Vincenzo Montella ha riaperto la gara a inizio ripresa con Yilmaz e ha mostrato che, quando l’intensità azzurra cala, gli spazi si allargano. Contro la Francia quel passaggio non sarà un dettaglio: una mezz’ora gestita male può trasformare una prestazione incoraggiante in una serata molto più complicata.

Il rischio vero ora si chiama Francia

La vittoria serve soprattutto a comprare tempo, non a chiudere il caso. Mancini ha diviso il gruppo, ha cambiato formazione e ha ottenuto una risposta immediata: ora deve dimostrare che non si è trattato di una reazione emotiva isolata. Il prossimo test con la Francia dirà se questa Italia può davvero reggere ritmo, qualità tecnica e pressione contro una rivale di prima fascia.

Per i tifosi italiani il segnale è concreto: la Nazionale ha ancora difetti, ma non è rimasta ferma al ko iniziale. L’effetto psicologico conta, perché il gruppo aveva bisogno di un risultato che interrompesse la spirale negativa. Conta anche la classifica, perché il successo rimette l’Italia dentro la corsa del girone e riduce l’urgenza di inseguire tutto nelle prossime gare.

La lettura più onesta sta nel mezzo. Il 4-1 non autorizza trionfalismi, ma sposta il dibattito: non più solo paura di un altro ciclo incompiuto, bensì verifica di una generazione che può prendersi spazio. Se i giovani confermeranno continuità, Mancini avrà guadagnato alternative reali. Se invece a Parigi torneranno fragilità e confusione, Bursa resterà una notte brillante ma non ancora una svolta.

Conclusioni finali

Il poker in Turchia è una risposta pesante perché arriva subito dopo una caduta e perché nasce da scelte coraggiose. L’Italia ritrova gol, fiducia e punti, ma la prova decisiva è già davanti: contro la Francia servirà trasformare il segnale di Bursa in una struttura più solida. Solo allora la vittoria potrà diventare davvero una svolta per la Nations League e per il nuovo corso di Mancini.

Leggi anche: Italia-Belgio, svolta Mancini: cosa rischia la Nazionale

Leggi anche: Italia fuori dall’EuroVolley: cosa rischia il ciclo azzurro