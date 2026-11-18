ITU, l’Italia rieletta al Consiglio: Mauro Di Crescenzo entra nel RRB

Alle elezioni di Doha del 16 novembre l’Italia ha ottenuto 161 voti per il Consiglio ITU; Mauro Di Crescenzo ne ha raccolti 169 per il Radio Regulations Board.

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In una tornata della Conferenza dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), in corso a Doha, l’Italia è stata rieletta al Consiglio dell’organizzazione con 161 voti su 175 Paesi votanti. Nella stessa tornata l’ingegnere Mauro Di Crescenzo è stato eletto al Radio Regulations Board (RRB) con 169 voti, secondo i comunicati pubblicati il 16 novembre dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Farnesina.

Torri di telecomunicazione a Winter Hill, Bolton, Regno Unito. Foto d’archivio di contesto: non mostra la conferenza ITU di Doha né infrastrutture italiane. Foto: David Arrowsmith / Unsplash; Unsplash License. Scheda della fotografia; uso secondo la licenza indicata da Unsplash.

Il risultato italiano a Doha

Il MIMIT indica che i 161 voti hanno rappresentato il risultato più alto tra gli Stati candidati al Consiglio. La Farnesina aggiunge che l’Italia è arrivata prima per la regione dell’Europa occidentale in entrambe le elezioni: quella per il Consiglio ITU e quella per il RRB. Il ministero degli Esteri confronta inoltre l’esito con la precedente Conferenza plenipotenziaria, tenuta a Bucarest nel 2022.

Che cosa fanno Consiglio e RRB

L’ITU è l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il Consiglio è uno degli organi dell’organizzazione; la Conferenza plenipotenziaria ne definisce l’indirizzo generale ed elegge i membri del Consiglio e del RRB. Quest’ultimo è un organismo tecnico indipendente di 12 membri: secondo il MIMIT, ha il compito di vigilare sull’applicazione del Regolamento delle radiocomunicazioni e sull’uso equo ed efficiente dello spettro radio e delle orbite satellitari.

Il risultato riguarda la rappresentanza italiana negli organismi internazionali. Da solo non annuncia cambiamenti a frequenze, tariffe o servizi disponibili per gli utenti: la Conferenza stabilisce indirizzi e i successivi lavori dell’ITU riguardano regole e standard. Il MIMIT cita fra i temi su cui l’Italia intende contribuire le frequenze, le comunicazioni satellitari e gli standard tecnologici.

Un passaggio nella governance digitale

Le elezioni si inseriscono nel lavoro dell’ITU su connettività e tecnologie digitali, con le decisioni definite dagli Stati membri. Per un altro tassello delle infrastrutture digitali italiane, è disponibile anche il nostro approfondimento sui data center e gli investimenti annunciati in Italia.

Immagine d’archivio: David Arrowsmith / Unsplash; Unsplash License. La fotografia mostra antenne a Winter Hill, nel Regno Unito; non documenta l’evento di Doha.

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