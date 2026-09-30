Regeni, sentenza ai 007: cosa cambia dopo dieci anni

La Corte d'Assise di Roma ha condannato tre 007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. Restano aperti omicidio, cooperazione e risarcimenti.

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Veglia silenziosa "Truth for Giulio" a Cambridge per Giulio Regeni. Foto: Alisdare Hickson/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

La prima sentenza italiana sul caso Giulio Regeni non chiude la vicenda, ma cambia il perimetro pubblico e giudiziario di un dossier rimasto per oltre dieci anni tra indagini difficili, cooperazione internazionale negata e una domanda ripetuta: chi risponde del sequestro, delle torture e della morte del ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016?

La Corte d’Assise di Roma ha condannato a 10 anni tre appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani per il sequestro di Regeni. Un quarto imputato e’ stato assolto. La decisione pesa perche’ riconosce una responsabilita’ penale sul prelevamento del ricercatore, ma non arriva a una condanna per l’omicidio. E proprio questa distanza tra verita’ processuale accertata e responsabilita’ piena sull’uccisione e’ il punto che rende il verdetto insieme storico e incompleto.

Il Palazzo di Giustizia di Roma. Foto: Fred Romero/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

La decisione della Corte d’Assise

Secondo quanto ricostruito dalle fonti giudiziarie e dalle cronache d’udienza, i giudici romani hanno ritenuto provata la responsabilita’ di tre imputati per il sequestro di Regeni al Cairo. La pena stabilita e’ di 10 anni. Non e’ stata invece pronunciata una condanna per l’omicidio, il passaggio piu’ atteso dalla famiglia e da una parte dell’opinione pubblica italiana.

La sentenza arriva dopo un processo complicato da un dato decisivo: gli imputati egiziani non hanno partecipato alle udienze e la cooperazione del Cairo e’ stata descritta per anni come insufficiente o assente. Il procedimento si e’ comunque celebrato in Italia, dopo un lungo confronto giuridico sulla possibilita’ di andare avanti anche senza notifiche dirette agli imputati irreperibili.

Per questo il verdetto non e’ soltanto una tappa penale. E’ anche un segnale istituzionale: la giurisdizione italiana ha potuto pronunciarsi su un fatto avvenuto all’estero contro un cittadino italiano, in un caso segnato da elementi di sicurezza nazionale, relazioni diplomatiche e diritti umani.

Cosa cambia per il caso Regeni

Il primo effetto concreto e’ che la vicenda non resta piu’ ferma al livello dell’accusa. Con la condanna di tre 007 egiziani, il processo di primo grado fissa una responsabilita’ sul sequestro e rende piu’ difficile derubricare il caso a mistero irrisolto o a incidente senza autori. Resta pero’ una differenza decisiva: il processo non ha individuato una responsabilita’ penale definitiva per la morte.

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In termini pratici, la sentenza puo’ aprire nuovi passaggi: motivazioni da depositare, eventuali impugnazioni, valutazioni sui risarcimenti e nuove pressioni diplomatiche. Non va confusa, pero’, con una chiusura definitiva. In Italia una condanna di primo grado non e’ irrevocabile e il percorso giudiziario puo’ proseguire in appello e in Cassazione.

Per la famiglia Regeni il risultato ha un valore simbolico enorme, ma anche un limite evidente. Da un lato, il tribunale riconosce che Giulio fu vittima di un sequestro attribuito a uomini dell’apparato di sicurezza egiziano. Dall’altro, la distanza dall’accertamento pieno sull’uccisione mantiene aperta la ferita centrale: sapere chi decise, chi esegui’ e chi copri’ fino in fondo.

Perche’ la sentenza pesa anche fuori dall’aula

Il caso Regeni e’ diventato negli anni un banco di prova per i rapporti tra Italia ed Egitto. La vicenda riguarda un ricercatore universitario, ma tocca anche la protezione dei cittadini all’estero, la cooperazione giudiziaria e il rapporto tra interessi diplomatici, economici e tutela dei diritti fondamentali.

Il Cairo ha sempre rappresentato un interlocutore strategico nel Mediterraneo, dall’energia alla sicurezza regionale. Proprio per questo il caso Regeni e’ rimasto politicamente delicato: ogni passo giudiziario italiano si muove dentro un quadro in cui la richiesta di verita’ incontra limiti concreti di cooperazione e realpolitik.

La sentenza romana, quindi, non cambia da sola i rapporti bilaterali. Ma alza il costo politico del silenzio. Da oggi esiste un pronunciamento giudiziario che individua responsabilita’ nel sequestro. Se nelle fasi successive il quadro sara’ confermato, sara’ piu’ difficile per le istituzioni italiane e internazionali trattare il dossier come una questione soltanto diplomatica.

I nodi ancora aperti

Restano almeno tre punti critici. Il primo e’ il nodo dell’omicidio: la morte di Regeni, avvenuta dopo giorni di violenze e torture, non ha ancora una condanna piena collegata agli imputati del processo romano. Il secondo e’ la cooperazione giudiziaria: senza atti, testimonianze e documenti dalle autorita’ egiziane, l’accertamento resta piu’ fragile e piu’ lento.

Il terzo nodo e’ la durata. Dieci anni sono un tempo enorme per una famiglia e per un Paese che ha seguito la vicenda come una ferita pubblica. La giustizia, quando arriva tardi e solo in parte, produce un effetto doppio: riconosce un pezzo di verita’, ma ricorda anche quanto e’ costato ottenerlo.

Conclusioni finali

La sentenza sul caso Regeni e’ una svolta vera, ma non e’ il punto finale. La condanna di tre 007 egiziani a 10 anni per il sequestro sposta il caso dal terreno delle accuse a quello di una prima responsabilita’ giudiziaria. Allo stesso tempo, l’assenza di una condanna per l’omicidio e la mancata piena collaborazione egiziana lasciano aperta la domanda piu’ dura.

Per l’Italia, il verdetto impone una scelta di continuita’: mantenere il caso dentro l’agenda giudiziaria e diplomatica senza ridurlo a memoria civile. Per la famiglia Regeni, e per chi da anni chiede verita’, e’ un passo avanti. Ma il processo alla verita’ completa non e’ ancora finito.

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