Registro diabete, svolta dati: cosa cambia per cure e privacy

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Il Registro nazionale diabete entra nella fase decisiva: la bozza di decreto è stata trasmessa alle Regioni e sarà discussa in Conferenza Stato-Regioni a ottobre. Non è un passaggio tecnico per addetti ai lavori. Se il testo arriverà in Gazzetta Ufficiale, l’Italia avrà una base dati nazionale per seguire diagnosi, cure, farmaci, complicanze ed esiti dei pazienti diabetici, con regole comuni tra territori che oggi spesso viaggiano a velocità diverse.

Glucometro e strisce reattive per il controllo della glicemia. Credito: Celeda/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La novità interessa milioni di persone: l’Istituto Superiore di Sanità stima una prevalenza di diabete vicina al 5% nella popolazione adulta 18-69 anni e quasi 4 milioni di persone con diagnosi in Italia. Il registro punta a trasformare dati frammentati in informazioni confrontabili, utili per capire dove le cure funzionano, dove le complicanze pesano di più e quali aree restano indietro.

Cosa cambia per pazienti, Regioni e medici

Il cuore della bozza è la costruzione di un sistema multilivello. Le Regioni e Province autonome dovrebbero istituire i registri territoriali e individuare i centri di riferimento entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto. Il Ministero della Salute gestirebbe invece il registro nazionale, alimentato periodicamente dai flussi regionali.

Le fonti previste sono molte: schede di dimissione ospedaliera, prescrizioni farmaceutiche e specialistiche, diagnostica ambulatoriale, accessi al pronto soccorso, registri delle cause di morte, piani terapeutici, archivi delle aziende sanitarie e certificati di assistenza al parto, necessari anche per intercettare il diabete gestazionale. Il risultato atteso è una fotografia meno opaca della malattia, non solo nei centri specialistici ma anche nel percorso quotidiano delle cure.

Per i pazienti non significa ricevere automaticamente una nuova prestazione o una scorciatoia nelle liste d’attesa. Significa però rendere misurabile ciò che oggi spesso resta disperso: tempi di presa in carico, continuità dei controlli, uso dei farmaci, complicanze, differenze territoriali e sopravvivenza. È qui che il registro può diventare uno strumento di programmazione, perché senza dati omogenei è difficile stabilire dove servono diabetologi, infermieri, telemonitoraggio, prevenzione o percorsi integrati con la medicina generale.

Controllo della glicemia con glucometro e striscia reattiva. Credito: Tomwsulcer/Wikimedia Commons, licenza CC0.

Resta un nodo importante. La Società Italiana dei Medici di Medicina Generale, secondo quanto riportato da ANSA, vede il registro come un passo atteso ma avverte che potrebbe nascere incompleto se non includerà in modo esplicito i dati clinici prodotti dagli ambulatori dei medici di famiglia. È un punto sostanziale: gran parte del diabete di tipo 2 viene seguito sul territorio, tra controllo della glicata, pressione, peso, profilo lipidico, funzione renale e aderenza alle terapie.

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Se il registro misurasse solo ricoveri, prescrizioni e flussi amministrativi, descriverebbe bene le prestazioni erogate ma meno bene la qualità reale della presa in carico. La discussione di ottobre servirà anche a capire quanto spazio avranno i dati clinici territoriali e quali garanzie operative saranno date a medici, Regioni e pazienti.

Il punto privacy è una delle condizioni che rendono il dossier più avanzato. Il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, datato 6 agosto 2026, precisa che il registro dovrà raccogliere dati personali anagrafici e sociosanitari relativi a diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, diabete gestazionale e altri tipi di diabete, ma dentro un perimetro di sicurezza stringente.

Il Garante richiama principi centrali: minimizzazione dei dati, accessi autorizzati, diffusione solo in forma aggregata, cifratura, verifiche periodiche di sicurezza, gestione degli incidenti informatici e ruoli chiari tra Ministero, Istituto superiore di sanità e centri regionali. In pratica, la posta in gioco è doppia: usare i dati per migliorare prevenzione e cure, senza trasformare una banca dati sanitaria nazionale in un archivio esposto o eccessivo.

Per il cittadino, la garanzia più concreta è che i risultati pubblici non dovranno consentire l’identificazione degli interessati. Per il Servizio sanitario, invece, la sfida sarà rendere il registro aggiornato, interoperabile e capace di indicare dove intervenire prima che le complicanze diventino ricoveri, amputazioni, insufficienza renale o costi evitabili.

Conclusioni finali

La svolta del Registro nazionale diabete non è ancora definitiva, perché manca l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e poi servirà la pubblicazione del decreto. Ma il passaggio alle Regioni, unito al parere favorevole del Garante, segnala che il progetto è entrato nella fase politica e amministrativa più concreta.

Il punto da seguire ora è semplice: il registro sarà davvero nazionale solo se riuscirà a collegare specialisti, territorio e medicina generale, evitando nuove disuguaglianze tra Regioni. Per i pazienti la promessa non è una cura miracolosa, ma una sanità capace di vedere meglio dove il diabete colpisce, come viene trattato e dove il sistema arriva tardi.

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