Gemini: come importare preferenze e cronologia da un altro assistente AI

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Passare a un nuovo assistente può voler dire ricominciare da zero con preferenze e conversazioni. In una guida pubblicata il 19 novembre, Google descrive due modi per portare in Gemini il contesto di un altro assistente: trasferire un riepilogo delle preferenze oppure importare un archivio ZIP delle chat.

Il riepilogo delle preferenze

La prima procedura parte dalle impostazioni di importazione di Gemini. Google invita a copiare un prompt fornito nella pagina e incollarlo nel precedente assistente. Quest’ultimo prepara un riepilogo delle preferenze, che va poi copiato in Gemini. Il passaggio serve a trasferire indicazioni sul modo in cui si usa l’assistente, senza dover ricostruire tutto da capo.

Come importare la cronologia delle chat

Per conservare anche le conversazioni, la guida indica un percorso separato: esportare un file ZIP dalle impostazioni dell’account del precedente fornitore e caricarlo nelle impostazioni di Gemini. Google presenta l’operazione come un modo per riprendere le conversazioni in Gemini. Il servizio precedente può organizzare l’esportazione in modo diverso, quindi il file va creato seguendo le istruzioni di quel fornitore.

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I due metodi non sono la stessa cosa: il riepilogo porta preferenze e contesto sintetico, mentre l’archivio ZIP riguarda la cronologia. La guida non specifica un elenco di assistenti compatibili, limiti di dimensione per il file o tempi di disponibilità per tutti gli account; conviene quindi controllare le impostazioni mostrate nel proprio account prima di preparare l’esportazione.

Che cosa controllare prima del passaggio

Chi vuole conservare entrambe le cose può seguire tutte e due le procedure. Prima di caricare un archivio, è utile verificare che contenga le chat desiderate e che sia stato esportato dall’account corretto. Per il riepilogo, invece, il passaggio dipende dal poter usare il prompt di Gemini anche nell’assistente precedente.

La procedura e i passaggi riportati qui si basano sulla guida pubblicata da Google il 19 novembre 2026. La fotografia è d’archivio e mostra studenti al computer: non ritrae Gemini né la funzione di importazione. Foto: Kwameghana (Bright Kwame Ayisi) / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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Documentazione della fotografia e condizioni di riutilizzo: commons.wikimedia.org.