Watch Duty usa Gemini per trascrivere le comunicazioni radio sugli incendi

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Watch Duty, organizzazione non profit statunitense che diffonde aggiornamenti sugli incendi boschivi, ha sviluppato con il supporto di Google.org un sistema basato su Gemini per rendere più leggibili le comunicazioni radio dei vigili del fuoco. Google ha descritto il progetto il 20 novembre 2026: il tool trascrive l’audio, filtra fruscii e statiche e riconosce termini tecnici del settore.

Dalle registrazioni alla trascrizione consultabile

Secondo Google, per costruire il sistema Watch Duty ha utilizzato oltre 20.000 ore di registrazioni radio precedenti. Le trasmissioni analogiche possono contenere rumore di fondo, vento e abbreviazioni operative; il software converte le comunicazioni in testo ricercabile, così i volontari possono consultarle più facilmente mentre seguono le segnalazioni.

La verifica resta affidata alle persone

La descrizione di Google precisa che il sistema riduce il lavoro di ascolto e trascrizione, ma non sostituisce il controllo degli operatori. I volontari di Watch Duty continuano a verificare gli incidenti prima di diffondere gli avvisi. Il progetto riguarda l’attività dell’organizzazione negli Stati Uniti: la fonte non annuncia una disponibilità del servizio in Italia né fornisce misure indipendenti sull’accuratezza o sui tempi di allerta.

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Un impiego circoscritto dell’intelligenza artificiale

Il caso mostra un uso mirato dell’IA generativa: trasformare registrazioni difficili da decifrare in testo consultabile. La funzione descritta non prende decisioni di intervento e non determina da sola se un incendio sia confermato. Il materiale pubblicato da Google è un resoconto del programma Google.org Fellowship e delle dichiarazioni di Watch Duty; non è una valutazione indipendente dei risultati.

Fonte: Google, “How Watch Duty is using Gemini to get wildfire alerts out faster”, 20 novembre 2026. L’immagine è una fotografia d’archivio illustrativa, non ritrae Watch Duty né un episodio citato. Foto di Anna Shvets, via Pexels; utilizzata secondo la licenza Pexels.

Didascalia: Un vigile del fuoco comunica via radio. Fotografia d’archivio illustrativa, non collegata al servizio Watch Duty. Credito: Anna Shvets/Pexels.

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