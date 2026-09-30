West Nile a 700 casi: cosa rischia l’Italia con 54 morti

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Il West Nile Virus resta una delle emergenze sanitarie stagionali da seguire con più attenzione in Italia. L’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 23 settembre 2026, porta il totale a 700 casi confermati nell’uomo, contro i 657 del report precedente. I decessi notificati sono 54, mentre le province con circolazione dimostrata del virus salgono a 83 in 19 Regioni.

Zanzara Culex e micrografia del virus West Nile. Credito: Visualspecialist/NIAID via Wikimedia Commons, licenza CC0.

Il dato non va letto come un invito al panico. Va però preso sul serio, perché il virus circola ormai in una porzione molto ampia del territorio e perché la parte più grave della malattia continua a pesare soprattutto sulle forme neuro-invasive. Secondo il report ISS, 368 casi si sono manifestati in questa forma, quella che può interessare sistema nervoso centrale, meningi o encefalo.

Perché il bollettino cambia il livello di attenzione

La fotografia dell’ISS racconta una stagione in cui il West Nile non è confinato a pochi focolai locali. La circolazione è segnalata in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In altre parole, la mappa non riguarda più soltanto alcune aree del Nord o del Centro.

Dentro i 700 casi complessivi, il bollettino distingue 88 donatori di sangue asintomatici, 239 casi di febbre, 4 casi con altri sintomi e un caso asintomatico fuori dalla sorveglianza dei donatori. Questa distinzione è importante: molte infezioni possono passare senza sintomi o con manifestazioni lievi, ma la sorveglianza serve anche a proteggere trasfusioni e trapianti, oltre che a misurare la pressione reale del virus sui territori.

La letalità calcolata dall’ISS sulle forme neuro-invasive autoctone è pari al 14,6%, un valore vicino a quello indicato per lo stesso periodo del 2025. Il confronto annuale va maneggiato con prudenza, perché le ultime settimane non sono consolidate e alcuni casi possono essere aggiornati dopo la prima notifica. Il segnale, però, è chiaro: la stagione non è chiusa e la prevenzione resta utile anche a fine settembre, soprattutto dove le temperature favoriscono ancora la presenza di zanzare.

Chi rischia di più e cosa fare davvero

Il West Nile si trasmette in genere attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare del genere Culex. Non si tratta quindi di una malattia che si diffonde normalmente da persona a persona nella vita quotidiana. Il rischio individuale resta molto diverso da soggetto a soggetto: nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica o lieve, ma anziani, persone fragili e pazienti con condizioni che indeboliscono il sistema immunitario devono prestare più attenzione ai segnali clinici e alle misure di protezione.

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Le indicazioni pratiche non sono spettacolari, ma sono quelle che funzionano: ridurre l’esposizione alle punture nelle ore serali e notturne, usare repellenti adatti, proteggere porte e finestre con zanzariere, indossare abiti coprenti quando necessario e svuotare i ristagni d’acqua in balconi, giardini, sottovasi, bidoni e contenitori. Il CDC ricorda inoltre che, per l’uomo, non esistono vaccini o medicinali autorizzati per prevenire la malattia: la barriera principale resta evitare le punture.

Intervento di controllo dei ristagni d acqua contro le zanzare. Credito: CDC Public Health Image Library/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

La prevenzione domestica conta, ma non basta da sola. Quando un territorio segnala zanzare positive o casi umani, diventano decisive le azioni coordinate: sorveglianza entomologica, controlli sui donatori, comunicazioni tempestive dei Comuni, trattamenti larvicidi dove previsti, bonifica dei ristagni e interventi mirati nelle aree più esposte. Il punto è evitare sia l’allarme generico sia la sottovalutazione: il rischio va collegato ai dati locali e aggiornato settimana per settimana.

Per l’Italia il nodo operativo è proprio questo. Con 83 province coinvolte, il West Nile non è più una notizia di nicchia da laboratorio. Diventa un tema di sanità pubblica diffusa, che riguarda famiglie, medici di base, pronto soccorso, servizi veterinari, enti locali e centri trasfusionali. La sorveglianza funziona se trasforma i numeri in decisioni rapide: restrizioni temporanee sulle donazioni dove servono, avvisi chiari ai cittadini e interventi ambientali proporzionati.

Cosa guardare nelle prossime settimane

Il prossimo passaggio da monitorare sarà il nuovo bollettino ISS, perché potrà chiarire se l’incremento si sta raffreddando o se la coda stagionale resta attiva. Un secondo indicatore sarà la distribuzione geografica: nuove province o aumenti concentrati in aree già colpite cambiano il tipo di risposta richiesta. Il terzo punto riguarda i casi neuro-invasivi, il dato più sensibile per misurare il peso sanitario effettivo.

Per i cittadini, la regola resta semplice: non ignorare sintomi importanti dopo punture in aree con circolazione segnalata, soprattutto febbre alta, forte mal di testa, rigidità, confusione, debolezza marcata o segni neurologici. In questi casi serve contattare rapidamente un medico o i servizi sanitari. Per il resto, la parte più efficace della prevenzione rimane quotidiana e locale: meno ristagni, meno punture, più attenzione nelle fasce orarie in cui le zanzare sono attive.

Conclusioni finali

Il bollettino ISS sul West Nile in Italia non descrive un’emergenza fuori controllo, ma segnala una circolazione ampia e ancora rilevante: 700 casi, 54 decessi e 83 province sono numeri che impongono vigilanza. La buona notizia è che gli strumenti per ridurre il rischio sono noti e in gran parte immediati, dalla protezione personale alla gestione dei ristagni.

La differenza, nelle prossime settimane, la farà la qualità della risposta territoriale: dati aggiornati, messaggi comprensibili, interventi mirati e cittadini informati. Il West Nile è una malattia stagionale, ma il modo in cui viene monitorata oggi anticipa anche la capacità del sistema sanitario di affrontare le arbovirosi che diventeranno più frequenti con stagioni calde più lunghe.

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