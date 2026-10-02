Lavoro, svolta inattivi: cosa cambia con disoccupazione al 6,2%

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Il mercato del lavoro italiano manda un segnale doppio: meno persone restano fuori, ma più persone cercano un impiego senza trovarlo. Nei dati provvisori di Istat su agosto 2026, il tasso di inattività scende al 32,7%, ai minimi della serie storica dal 2004, mentre la disoccupazione sale al 6,2%. Non è una contraddizione: significa che più cittadini entrano o rientrano nel mercato, aumentando la pressione su imprese, salari e politiche attive.

La sede Istat di via Cesare Balbo a Roma. Foto: Lalupa/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

La fotografia è utile perché arriva dopo mesi in cui occupazione, prezzi e fiducia delle famiglie sono diventati la vera misura quotidiana dell’economia. Il numero degli occupati resta sostanzialmente stabile a 24 milioni 352mila, ma dietro la stabilità ci sono movimenti importanti: crescono i dipendenti permanenti, calano i contratti a termine e aumentano le persone che cercano lavoro.

Il dato che pesa su famiglie e imprese

Ad agosto gli occupati diminuiscono di appena 5mila unità rispetto a luglio, un movimento quasi piatto. Su base annua, però, restano 291mila in più. Il tasso di occupazione scende al 63,0%, con una limatura di 0,1 punti, mentre i disoccupati aumentano di 48mila su base mensile e di 129mila rispetto ad agosto 2025.

La parte più delicata riguarda gli inattivi, cioè chi non lavora e non cerca lavoro. Il loro numero diminuisce di 21mila in un mese e di 381mila in un anno. È un segnale positivo se indica maggiore fiducia o necessità di rimettersi in gioco; diventa però un fattore di tensione se il sistema non riesce ad assorbire abbastanza rapidamente chi torna a cercare un posto.

Persone davanti ad annunci di lavoro: il calo degli inattivi indica più ricerca attiva. Foto: Brian Dell/Wikimedia Commons, CC0.

Il dato giovanile resta una spia da osservare con attenzione. La disoccupazione tra i giovani sale al 20,3%, con un aumento di 0,6 punti. Nella lettura per età, Istat segnala una crescita annua degli occupati tra i 25-34enni e tra gli over 50, mentre gli occupati diminuiscono tra i 15-24enni e i 35-49enni. È una distribuzione non neutra: racconta un mercato che premia alcune fasce, ma non risolve allo stesso modo l’ingresso dei più giovani e la ricollocazione della parte centrale della forza lavoro.

Per le imprese il punto non è solo quante persone sono disponibili, ma quali competenze arrivano sul mercato. Più ricerca attiva può aiutare le aziende che faticano a trovare personale, ma il beneficio non è automatico. Se domanda e offerta non si incontrano, la disoccupazione sale anche in presenza di posti vacanti o fabbisogni scoperti.

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Per le famiglie, invece, il ritorno alla ricerca di lavoro può essere letto anche come effetto della pressione sui redditi. Dopo mesi di inflazione più alta, un secondo reddito o un contratto più stabile diventano obiettivi più urgenti. La crescita dei dipendenti permanenti, pari a 370mila unità in più sull’anno, è un elemento favorevole; il calo dei dipendenti a termine, -157mila, può indicare sia maggiore stabilizzazione sia minore spazio per lavori temporanei.

Il nodo politico ed economico è quindi la qualità dell’aggancio: orientamento, formazione mirata, centri per l’impiego, incentivi selettivi e contratti capaci di trattenere competenze. Un tasso di inattività ai minimi è una buona notizia solo se non si trasforma in una sala d’attesa più affollata.

Conclusioni finali

Il messaggio dei dati Istat è chiaro: l’Italia ha più persone dentro il mercato del lavoro, ma non tutte trovano subito una collocazione. Il 32,7% di inattività è un segnale storico, mentre il 6,2% di disoccupazione ricorda che il passaggio dalla disponibilità al lavoro all’occupazione reale resta fragile. Nei prossimi mesi conteranno soprattutto due indicatori: la capacità di creare posti stabili e la velocità con cui chi cerca lavoro viene intercettato da imprese e servizi.

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