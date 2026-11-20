NASA prova il motore RS-25: test da 200 secondi per Artemis

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La NASA ha testato il 18 novembre il motore RS-25 n. 10001 sul banco Fred Haise del centro Stennis, in Mississippi. L’accensione è stata programmata per tre minuti e 20 secondi, pari a 200 secondi. L’agenzia ha pubblicato il resoconto il 19 novembre.

Un motore di sviluppo, non destinato al volo

Il test a caldo serve a raccogliere dati sulle prestazioni e sull’affidabilità del motore. La NASA precisa che questo esemplare è in fase di sviluppo e non sarà impiegato in volo. Le informazioni raccolte dovranno aiutare l’agenzia e il contraente principale L3Harris Technologies a perfezionare i motori per le future missioni Artemis.

Il ruolo degli RS-25 nel razzo SLS

Per ogni missione Artemis, quattro motori RS-25 forniscono insieme fino a due milioni di libbre di spinta per il lancio del razzo Space Launch System (SLS), secondo la NASA. Prima dell’impiego, gli RS-25 vengono sottoposti a test di idoneità al volo presso il centro Stennis. Le prove coinvolgono operatori NASA, L3Harris e Nova Space Solutions.

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Il test del motore n. 10001 è quindi una prova a terra per raccogliere dati, distinta da un lancio o da un motore già assegnato a una missione. Per un quadro sul programma lunare, leggi anche il nostro approfondimento su Artemis e l’integrazione del lander Blue Moon.

Fonti: NASA, test del 18 novembre (articolo del 19 novembre 2026); linee guida NASA per immagini e media.

Immagine: NASA/Danny Nowlin, test statico RS-25 a Stennis. Uso informativo/editoriale secondo le linee guida NASA; nessuna affiliazione o approvazione implicita.

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