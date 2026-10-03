Dati sanitari, multa record: cosa rischia chi finisce nei database

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Sede romana del Garante per la protezione dei dati personali in Piazza Venezia. Foto: Olaf Meister/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La privacy sanitaria non è un dettaglio tecnico da lasciare agli specialisti. Dopo la sanzione da 7 milioni di euro decisa dal Garante per la protezione dei dati personali contro IQVIA Solutions Italy S.r.l., il caso diventa un segnale concreto per pazienti, medici di famiglia, aziende farmaceutiche e società che lavorano sui dati clinici.

Secondo l’Autorità, la banca dati contestata conteneva informazioni sulla salute di circa un milione di pazienti, raccolte attraverso un panel di circa 800 medici di medicina generale. Il punto chiave è netto: quei dati, presentati come anonimi dalla società, per il Garante non lo erano davvero. E quando una persona può essere seguita nel tempo, isolata e potenzialmente reidentificata, il confine tra statistica e dato personale torna centrale.

Cosa contesta il Garante

Nel comunicato del 2 ottobre 2026 e nel provvedimento n. 710 del 23 settembre 2026, il Garante ricostruisce un sistema fondato su dati sanitari longitudinali: diagnosi, sintomi, prescrizioni, esami, vaccinazioni, anno di nascita, sesso e informazioni di localizzazione. Non nomi e cognomi nella struttura ordinaria del database, quindi, ma un patrimonio informativo abbastanza dettagliato da consentire, secondo l’Autorità, di seguire lo stesso paziente nel tempo.

La contestazione non riguarda solo la quantità dei dati. Riguarda la base giuridica, l’informazione agli interessati, le misure di sicurezza, la valutazione d’impatto e i tempi di conservazione. Il Garante rileva anche che nella banca dati erano confluite informazioni identificative di oltre 3.300 pazienti, tra cui nomi, codici fiscali, indirizzi e recapiti; per più di 3.000 di loro tali elementi erano associati anche a dati sulla salute.

Per l’Autorità, inoltre, IQVIA doveva essere considerata titolare del trattamento fin dalla raccolta presso i medici. È un passaggio pesante perché sposta la vicenda dal terreno dell’errore operativo a quello della responsabilità strutturale: chi costruisce, gestisce e utilizza un archivio sanitario per analisi e studi deve poter dimostrare che anonimizzazione, informativa e sicurezza reggono davvero.

Medico al computer in uno studio: i dati sanitari digitali richiedono basi giuridiche, informativa e sicurezza adeguate. Foto: Shixart1985/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Perché riguarda anche i pazienti.

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La vicenda conta perché i dati sanitari sono tra le informazioni più delicate: raccontano malattie, terapie, esami, abitudini, fragilità e percorsi clinici. Anche quando vengono usati per ricerca, analisi epidemiologiche o studi commissionati, il paziente deve poter sapere se il trattamento è lecito, chi decide le finalità e quali garanzie impediscono che quelle informazioni tornino identificabili.

La decisione non significa che la ricerca sanitaria basata sui dati sia vietata. Significa che non basta chiamare “anonimo” un archivio per renderlo tale. Se codici stabili, dati dettagliati e collegamenti temporali permettono di ricostruire la storia di una persona, servono basi giuridiche solide, procedure tracciabili e misure tecniche proporzionate. È qui che la sanzione diventa un avviso per tutto il settore.

Entro 120 giorni, se intende proseguire l’attività, la società dovrà adeguare il trattamento alle prescrizioni del Garante. In alternativa, l’anonimizzazione dovrà avvenire direttamente presso i medici, secondo le garanzie indicate dall’Autorità. Per i cittadini il punto pratico è semplice: quando si parla di dati di salute, consenso, informativa e sicurezza non sono burocrazia, ma strumenti per impedire che informazioni personali finiscano in filiere poco trasparenti.

Conclusioni finali

Il caso IQVIA segna una soglia: l’uso dei dati sanitari può aiutare ricerca e programmazione, ma solo se la tutela delle persone viene progettata prima, non corretta dopo. La multa da 7 milioni mette in chiaro che la pseudonimizzazione non basta quando il paziente resta seguibile e potenzialmente reidentificabile. Per medici, aziende e piattaforme sanitarie il messaggio è diretto: i database clinici valgono molto, ma la fiducia dei pazienti vale di più.

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