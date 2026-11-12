Emilia-Romagna, allerta 13 novembre: piene di Secchia, Panaro e Reno

Allerta 108/2026 per venerdì: attenzione alle piene verso valle, ai versanti e al vento. Le verifiche prima di spostarsi e le indicazioni ufficiali.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Per venerdì 13 novembre l’attenzione in Emilia-Romagna si concentra anche sulla propagazione delle piene verso valle. L’allerta 108/2026, pubblicata dal Comune di Imola il 12 novembre, prevede possibili superamenti della soglia 2 nei tratti vallivi di Secchia, Panaro e Reno. Vale dalla mezzanotte del 13 fino alla mezzanotte del 14 novembre: riguarda quindi tutta la giornata di venerdì.

Il punto utile per chi deve muoversi è distinguere la pioggia nel luogo in cui si trova dall’evoluzione dei fiumi. Il bollettino considera sia le precipitazioni attese sia quelle già cadute. Il graduale esaurimento delle piogge previsto dal pomeriggio, a partire da ovest, non equivale dunque alla fine immediata delle criticità idrauliche.

Ponte sul Tennessee, negli Stati Uniti: foto di contesto d’archivio pubblicata nell’ottobre 2026. Non documenta fiumi emiliani né l’allerta del 13 novembre. Foto: robg45 / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Fiumi, versanti e costa: i fenomeni da distinguere

La comunicazione di Imola indica l’arancione per piene dei fiumi in settori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Sono inoltre previsti livelli gialli per piene, frane e corsi minori, vento e stato del mare nelle aree specificate nell’avviso. I colori vanno verificati per zona e fenomeno: l’elenco delle province non assegna automaticamente lo stesso livello a ogni Comune.

Le piogge saranno diffuse, moderate sulle aree montuose centro-orientali, dove potranno presentarsi anche come rovesci. Il quadro comprende possibili frane localizzate e ruscellamenti. Per il crinale centro-orientale sono previsti venti di burrasca moderata nella notte e al mattino; lungo la costa i rinforzi sono attesi temporaneamente nel pomeriggio e in serata.

Il riscontro serale e le informazioni per gli spostamenti

Il Resto del Carlino, nell’aggiornamento del 12 novembre alle 23:23, riferisce che il monitoraggio Arpae delle 21:30 segue la piena del Reno in propagazione verso valle, con livelli superiori alla soglia 2. Il giornale conferma inoltre l’allerta arancione di venerdì per le piene nella pianura modenese e bolognese. Il monitoraggio descrive l’evoluzione osservata; l’allerta indica gli scenari previsti.

La stessa cronaca segnala a Bologna la chiusura per allagamento del sottopasso di via del Triumvirato e riporta la raccomandazione comunale di prudenza presso gli altri sottopassi cittadini. È una segnalazione locale riferita alla serata di giovedì, non un elenco completo delle strade interdette. Prima di partire occorre controllare gli aggiornamenti delle autorità lungo il percorso, senza presumere che una strada sia percorribile perché non compare in questa sintesi.

Da non perdere Allerta 7 novembre, giallo in Calabria e Campania: zone e orari

Corso d’acqua in ambiente montano: foto di contesto d’archivio pubblicata nel settembre 2026. La località non è identificata dalla fonte; non documenta l’Appennino né questa allerta. Foto: ashimkarki / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Come comportarsi se si incontra acqua sulla strada

Nella guida generale In caso di alluvione, il Dipartimento della Protezione civile invita a evitare le strade allagate e i passaggi esposti come sottopassi, argini e ponti durante l’emergenza. Anche una quantità d’acqua apparentemente modesta può compromettere il controllo dell’auto. Non bisogna avvicinarsi a un corso d’acqua per osservarne la piena.

La guida distingue anche i comportamenti in casa: durante un allagamento non si deve scendere in cantina o in garage per recuperare beni, né uscire per mettere al sicuro l’auto. Le comunicazioni delle autorità e il piano comunale restano i riferimenti per le azioni da compiere. Queste sono indicazioni generali di protezione civile, non la descrizione di allagamenti avvenuti in tutte le zone in allerta.

Che cosa cambia rispetto agli avvisi precedenti

L’allerta emiliana dell’11 novembre riguardava soprattutto frane e corsi minori sui rilievi centrali. Il nuovo avviso sposta l’attenzione anche sulle piene verso valle e ha una diversa validità. Anche la nostra notizia sulla Toscana dell’11 novembre resta riferita a quella giornata: non va usata come bollettino corrente.

Fonti e crediti

Verifica nella serata del 12 novembre 2026: Comune di Imola, allerta 108/2026; Resto del Carlino, aggiornamento serale su fiumi e viabilità; guida del Dipartimento della Protezione civile collegata nel testo. Le fotografie sono immagini d’archivio di contesto e non documentano questa allerta; fonti, autori e licenze nelle didascalie.