Setta in Val Susa, svolta abusi: cosa rischiano le vittime

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Una presunta setta pseudo-spirituale scoperta nella Bassa Val di Susa riporta al centro un rischio spesso sommerso: la fragilità trasformata in dipendenza, obbedienza e paura. Con l’Operazione Asmodeo, i Carabinieri di Torino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 59enne, indicato dagli inquirenti come il “maestro” della comunità.

Le accuse sono pesanti e dovranno essere verificate nel procedimento: riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo la ricostruzione investigativa, il gruppo avrebbe attirato persone vulnerabili con corsi di yoga, meditazione e difesa personale, fino a costruire un controllo quotidiano su vita, beni e relazioni delle adepte.

Panorama della Val di Susa, area al centro dell’indagine. Foto: Isiwal/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il metodo contestato dagli investigatori

Il comunicato dell’Arma parla di un’indagine avviata nel marzo 2024 e tuttora in corso, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino. Il sospettato, secondo gli investigatori, si sarebbe presentato come figura carismatica e spirituale, capace di offrire percorsi di guarigione e “terapie” a chi viveva sofferenze personali, familiari o economiche.

È in questo passaggio che il caso diventa più di una notizia locale. La promessa di protezione, se usata per isolare una persona, può trasformarsi in uno strumento di dominio. Le adepte, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state spinte a fare voto di obbedienza e povertà, versando i propri averi e accettando regole interne presentate come necessarie alla purificazione.

ANSA, Rai News e Sky TG24 riportano che l’inchiesta avrebbe documentato violenze fisiche e psicologiche, abusi sessuali e anche condotte contestate nei confronti di vittime minorenni. Per questo è essenziale usare un linguaggio prudente: si tratta di accuse, non di una condanna definitiva. Ma la gravità del quadro investigativo rende la vicenda rilevante per capire come possano nascere comunità chiuse e difficili da intercettare dall’esterno.

Mezzo dell’Associazione Nazionale Carabinieri a Torino. Foto: F Ceragioli/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa rischiano le vittime

Il primo rischio è non riconoscere la violenza quando viene mascherata da aiuto. In molte dinamiche di manipolazione, la vittima non viene trattenuta solo con la forza, ma con senso di colpa, isolamento, dipendenza economica e paura di perdere l’unica rete che crede di avere. Se le accuse saranno confermate, proprio questo sarebbe il punto più delicato dell’indagine: la trasformazione della relazione di fiducia in una gabbia.

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Il secondo rischio riguarda la fase successiva all’emersione. Chi esce da un contesto di assoggettamento può avere bisogno di protezione, assistenza psicologica, tutela legale e ricostruzione economica. Non basta interrompere il presunto abuso: bisogna evitare che vergogna, esposizione pubblica o timore di ritorsioni spingano le persone a ritrattare, isolarsi di nuovo o non chiedere aiuto.

La presenza di presunte vittime minorenni, riportata dalle fonti di cronaca, alza ulteriormente l’attenzione. In questi casi la tutela deve essere doppia: accertare i fatti senza spettacolarizzarli e proteggere identità, percorsi terapeutici e vita quotidiana di chi potrebbe avere subito violenze. Il diritto di cronaca non deve mai diventare un secondo trauma.

Perché il caso pesa oltre Torino

La vicenda della Val di Susa parla anche a famiglie, scuole, servizi sociali e comunità religiose o sportive. Le organizzazioni manipolative non si presentano sempre con un volto minaccioso: spesso iniziano con parole rassicuranti, benessere, appartenenza, disciplina, promesse di rinascita. Il segnale da cogliere non è la spiritualità in sé, ma la perdita progressiva di libertà.

Tra gli indicatori di allarme ci sono l’allontanamento dai familiari, la consegna di denaro o beni, la richiesta di segretezza, la svalutazione di ogni voce esterna, l’obbedienza assoluta a un leader e la confusione tra cura e sottomissione. Nessuno di questi elementi, da solo, prova un reato; insieme però possono suggerire una situazione da segnalare a professionisti, forze dell’ordine o servizi territoriali.

Palazzo di Giustizia di Torino, sede del distretto giudiziario coinvolto. Foto: Paolomacina/Wikimedia Commons, licenza CC0.

Per gli investigatori, il lavoro ora dovrà consolidare prove, testimonianze e responsabilità individuali. Per l’opinione pubblica, invece, la lezione è più immediata: non ridurre casi simili a eccentricità o folclore. Quando il potere carismatico entra nella vita privata, nei soldi e nel corpo delle persone, il confine tra gruppo chiuso e abuso può diventare molto sottile.

Conclusioni finali

Il caso della presunta setta in Val di Susa è forte perché unisce tre elementi: una comunità residenziale, l’ipotesi di un controllo totale sulle adepte e accuse che arrivano fino alla violenza sessuale aggravata. La custodia cautelare del 59enne non chiude la vicenda, ma apre una fase decisiva per verificare i fatti e proteggere le persone coinvolte.

La prudenza giudiziaria resta indispensabile: gli indagati sono innocenti fino a sentenza definitiva. Ma la notizia consegna un segnale chiaro. Quando una promessa di cura chiede obbedienza, isolamento e consegna dei propri beni, non è più soltanto una scelta privata: può diventare un allarme da prendere sul serio prima che il silenzio diventi parte del controllo.

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