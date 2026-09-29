Sciopero aerei ENAV, allarme voli: cosa rischia chi parte

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Chi deve volare mercoledì 30 settembre deve mettere in conto una fascia delicata negli aeroporti italiani. Lo sciopero nazionale del personale ENAV, affiancato da agitazioni che coinvolgono anche Techno Sky e alcuni scali, è programmato dalle 13 alle 17: quattro ore che possono bastare per spostare partenze, creare code ai gate e produrre ritardi a catena anche oltre l’orario formale della protesta.

La notizia è forte perché riguarda il cuore del traffico aereo: non una singola compagnia, ma una parte dei servizi che consentono ai voli di decollare, atterrare e muoversi in sicurezza. Le prestazioni indispensabili restano garantite, ma per i passeggeri la differenza la faranno tre cose: controllare se il proprio volo è nella lista ENAC, tenere d’occhio le comunicazioni della compagnia e arrivare in aeroporto con margine reale.

Lo sciopero che pesa sugli aeroporti

Secondo la comunicazione di ENAV, l’agitazione nazionale proclamata da Uiltrasporti è prevista per mercoledì 30 settembre 2026, dalle 13:00 alle 17:00. Alla protesta nazionale si aggiungono scioperi locali legati agli aeroporti di Milano Linate, Napoli, Bologna e Bari. Il prospetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica inoltre, nella stessa fascia oraria, lo stop del personale Techno Sky.

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Il punto non è solo il numero dei voli cancellati. In una giornata con controllo del traffico aereo sotto pressione, anche un volo formalmente non cancellato può subire riprogrammazioni, attese al decollo, cambio di gate o slittamenti successivi. Per questo l’avviso interessa anche chi parte prima o dopo le 13, soprattutto se ha coincidenze strette o rientri serali.

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Voli garantiti: cosa controllare prima di partire

L’ENAC ha pubblicato la lista dei voli garantiti per lo sciopero del 30 settembre. La pagina ufficiale ricorda anche le fasce orarie di tutela: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 i voli devono essere comunque effettuati, secondo la disciplina sui servizi pubblici essenziali. Questo non significa che l’intera giornata sia al riparo da disagi: significa che esiste un perimetro di collegamenti tutelati e che l’operatività effettiva va verificata volo per volo.

La mossa più prudente è incrociare tre canali: elenco ENAC dei voli garantiti, sito o app della compagnia aerea, pagina partenze e arrivi dell’aeroporto. Chi viaggia per lavoro, salute o coincidenze internazionali dovrebbe evitare l’idea del “vedo quando arrivo”: nel trasporto aereo, una riprotezione decisa tardi può trasformarsi in pernottamento imprevisto o perdita della coincidenza.

Chi rischia di più tra coincidenze, rientri e bagagli

Il rischio maggiore riguarda i passeggeri con coincidenze brevi, voli nel primo pomeriggio, rientri serali dopo tratte nazionali e biglietti separati acquistati su piattaforme diverse. Se il primo volo slitta, il secondo vettore potrebbe non essere obbligato a riproteggere il passeggero se le prenotazioni non fanno parte dello stesso biglietto. Anche il bagaglio in stiva può complicare la gestione, perché una riprogrammazione veloce è più semplice quando si viaggia solo con bagaglio a mano.

Attenzione anche agli aeroporti non direttamente indicati tra gli scioperi locali. Il sistema aereo funziona per rotazioni: un aeromobile in ritardo a Bologna o Napoli può arrivare tardi su una tratta successiva in un altro scalo. Per questo, nella giornata del 30 settembre, un volo apparentemente lontano dalla fascia 13-17 può risentire di ritardi accumulati nella rete.

Cosa fare nelle prossime ore

La prima regola è non basarsi su screenshot o messaggi inoltrati. Serve la conferma aggiornata della compagnia, perché cancellazioni e riprotezioni possono cambiare in poche ore. Se il volo è essenziale, conviene verificare già oggi le alternative realistiche: treni ad alta velocità sulle tratte interne, cambio aeroporto, rientro anticipato o posticipato. Per chi parte in gruppo, è utile controllare che tutti abbiano contatti e documenti aggiornati nella prenotazione.

In caso di cancellazione o forte ritardo, i diritti del passeggero dipendono dalla causa, dalla comunicazione ricevuta e dall’assistenza offerta. Lo sciopero può incidere sul diritto alla compensazione economica, ma non cancella automaticamente gli obblighi di informazione, assistenza e riprotezione quando previsti. Conservare carte d’imbarco, email, notifiche e ricevute delle spese essenziali resta la scelta più utile se servirà contestare la gestione del disservizio.

Conclusioni finali

Lo sciopero aerei del 30 settembre non significa aeroporti fermi per tutto il giorno, ma apre una finestra critica tra le 13 e le 17 e può produrre effetti anche prima e dopo. La protezione più concreta per chi parte è controllare fonti ufficiali e compagnia, evitare coincidenze troppo strette e preparare un’alternativa credibile prima di arrivare al terminal.

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