Linea Venezia–Trieste, lavori fino a lunedì 23: variazioni e bus per alcuni treni

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Un intervento di potenziamento infrastrutturale modifica la circolazione ferroviaria sulla linea Venezia–Trieste da venerdì 20 novembre a lunedì 23 novembre 2026. L’avviso pubblicato da Trenitalia indica la fascia interessata dalle 23 di venerdì alle 5 di lunedì.

Quali servizi possono cambiare

Secondo la pagina ufficiale di infomobilità, sono previste variazioni e cancellazioni parziali per alcuni treni Alta Velocità. Per alcuni Intercity sono segnalate variazioni e corse sostitutive con autobus. I treni regionali possono subire variazioni, cancellazioni totali e sostituzioni con bus. L’avviso non elenca nel riepilogo tutti i singoli collegamenti interessati.

Orari da controllare prima della partenza

Trenitalia segnala che gli orari degli autobus possono variare in base al traffico stradale e che i canali di vendita sono aggiornati. Chi viaggia nel fine settimana dovrebbe quindi verificare il proprio treno e l’eventuale coincidenza sui canali ufficiali prima di partire. Le modifiche sono legate ai lavori programmati e sono distinte dallo sciopero ferroviario del 20–21 novembre, di cui abbiamo già riferito qui.

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Fonte: pagina Infomobilità di Trenitalia, consultata il 21 novembre 2026. La pagina riporta gli avvisi relativi alla linea Venezia–Trieste; per i dettagli dei singoli treni rimanda alle schede di viaggio aggiornate.

Immagine d’archivio: treni Trenitalia in una stazione italiana, non riferita alla linea o ai lavori descritti. Foto di giovanni / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.

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