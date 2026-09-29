Bus Milano-Oktoberfest, tragedia A96: cosa rischiano i viaggi

Il bus partito da Milano verso l Oktoberfest si e ribaltato sulla A96: vittime, feriti, indagine e controlli utili per i viaggi organizzati.

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Un pullman partito da Milano e diretto all Oktoberfest di Monaco si e ribaltato sulla A96, vicino a Buchloe, trasformando una gita organizzata in una tragedia: due turisti filippini sono morti e diversi passeggeri sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. La notizia pesa anche in Italia perche il viaggio era iniziato dal capoluogo lombardo e sul mezzo, secondo le ricostruzioni diffuse dalle autorita e riprese dalle testate internazionali, c erano anche due autisti italiani.

Il punto non e soltanto il bilancio, gia pesante. L incidente riapre una domanda pratica per chi acquista tour in pullman verso eventi affollati, mercatini, festival o trasferte oltre confine: quali controlli servono prima di salire, quali responsabilita entrano in gioco se il mezzo e noleggiato, e che cosa cambia quando il viaggio attraversa piu Paesi ma parte dall Italia.

L area della A96 a Buchloe, in Baviera, contesto dell incidente del pullman diretto a Monaco. Foto: Ordercrazy/Wikimedia Commons, CC0.

Cosa sappiamo del pullman partito da Milano

Secondo Rai News, il pullman era partito da Milano con un gruppo di 33 turisti filippini e due autisti italiani. Il mezzo era diretto a Monaco di Baviera per l Oktoberfest quando, nel sud della Germania, e uscito di strada e si e ribaltato nei pressi di Buchloe, in una zona non lontana dal confine austriaco. La stessa ricostruzione parla di due morti e di otto feriti gravi, con soccorsi massicci e chiusura temporanea dell autostrada in entrambe le direzioni.

Euronews colloca l incidente alle 5:41 del mattino e riporta le parole del portavoce della polizia di Furstenfeldbruck, secondo cui a bordo viaggiavano circa 35 persone, in gran parte di origine filippina, dirette da Milano a Monaco. Il veicolo sarebbe uscito dalla carreggiata e si sarebbe ribaltato in un area laterale. Al momento delle prime comunicazioni, gli investigatori stavano ancora lavorando per chiarire la causa.

La ricostruzione di DW aggiunge un elemento importante sul piano giudiziario: il conducente al volante e indagato per omicidio colposo, una procedura definita standard dalla polizia tedesca in casi simili. Questo non significa che le responsabilita siano gia accertate. Significa, piuttosto, che l inchiesta deve fissare con precisione velocita, condizioni della strada, turni di guida, stato del veicolo, eventuali malori, manovre e ogni altro fattore utile.

Per le famiglie e per chi organizza viaggi collettivi, la parte piu concreta e proprio questa: un tour in pullman non e un semplice passaggio. Dietro ci sono un vettore, eventuali intermediari, orari, pause, assicurazioni, limiti sui tempi di guida e una catena di comunicazioni che, in caso di incidente all estero, deve funzionare subito.

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Un padiglione affollato dell Oktoberfest a Monaco, destinazione del viaggio partito da Milano. Foto: Mattes/Wikimedia Commons, CC BY 2.0 de.

Quando la partenza e italiana e la destinazione e estera, il viaggiatore dovrebbe conservare prenotazione, ricevute, programma, contatti del tour operator o dell agenzia, nome della societa di trasporto e polizza eventualmente inclusa. Sono documenti che spesso sembrano secondari, ma diventano essenziali per assistenza, rimborso, copertura sanitaria, rientro e ricostruzione delle responsabilita.

Il caso pesa anche per un secondo motivo: l Oktoberfest richiama milioni di persone e alimenta ogni anno viaggi organizzati da tutta Europa. Le tratte notturne o all alba permettono di risparmiare tempo e costi, ma aumentano l importanza di pause reali, doppio conducente, condizioni del mezzo e informazione chiara ai passeggeri. La comodita del pacchetto non deve far sparire la domanda principale: chi garantisce che il viaggio sia gestito in modo tracciabile e sicuro?

Prima di aderire a una gita simile, alcune verifiche sono semplici: controllare che l operatore sia identificabile, che esistano condizioni di vendita scritte, che il punto di partenza e arrivo siano chiari, che ci sia un numero di emergenza, che il programma non prometta tempi irrealistici e che venga indicata una copertura assicurativa. Non elimina il rischio, ma riduce la zona grigia quando qualcosa va storto.

Conclusioni finali

La tragedia del bus Milano-Oktoberfest non va letta come un allarme generico contro i viaggi in pullman. Va letta come un segnale molto concreto: nei tour transfrontalieri contano trasparenza dell organizzatore, tempi di guida, mezzo usato, assicurazioni e canali di emergenza. Finche l inchiesta tedesca non avra chiarito le cause, resta un fatto certo: una gita verso un evento popolare e diventata un caso di sicurezza stradale internazionale, con conseguenze umane e giudiziarie che toccano anche l Italia.

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