Silicon Box porta il progetto di Novara alla fase di progettazione di base

Il progetto dello stabilimento per assemblaggio e test di semiconduttori a Novara è entrato nella fase di progettazione di base. La costruzione è attesa nel 2027, secondo l’azienda.

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Il progetto dello stabilimento Silicon Box a Novara è entrato nella fase di progettazione di base. L’azienda ha annunciato il passaggio il 16 novembre: il futuro impianto è pensato per l’assemblaggio e il collaudo di semiconduttori e lavorerà con chiplet di dimensioni diverse, provenienti da produttori differenti. Per ora si tratta di un aggiornamento della progettazione: la nota indica l’avvio dei lavori di costruzione nel 2027 come obiettivo, non l’apertura di una fabbrica già operativa.

Che cosa verrà realizzato a Novara

Secondo Silicon Box, il sito integrerà e testerà chiplet su un’unica piattaforma. I chiplet sono componenti distinti che vengono assemblati all’interno di un package: il nuovo impianto è destinato alle fasi di packaging avanzato e test, dopo la fabbricazione dei singoli componenti. La società presenta il progetto come il proprio primo stabilimento produttivo fuori Singapore e come il primo impianto di questo tipo in Europa.

Il lavoro dei partner tecnici

La fase di Basic Design coinvolge Stantec e Drees & Sommer. Nel comunicato, Silicon Box attribuisce a Stantec il coordinamento complessivo, la progettazione architettonica e paesaggistica dell’edificio per uffici, le infrastrutture, gli approvvigionamenti di acqua ed energia e le autorizzazioni. Drees & Sommer segue invece il disegno degli edifici di produzione e dei servizi, compresa la progettazione delle camere bianche.

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Il passaggio chiarisce dunque quali funzioni dovranno avere gli edifici e come organizzare flussi produttivi e impianti. Non equivale però all’inizio della produzione: nella nota del 16 novembre l’azienda indica che il progetto si sta avvicinando alla fase di costruzione, prevista nel 2027, senza comunicare una data di entrata in esercizio.

Perché il progetto conta per la filiera

Il packaging avanzato collega più componenti in un prodotto finito e ne verifica il funzionamento. Silicon Box sostiene che la presenza di un impianto di assemblaggio e test in Italia possa rafforzare la filiera europea dei semiconduttori. È un obiettivo industriale dichiarato dalla società; il comunicato descrive una fase di progettazione e non documenta ancora capacità produttiva, clienti o ricadute già realizzate sul territorio.

Fonti: Silicon Box, aggiornamento del 16 novembre 2026. Immagine: Aileen Devlin/Jefferson Lab, NASA Photo ID GRC-1998-C-01261, pubblico dominio NASA via Wikimedia Commons. Foto d’archivio di una camera bianca per semiconduttori; non raffigura lo stabilimento di Novara.

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