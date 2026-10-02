Influenza, svolta vaccini: cosa cambia da ottobre per fragili

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Da ottobre la campagna contro l’influenza entra nella fase decisiva e riguarda subito milioni di italiani. Il punto non è soltanto “fare il vaccino”, ma capire chi deve muoversi prima, quali categorie hanno l’offerta attiva e gratuita e perché la stagione 2026-2027 parte con 9 vaccini autorizzati ma con disponibilità che possono variare da Regione a Regione.

La circolare del Ministero della Salute raccomanda di avviare le campagne regionali dalla 40esima settimana dell’anno, cioè dall’inizio di ottobre, e di continuare a offrire la vaccinazione anche a chi arriva in ritardo durante la stagione. Per chi è fragile, anziano, in gravidanza o lavora in ambito sanitario, aspettare il picco dei contagi significa perdere settimane utili di protezione.

Perché ottobre è il mese chiave

La finestra indicata dalle autorità sanitarie serve a costruire copertura prima che la circolazione dei virus respiratori acceleri. Il vaccino non agisce all’istante: l’organismo ha bisogno di tempo per sviluppare una risposta immunitaria adeguata. Per questo la partenza di ottobre è pensata soprattutto per proteggere in anticipo le persone che rischiano complicanze, ricoveri o aggravamenti di patologie già presenti.

Secondo AIFA, per la stagione 2026-2027 sono autorizzati 9 vaccini antinfluenzali, aggiornati sulla base dei ceppi virali attesi. Nell’elenco rientrano formulazioni iniettabili per adulti e bambini dai 6 mesi, prodotti specifici o potenziati per fasce di età più alte e anche lo spray nasale per bambini e adolescenti tra 2 e 18 anni. È un’offerta ampia, ma non ogni prodotto sarà necessariamente presente in ogni ambulatorio o farmacia: le Regioni scelgono tramite gare e programmazione locale quali vaccini usare nel Servizio sanitario nazionale.

Questo dettaglio è importante perché evita un equivoco frequente. Il cittadino non deve inseguire il nome commerciale letto online, ma rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra, alla Asl o alla farmacia aderente secondo le regole della propria Regione. La scelta del vaccino più adatto dipende da età, condizioni cliniche, eventuali controindicazioni e disponibilità locale.

Chi ha priorità e gratuità

La vaccinazione è raccomandata a partire dai 6 mesi di vita per chi non presenta controindicazioni, ma l’offerta attiva e gratuita si concentra sulle categorie più esposte o più vulnerabili. Tra queste ci sono le persone dai 60 anni in su, le donne in gravidanza e nel post-partum, i bambini tra 6 mesi e 6 anni, chi convive con patologie che aumentano il rischio di complicanze, gli ospiti delle strutture di lungodegenza e i familiari di persone ad alto rischio.

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Rientrano inoltre gli operatori sanitari e socio-sanitari, le forze di polizia, i vigili del fuoco, altri lavoratori di servizi pubblici essenziali, chi opera a contatto con animali potenzialmente fonte di virus influenzali non umani e i donatori di sangue. È una lista ampia perché l’influenza non pesa soltanto sul singolo paziente: quando colpisce molti fragili nello stesso periodo, aumenta la pressione su pronto soccorso, reparti e medici di base.

Cosa cambia per famiglie, medici e farmacie

Per le famiglie il primo cambiamento è organizzativo. Chi rientra nelle categorie raccomandate dovrebbe verificare da subito le modalità regionali: appuntamento dal medico, sedute Asl, farmacia abilitata, scuola o percorsi dedicati ai bambini possono cambiare molto da territorio a territorio. La regola pratica è semplice: non aspettare di avere casi in casa o in ufficio per chiedere informazioni.

Per medici e farmacie la sfida è doppia. Da un lato devono intercettare chi ha diritto alla vaccinazione ma tende a rimandare; dall’altro devono spiegare che il vaccino riduce il rischio di malattia grave e complicanze, ma non sostituisce le altre misure di buon senso. Igiene delle mani, copertura di bocca e naso quando si tossisce o starnutisce, ricambio dell’aria e prudenza in presenza di sintomi restano strumenti utili per limitare la diffusione.

La comunicazione è decisiva anche perché il caldo di inizio autunno può abbassare la percezione del rischio. L’influenza, però, non segue il calendario emotivo delle temperature: può arrivare più tardi o più presto, e proprio per questo le autorità raccomandano di offrire il vaccino durante tutta la stagione anche a chi si presenta dopo la partenza della campagna.

Il nodo delle coperture

Il vero indicatore da osservare nei prossimi mesi sarà la copertura delle categorie vulnerabili. Il Piano nazionale e le indicazioni ministeriali richiamano da anni l’obiettivo minimo del 75% e quello ottimale del 95% negli anziani e nei gruppi a rischio. Restare lontani da questi livelli significa lasciare scoperte proprio le persone che hanno più probabilità di finire in ospedale.

Per questo la stagione 2026-2027 è un banco di prova non solo sanitario ma anche organizzativo. Le Regioni dovranno rendere semplici prenotazioni e accessi, i medici dovranno richiamare i pazienti più fragili, le farmacie potranno aiutare dove sono abilitate e i cittadini dovranno distinguere tra informazione verificata e messaggi confusi sui social. La prevenzione funziona quando è vicina, tempestiva e comprensibile.

Conclusioni finali

La svolta di ottobre è concreta: la campagna antinfluenzale 2026-2027 parte con 9 vaccini autorizzati, una platea prioritaria molto ampia e una raccomandazione chiara a non rinviare, soprattutto per over 60, fragili, bambini piccoli, donne in gravidanza e operatori sanitari. Non serve aspettare il picco dei contagi per muoversi.

Il passo utile, ora, è controllare il canale previsto dalla propria Regione e chiedere indicazioni al medico o alla farmacia aderente. La protezione individuale conta, ma in questa stagione conta anche l’effetto collettivo: meno casi gravi significano meno pressione sugli ospedali e più margine per curare chi si ammala davvero.

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