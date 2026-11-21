Italia rieletta nel Consiglio ITU: 161 voti, Di Crescenzo al Radio Regulations Board

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L’Italia è stata rieletta nel Consiglio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato il 16 novembre 2026, riferisce che il Paese ha ottenuto 161 voti su 175 Stati votanti, il risultato più alto fra i candidati.

Il risultato italiano alla conferenza di Doha

La votazione si è svolta durante la Conferenza dei plenipotenziari dell’ITU a Doha. Nella stessa tornata è stato eletto al Radio Regulations Board (RRB) l’ingegnere Mauro Di Crescenzo, con 169 voti. Il ministero descrive il RRB come un organismo tecnico indipendente formato da 12 membri.

Che cosa fa il Radio Regulations Board

Secondo il MIMIT, il Board vigila sull’applicazione del Regolamento delle radiocomunicazioni e sulla gestione equa ed efficiente dello spettro radio e delle orbite satellitari. Sono ambiti che riguardano le regole internazionali per l’impiego delle frequenze e delle comunicazioni satellitari. L’annuncio non attribuisce alla votazione decisioni immediate su frequenze specifiche o cambiamenti per gli utenti italiani.

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Il ministero collega il risultato alla campagna diplomatica condotta insieme al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comunicato non indica la durata dei mandati né un calendario delle prossime decisioni del Consiglio o del Board: questi dettagli non vengono quindi aggiunti.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato del 16 novembre 2026. Immagine: foto d’archivio di un’antenna per telecomunicazioni, non della conferenza di Doha né della sede dell’ITU; Tony Mrst/Pexels, licenza Pexels.

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