Caregiver, allarme lavoro: cosa rischiano 12 milioni di italiani

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Il 6 ottobre riporta al centro una figura che tiene insieme famiglie, lavoro e servizi: il caregiver familiare. In Italia, secondo i dati richiamati da ANSA per la Giornata europea dei caregiver, sono oltre 12 milioni le persone maggiorenni che offrono aiuto gratuito a familiari, parenti o amici; tra loro, 4,4 milioni convivono con la persona assistita. Non è più un tema privato, ma un nodo di welfare, salute e occupazione.

La novità del giorno non è solo celebrativa. Eurocarers, la rete europea delle organizzazioni dei caregiver, ha lanciato per il 2026 una campagna centrata sulla flessibilità: la cura non segue orari fissi, mentre il lavoro spesso sì. Il punto è concreto: visite spostate, terapie da gestire, emergenze domestiche, notti interrotte e giornate lavorative che devono comunque reggere. Quando il sistema non si adatta, il rischio ricade su reddito, salute mentale e carriera di chi assiste.

Perché il tema pesa ora

La fotografia italiana è ampia e trasversale. I caregiver non sono soltanto familiari di persone anziane: ci sono genitori che seguono figli con disabilità, partner di pazienti oncologici, figli adulti che assistono madri o padri non autosufficienti, lavoratori che incastrano permessi e turni con visite mediche e pratiche amministrative. La cura familiare resta spesso invisibile perché avviene in casa, senza divisa, senza contratto e senza una chiara misurazione quotidiana del carico.

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Istat, in un rapporto sulla conciliazione tra lavoro e famiglia, aveva già indicato la dimensione strutturale del fenomeno: nel 2018 erano 12 milioni 746 mila le persone tra 18 e 64 anni impegnate nella cura di figli minori o di parenti malati, disabili o anziani. Il dato aiuta a leggere il presente: non parliamo di una minoranza residuale, ma di una parte stabile della popolazione adulta, spesso compressa tra responsabilità professionali e assistenza continuativa.

Assistenza a una persona anziana in un contesto geriatrico. Foto: Caritas/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il rischio per chi lavora e assiste

Il fronte più delicato è la conciliazione. Eurocarers ricorda che la direttiva europea sul work-life balance ha introdotto standard minimi, tra cui cinque giorni lavorativi di congedo per i caregiver e il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili. Ma il passaggio dal diritto formale all’aiuto reale non è automatico: cinque giorni possono bastare per un appuntamento o una fase acuta, non per una condizione lunga mesi o anni.

Quando mancano orari adattabili, lavoro da remoto possibile, servizi territoriali accessibili e sollievo temporaneo, molte persone riducono l’orario, rinunciano a incarichi, prendono permessi non retribuiti o escono dal mercato del lavoro. Il conto non arriva solo subito in busta paga: pesa anche su contributi, pensione, competenze e possibilità di rientro. Per le donne, già più esposte al lavoro di cura, il rischio è amplificare divari di carriera e reddito.

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Il caso oncologico citato da ANSA rende il problema ancora più chiaro: chi assiste un paziente in terapia può dover coordinare visite, farmaci, trasporti, comunicazioni con i medici e sostegno emotivo. È un carico che può logorare, fino al burnout, soprattutto quando il caregiver non riconosce per tempo di avere bisogno di aiuto a sua volta.

Cosa può cambiare davvero

La prima leva è il riconoscimento. Chiamare per nome il caregiver significa far emergere bisogni che altrimenti restano dispersi: formazione pratica, orientamento sui servizi, ascolto psicologico, pause di sollievo, tutela previdenziale e protezione nel rapporto di lavoro. Non basta una giornata simbolica se poi ogni famiglia deve ricostruire da sola la mappa di permessi, strutture, associazioni e sportelli.

La seconda leva è la flessibilità applicata. Eurocarers insiste su soluzioni semplici ma decisive: orari di ingresso e uscita adattabili, permessi fruibili anche a ore, manager preparati a gestire richieste di cura, servizi sanitari con appuntamenti compatibili con la vita lavorativa. Non sono favori individuali: sono strumenti per trattenere persone esperte nel mercato del lavoro e ridurre assenze improvvise.

La terza leva riguarda il territorio. Un caregiver solo finisce per diventare il punto di coordinamento di tutto: medicina di base, specialisti, farmacia, trasporti, assistenza domiciliare, burocrazia. Se questi passaggi non comunicano, l’assistenza familiare si trasforma in un secondo lavoro non riconosciuto. Per questo gli interventi più utili sono quelli che uniscono informazione, presa in carico e pause di sollievo, soprattutto nei casi di non autosufficienza prolungata.

Contesto familiare di cura legato alla disabilità. Foto: AnikaMeyer/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il segnale per le famiglie italiane

Per chi assiste oggi, il messaggio pratico è duplice. Da un lato conviene non aspettare l’emergenza: mettere per iscritto terapie, contatti, deleghe, appuntamenti e bisogni ricorrenti aiuta a condividere il carico con altri familiari o servizi. Dall’altro è importante chiedere sostegno prima che la fatica diventi isolamento: medico di famiglia, servizi sociali comunali, associazioni di pazienti e sportelli ospedalieri possono orientare verso strumenti già disponibili.

Per aziende e istituzioni, invece, la Giornata europea dei caregiver misura la distanza tra retorica della cura e organizzazione reale. Un Paese che invecchia e che cura sempre più a domicilio non può scaricare tutto sulle famiglie senza pagarne il prezzo in produttività, salute e disuguaglianze. La flessibilità, se ben regolata, non è una concessione: è una forma di prevenzione sociale.

Conclusioni finali

La Giornata europea dei caregiver 2026 accende un faro su un lavoro quotidiano che sostiene il welfare italiano senza comparire in busta paga. I numeri, oltre 12 milioni di persone coinvolte e 4,4 milioni conviventi con chi ha bisogno di assistenza, indicano che la questione riguarda famiglie, imprese e sanità pubblica insieme. La svolta non sarà uno slogan, ma la capacità di trasformare congedi, flessibilità e servizi territoriali in aiuti davvero utilizzabili.

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