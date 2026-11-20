ATP Finals, Bolelli e Vavassori cedono a Krawietz e Puetz: 7-10 al tie-break

Bolelli e Vavassori chiudono il girone delle ATP Finals con una sconfitta in tre set contro Krawietz e Puetz: decisivo il 10-7 al match tie-break.

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno chiuso il girone delle Nitto ATP Finals di Torino con una sconfitta contro Kevin Krawietz e Tim Puetz. I tedeschi si sono imposti in rimonta per 6-7(4), 7-6(3), 10-7, con il set decisivo risolto al match tie-break. Il riepilogo ufficiale del torneo indica una durata di un’ora e 53 minuti.

La rimonta di Krawietz e Puetz

La coppia italiana ha vinto il primo set, ma gli avversari hanno pareggiato nel secondo tie-break e poi hanno completato la rimonta nel parziale decisivo. Per Bolelli e Vavassori è la terza sconfitta nella fase a gironi: il risultato chiude il loro percorso nel doppio delle Finals 2026 senza vittorie.

Il quadro del girone

Nel riepilogo ATP risultano anche i precedenti ko degli azzurri contro Granollers e Zeballos e contro Harrison e Skupski. Krawietz e Puetz, già qualificati per le semifinali prima dell’ultimo incontro, hanno invece concluso il girone con un’altra vittoria. Il programma e i risultati della manifestazione sono consultabili sul centro risultati ufficiale delle Nitto ATP Finals.

Per il contesto sul torneo a Torino, è disponibile anche il nostro riepilogo sulle sedi e sugli allenamenti aperti al pubblico delle ATP Finals.

Fonte: risultati ufficiali Nitto ATP Finals, consultati il 20 novembre 2026.

Foto: campo da tennis d’archivio, immagine di contesto; non raffigura l’Inalpi Arena né la partita. Foto di Nilo Velez, WordPress Photo Directory, con licenza CC0 1.0.

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