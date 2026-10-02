X Factor, svolta Bootcamp: cosa cambia con il primo X Pass

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La nuova fase di X Factor 2026 entra nel vivo con un segnale che pesa già sulla corsa verso i Live: nella prima serata dei Bootcamp, Francesco Gabbani ha usato il primo X Pass dell’edizione per portare direttamente Giacomo Calò alle Last Call. Non è solo un colpo televisivo: cambia il margine di rischio per giudici e concorrenti, perché da adesso ogni scelta può tagliare fuori talenti forti prima ancora della squadra finale.

Allianz Cloud di Milano, sede delle Audition di X Factor 2026. Foto: Saggittarius A/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

L’aggiornamento è arrivato nella notte tra l’1 e il 2 ottobre, dopo la puntata su Sky Uno e NOW. La serata ha confermato un cast ancora molto largo, con standing ovation, verdetti ribaltati dopo il confronto al tavolo e il richiamo al mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno, ricordato dai giudici con il ribbon rosa in collaborazione con Komen Italia.

Perché il primo X Pass cambia la gara

Il meccanismo del X Pass serve a trasformare una valutazione in una scelta immediata: il giudice non aspetta il quadro completo, ma decide che un concorrente merita un corridoio privilegiato verso la fase successiva. Nel caso di Giacomo Calò, Gabbani lo ha giocato dopo l’esibizione su Almeno tu nell’universo, sottolineando autenticità e spessore artistico.

La conseguenza è doppia. Da una parte il concorrente guadagna visibilità e protezione narrativa: il pubblico lo riconosce come uno dei nomi da seguire. Dall’altra, il giudice si espone subito, perché ogni X Pass è anche una dichiarazione di responsabilità. Se alle Last Call la scelta non reggerà, il peso editoriale ricadrà su chi ha deciso di accelerare.

I concorrenti che hanno acceso i Bootcamp

La puntata ha alternato promossi netti e bocciature pesanti. Tra i passaggi più forti Sky segnala Lorena Luca, capace di ottenere una standing ovation, Vito Damiano, passato alle Last Call dopo un confronto non unanime, Veronica Bruganelli, Teo Bok, Alice Fregoso, i Mad Dog e Patrizia Napolano. Anche Nicola Trois è riuscito a ribaltare il verdetto dopo una discussione tra i giudici.

Una scena di X Factor Italia. Foto: Niccolò Caranti/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

Non tutti, però, hanno superato il taglio. Nella stessa serata sono usciti nomi che alle Audition avevano incuriosito, come Klem e Napoli Sotterranea e SkeyE. È il punto più interessante della fase Bootcamp: non basta più essere riconoscibili, serve dimostrare che l’identità artistica funziona anche sotto pressione, davanti a quattro giudici che cercano squadre equilibrate e non solo singole buone esibizioni.

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Il calendario ora diventa più stretto

Dopo le Audition, Sky aveva già indicato le tappe: Bootcamp l’1 e l’8 ottobre, poi Last Call per definire i dodici concorrenti ufficiali, divisi in quattro terzetti. I Live Show sono attesi da giovedì 22 ottobre. È una scansione molto rapida, che lascia poco tempo per correggere percezioni, recuperare chi parte in ombra o proteggere chi è stato caricato di aspettative.

Per il pubblico cambia anche il modo di seguire il talent. La puntata non è più una semplice selezione: diventa una mappa delle alleanze implicite tra giudici e concorrenti. Gabbani ha già messo una fiche pesante su Calò; Irama, Paola Iezzi e Jake La Furia dovranno ora calibrare le proprie scelte evitando l’effetto rincorsa.

Il segnale televisivo per Sky

Il ritorno di X Factor arriva in una stagione in cui i talent devono dimostrare di saper generare conversazione oltre la diretta. Sky aveva già comunicato ascolti in crescita per la seconda puntata di Audition, con 671mila spettatori in Total Audience e un incremento rispetto all’anno precedente. Il primo X Pass offre quindi un nuovo gancio: crea un nome, un conflitto e una promessa per la prossima fase.

Conta anche la cornice sociale. Il ribbon rosa indossato dai giudici non è stato un dettaglio estetico, ma un richiamo alla campagna di prevenzione femminile che accompagna ottobre. In un talent musicale, quel passaggio serve a legare intrattenimento e servizio, senza spostare il baricentro dalla gara.

Conclusioni finali

La svolta dei Bootcamp è chiara: X Factor 2026 ha già un concorrente marcato come nome forte e una giuria chiamata a scelte meno prudenti. Il primo X Pass a Giacomo Calò alza la posta, perché trasforma una buona esibizione in una candidatura pubblica alle fasi decisive. Ora l’8 ottobre dirà se la gara continuerà a sorprendere o se i favoriti inizieranno a cristallizzarsi prima ancora dei Live.

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