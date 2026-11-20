La prossima Luna piena sarà una superluna: NASA indica il 24 novembre 2026 alle 14:54 UTC, cioè alle 15:54 in Italia. L’agenzia segnala che la sera del 24 il cielo sarà illuminato dalla superluna; per osservarla dall’Italia conviene quindi guardare verso l’orizzonte dopo il tramonto, condizioni meteo permettendo.
Che cosa rende “super” questa Luna piena
L’orbita lunare è leggermente ellittica e la distanza dalla Terra cambia. NASA definisce superluna una Luna piena che coincide con il passaggio al perigeo, il punto più vicino alla Terra. Il termine descrive una configurazione orbitale: non significa che la Luna diventi improvvisamente enorme. La differenza apparente rispetto a una Luna piena più lontana può essere difficile da cogliere a occhio nudo.
La fase piena raggiunge il massimo nel pomeriggio italiano, prima che la Luna sorga. Per una visione pratica, il momento utile è la sera: l’orario preciso di levata varia con la località e il paesaggio può coprire l’orizzonte. Non occorre un telescopio; un punto con vista libera verso est aiuta a seguirne il sorgere. La nuvolosità resta il fattore decisivo per la visibilità.
Le date da segnare
Nel calendario NASA il successivo plenilunio qualificato come superluna è previsto il 24 dicembre 2026 alle 01:28 UTC. L’appuntamento di novembre è quindi anche il primo dei due indicati dall’agenzia per la parte finale dell’anno.
Fonti: NASA, Supermoons e NASA, consigli per osservare il cielo di novembre 2026.
Foto illustrativa: Luna gibbosa crescente, non una ripresa della superluna del 24 novembre. Kostas Dimopoulos / Pexels, Full Moon in Night Sky (Pexels License).