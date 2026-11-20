Biathlon a Kontiolahti, il programma delle gare dal 26 al 29 novembre

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La tappa di Kontiolahti della Coppa del Mondo di biathlon si disputa da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2026. Il media guide ufficiale dell’organizzatore elenca quattro giornate di gare, con individuali, staffette e sprint; non riporta gli orari di partenza nel programma qui consultato.

Giovedì e venerdì: le prove individuali

Giovedì 26 novembre è in calendario l’individuale maschile sui 20 chilometri, articolata in cinque giri da 4 km. Venerdì 27 tocca all’individuale femminile: 15 km in cinque giri da 3 km. Sono le due gare di apertura del programma competitivo pubblicato per il circuito di Kontiolahti.

Sabato le staffette, domenica le sprint

Sabato 28 novembre sono previste la staffetta singola mista e la staffetta mista. Il programma dell’organizzatore indica rispettivamente tracciati da 1,5 e 2 km. Domenica 29 chiudono la tappa le sprint: tre giri da 3,3 km per gli uomini e tre da 2,5 km per le donne, distanze che corrispondono ai percorsi da 10 e 7,5 km.

La pagina ufficiale consultata non specifica gli orari delle singole prove. Per eventuali aggiornamenti e dettagli organizzativi è quindi utile fare riferimento al programma dell’evento.

Per un’altra guida a una competizione invernale, su LSDI è disponibile anche il programma dello snowboard parallelo a Snow Ruyi.

Fonte: Media Guide ufficiale della LaVita IBU World Cup Biathlon di Kontiolahti. Le date e le distanze sono riportate come indicate dall’organizzatore.

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Foto: immagine d’archivio illustrativa di un atleta al poligono; non ritrae Kontiolahti né la squadra italiana. Foto di Marius Dubost, Pexels, secondo la Pexels License.